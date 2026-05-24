وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای از گفت‌وگوی تلفنی محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، رهبران چند کشور منطقه و رییس ستاد ارتش پاکستان برای «بررسی آخرین تحولات منطقه» خبر داد.

در این بیانیه آمده است ولیعهد عربستان سعودی، رییس‌جمهوری آمریکا، پادشاه بحرین، امیر قطر، رییس امارات متحده عربی، پادشاه اردن، رییس‌جمهوری مصر، رییس‌جمهوری ترکیه و رییس ستاد ارتش پاکستان در یک تماس تلفنی گروهی، آخرین تحولات اوضاع فعلی منطقه را بررسی کردند و از رهبری ترامپ و اشتیاق او برای مشورت و هماهنگی با رهبران منطقه عمیقا قدردانی کردند.

وزارت خارجه عربستان سعودی همچنین اشاره کرد که در این تماس تلفنی گروهی، تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان و تلاش‌های قطر برای دستیابی به توافقی که به تنش‌ها پایان دهد و امنیت و ثبات منطقه را تقویت کند، مورد توجه قرار گرفت.