شبکه کان اسرائیل به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نگرانی خود را درباره توافق در حال شکل‌گیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ منتقل کرده است.

بر اساس این گزارش، نگرانی نتانیاهو مربوط به دو موضوع، به تعویق افتادن رسیدگی به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و پیوند خوردن آتش‌بس لبنان با آتش‌بس ایران، است.

کان نوشت نتانیاهو و نهادهای امنیتی اسرائیل معتقدند جمهوری اسلامی در حال «خریدن زمان» است و پس از ۶۰ روز، دوباره مشکل «عدم انعطاف‌پذیری» تهران آشکار خواهد شد.

این رسانه افزود تعویق ۶۰ روزه مذاکرات هسته‌ای، احتمال حمله قریب‌الوقوع به جمهوری اسلامی را که نتانیاهو از آن حمایت می‌کرد، از دستور کار خارج می‌کند.

کان همچنین به نقل از گزارش‌های منتشرشده نوشت جمهوری اسلامی پذیرفته ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را از خاک کشور خارج کند، اما دیگر مسائل کلیدی هسته‌ای قرار است در مرحله دوم مذاکرات بررسی شود.