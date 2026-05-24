خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از «شنیدهها» درباره تفاهم اولیه «احتمالی» میان جمهوری اسلامی و آمریکا گزارش داد تهران تاکنون هیچ اقدامی را در حوزه هستهای نپذیرفته است.
بر اساس این گزارش، آمریکا در صورت حصول تفاهم اولیه متعهد خواهد شد در طول دوره مذاکرات، تحریمهای نفتی جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق درآورد تا تهران بتواند نفت خود را بدون محدودیت ناشی از تحریمها بفروشد.
تسنیم نوشت در صورت توافق دو طرف، ابتدا یک تفاهمنامه اعلام میشود که در آن «پایان جنگ در تمامی جبههها، از جمله لبنان» مورد تاکید قرار خواهد گرفت و اسرائیل نیز بهعنوان متحد آمریکا باید جنگ در لبنان را پایان دهد.
این گزارش همچنین از در نظر گرفتن یک بازه ۳۰ روزه برای اجرای اقدامات مرتبط با «محاصره دریایی و تنگه هرمز» و یک دوره ۶۰ روزه برای مذاکرات درباره موضوع هستهای خبر داد.
تسنیم افزود بخشی از داراییهای بلوکهشده ایران باید در گام اول آزاد شود و جمهوری اسلامی تاکید کرده هرگونه تفاهم اولیه، منوط به آزادسازی بخشی از این داراییها به شکلی است که تهران امکان دسترسی به آن را داشته باشد.
به نوشته این رسانه وابسته به سپاه، آمریکا در هفتههای گذشته تلاش کرده بود آزادسازی این داراییها را به توافق نهایی هستهای موکول کند، اما جمهوری اسلامی خواستار آزادسازی بخشی از منابع مالی در ابتدای تفاهم و مشخص شدن سازوکار آزادسازی بخشهای بعدی در طول مذاکرات شده است.
تسنیم همچنین نوشت: «سازوکار آزادسازی بخش دیگر باید در طول روند مذاکرات مشخص باشد و در صورتی که آمریکاییها مجددا مانع آزادسازی شوند، تهران در مذاکرات آتی تجدیدنظر خواهد کرد.»