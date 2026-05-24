خبرگزاری مهر: صدای انفجار در کیش، مربوط به تمرینات نظامی بود
خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی یکشنبه نوشت: «شنیده شدن صداهای انفجار و شلیک در عصر یکشنبه ۳ خرداد در جزیره کیش، مرتبط با برگزاری تمرینات نظامی در میدان تیر بوده است».
همزمان با ادامه گمانهزنیها درباره مفاد توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن، اشاره دونالد ترامپ به «پیمان ابراهیم» در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، احتمال عادیسازی روابط برخی کشورهای منطقه با اسرائیل را دوباره در کانون توجه قرار داده است.
ترامپ یکشنبه سوم خرداد در پیام خود از «حمایت و همکاری» کشورهای خاورمیانه در روند مذاکرات اخیر تهران و واشینگتن قدردانی کرد و گفت این همکاری میتواند با پیوستن کشورهای منطقه به «پیمان تاریخی ابراهیم» تقویت شود.
او بدون ارائه جزییات بیشتر افزود: «چهبسا شاید جمهوری اسلامی نیز بخواهد [به پیمان ابراهیم] بپیوندد.»
پیمان ابراهیم در سال ۲۰۲۰ با میانجیگری آمریکا میان اسرائیل و چند کشور منطقه شکل گرفت. امارات متحده عربی، بحرین و مراکش در همان سال به این توافق پیوستند، سودان در سال ۲۰۲۲ و قزاقستان نیز در سال ۲۰۲۵ به آن ملحق شدند.
این در حالی است که تهران همواره از مخالفان سرسخت عادیسازی روابط اسرائیل با کشورهای منطقه بوده است.
هزاران نفر از ایرانیان ساکن ونکوور در محل آرت گالری این شهر تجمع کردند و ضمن تاکید بر لزوم پایان دادن به خاموشی دیجیتال در ایران، از مقامهای فیفا خواستند با همراهی با جمهوری اسلامی به عادیسازی جنایات این حکومت کمک نکنند.
گزارش مهسا مرتضوی، خبرنگار ایراناینترنشنال:
وزارت آموزشوپرورش اخبار منتشرشده درباره مجازی شدن امتحانات نهایی را تکذیب و اعلام کرد تاکنون هیچ تصمیمی برای برگزاری مجازی امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم گرفته نشده است.
وزارت آموزشوپرورش اعلام کرد تا تیرماه برای فراهم شدن شرایط برگزاری امتحانات نهایی صبر میشود و در صورت فراهم شدن امکان برگزاری حضوری، آزمونهای نهایی مطابق روال معمول به شکل حضوری برگزار خواهد شد.
در روزهای اخیر، دانشآموزان در چندین شهر به برگزاری حضوری امتحانات اعتراض کردند.
علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، مهرماه ۱۴۰۲ عادیسازی روابط اسرائیل و کشورهای منطقه را به «شرطبندی روی اسب بازنده» تشبیه کرده و آن را قماری «محکوم به باخت» خوانده بود.
حمایت لیندزی گراهام از طرح «درخشان» ترامپ
لیندزی گراهام، سناتور برجسته جمهوریخواه و از متحدان ترامپ، سوم خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اگر در نتیجه مذاکرات مربوط به پایان جنگ ایران، کشورهای عرب و مسلمان به پیمان ابراهیم بپیوندند، این توافق میتواند به «یکی از مهمترین توافقها در تاریخ خاورمیانه» تبدیل شود.
او طرح پیشنهادی ترامپ را «درخشان» توصیف کرد و افزود عادیسازی روابط عربستان سعودی، قطر و پاکستان با اسرائیل، «تغییری فراتر از تصور برای منطقه و حتی جهان» خواهد بود.
گراهام از کشورهای منطقه خواست برای شکلگیری «یک خاورمیانه جدید»، از خود «شجاعت» نشان دهند و به طرحی ملحق شوند که «عملا به مناقشه عربی-اسرائیلی پایان خواهد داد».
او به کشورهای منطقه هشدار داد عدم مشارکت آنها در این روند، «یک اشتباه محاسباتی بزرگ» خواهد بود، «پیامدهای جدی برای روابط آینده ما خواهد داشت و طرح صلح کنونی را غیرقابل قبول خواهد کرد».
گراهام در پایان خطاب به ترامپ نوشت: «در مسیر دستیابی به یک توافق خوب با ایران، بر مواضع خود محکم بایستید. و به همان اندازه مهم است که در اصرار بر پیوستن عربستان سعودی و دیگر کشورها به پیمان ابراهیم بهعنوان بخشی از این مذاکرات، قاطع باقی بمانید.»
شامگاه دوم خرداد، ترامپ پس از گفتوگو با رهبران منطقه اعلام کرد تنها «نهاییسازی متن» توافق با تهران باقی مانده است.
این در حالی است که شهروندان در پیامهای خود به ایراناینترنشنال، از احتمال توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا ابراز ناامیدی کردند و آن را «خیانت» در حق مردم ایران و «پایمال کردن خون» جاویدنامان انقلاب ملی دانستند.
تیم فوتبال منچستر سیتی در هفته سی و هشتم لیگ برتر فوتبال انگلستان، با نتیجه دو بر یک به استون ویلا باخت. این بازی خداحافظی پپ گورادیولا با سیتیزنها بود که با شکست همراه شد. پپ، امروز و پس از ۱۰ سال درخشان در سیتی، منچستر را ترک میکند.
در دیگر بازی این هفته، تیم فوتبال آرسنال کریستال پالاس را با نتیجه دو بر یک شکست داد تا شاگردان آرتتا، قهرمان این فصل لیگ برتر، فصل را با پیروزی به پایان برسانند.
قهرمانی توپچیها، هفته گذشته مسجل شد. آنها پس از ۲۲ سال جام را به خانه بردند.
همچنین آرسنال اولین تیم تاریخ لیگ برتر شد که فصل را بدون دریافت کارت قرمز و دادن پنالتی به پایان میرساند.