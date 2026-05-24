مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، درخواست حزب‌الله لبنان،‌ از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، برای سرنگونی دولت منتخب دموکراتیک لبنان را محکوم کرد و گفت:‌ «تهدیدهای حزب‌الله مبنی بر خشونت و سرنگونی، اجازه موفقیت نخواهد داشت.»

او در این بیانیه که در وب‌سایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، گفت: «حزب‌الله درخواست‌های مکرر دولت مشروع لبنان برای توقف حملات و احترام به آتش‌بس را نادیده گرفته است. در عوض، به شلیک به مواضع اسرائیل و انتقال شبه‌نظامیان و سلاح به جنوب لبنان ادامه داده است.»

روبیو این اقدامات را «کارزار عمدی برای بی‌ثبات کردن کشور و حفظ قدرت خود به قیمت آینده مردم لبنان» ارزیابی کرد.

وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد: «دولت لبنان با حمایت کامل ایالات متحده در تلاش است تا بهبود، بازسازی، کمک‌های بین‌المللی و آینده‌ای پایدار را برای شهروندان خود فراهم کند. در مقابل، حزب‌الله به طور فعال در تلاش است تا لبنان را به هرج و مرج و ویرانی بازگرداند.»

او همچنین اعلام کرد که ایالات متحده قاطعانه در کنار دولت مشروع لبنان که برای بازگرداندن اقتدار خود و ساختن آینده‌ای بهتر برای همه مردم کشورش تلاش می‌کند،‌ می‌ایستد.

او گفت: «تهدیدهای حزب‌الله مبنی بر خشونت و سرنگونی، اجازه موفقیت نخواهد داشت» و تاکید کرد: «دورانی که یک گروه تروریستی، کل یک ملت را گروگان گرفته بود، رو به پایان است.»