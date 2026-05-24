یک شهروند: توافق ترامپ با جمهوری اسلامی خیانت به مردم ایران است
یک شهروند با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال میگوید: «اگر ترامپ توافق کد بزرگترین خیانت را در حق مردم ایران کرده است. امیدواریم پایان این شب سیه، سپید باشد.»
فایننشال تایمز گزارش داد مصر در اقدامی کمسابقه جنگندههایی را به امارات متحده عربی اعزام کرده؛ حرکتی که به نوشته این روزنامه، نشانه تلاش قاهره برای کاهش تنش با ابوظبی و پاسخ به نارضایتی امارات از حمایت ناکافی متحدان عرب در برابر حملات جمهوری اسلامی است.
بر اساس این گزارش، افشای این استقرار نظامی زمانی رخ داد که عبدالفتاح السیسی، رییسجمهوری مصر، در سفر اخیر خود به امارات در کنار محمد بن زاید آل نهیان از جنگندههای «رافال» مصری مستقر در این کشور بازدید کرد. سیسی در این دیدار گفت: «هر آنچه به امارات آسیب بزند، به مصر آسیب زده است.»
فایننشال تایمز نوشت قاهره جزئیاتی از این ماموریت نظامی منتشر نکرده، اما اعزام نیرو ظاهراً با هدف کاهش تنشها با امارات متحده عربی صورت گرفته؛ کشوری که پیشتر از دولتهای عربی به دلیل کمک نکردن کافی در دفاع مقابل حملات حکومت ایران انتقاد کرده بود.
امارات متحده عربی که هدف اصلی حملات تلافیجویانه جمهوری اسلامی در جریان جنگ بوده، طی سالهای اخیر نقش حیاتی در حمایت اقتصادی از مصر ایفا کرده است. این کشور در سال ۲۰۲۳ با یک سرمایهگذاری ۳۵ میلیارد دلاری، به تثبیت اقتصاد بحرانزده مصر کمک کرد و همچنین حوالههای مالی صدها هزار مصری شاغل در امارات متحده عربی، منبع مهم ارز خارجی برای قاهره محسوب میشود.
به نوشته فایننشال تایمز، در ابوظبی این برداشت شکل گرفته که جنگ اخیر نشان داد کدام متحدان در شرایط بحرانی قابل اتکا هستند. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، در ماه مارس از کشورهایی که در برابر «تجاوز ایران» واکنش کافی نشان ندادند انتقاد کرده بود.
این روزنامه همچنین نوشت جنگ اخیر، شکافهای تازهای در میان کشورهای منطقه ایجاد کرده و ائتلافهای خاورمیانه را در حال بازتعریف قرار داده است. به باور برخی تحلیلگران، محور جدیدی میان عربستان سعودی، مصر، ترکیه و پاکستان در حال شکلگیری است؛ کشورهایی که نسبت به نقش اسرائیل در بیثباتی منطقه نگرانی دارند و برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران تلاشهای دیپلماتیک انجام دادهاند.
اما امارات متحده عربی نسبت به این روند بدبین بوده و نگران است هرگونه توافق، جمهوری اسلامی را در موقعیتی قویتر حفظ کند. مایکل وحید حنا، تحلیلگر گروه بینالمللی بحران، به فایننشال تایمز گفت از نگاه ابوظبی، مشارکت مصر در میانجیگری ممکن است به معنای ایجاد نوعی همترازی سیاسی میان جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی تلقی شده باشد؛ موضوعی که برای امارات قابل پذیرش نیست. به گفته او، امارات احساس کرده میانجیها حمایت کافی از مواضع این کشور نشان ندادهاند.
فایننشال تایمز همچنین گزارش داد مصر به دقت رفتار امارات متحده عربی با پاکستان را دنبال کرده است. ابوظبی در ماه آوریل از اسلامآباد خواست بازپرداخت فوری وام ۳.۵ میلیارد دلاری را انجام دهد؛ اقدامی که برخی آن را ناشی از نارضایتی امارات از نقش پاکستان در میانجیگری میان حکومت ایران و آمریکا دانستند.
به نوشته این روزنامه، اعزام جنگندههای مصری تا حدی تنشها میان قاهره و ابوظبی را کاهش داده است. عبدالخالق عبدالله، پژوهشگر اماراتی، این اقدام را «غافلگیری خوشایند» توصیف کرد و گفت: «ما تصور میکردیم مصر مردد است و کمک چندانی نمیکند. اکنون با ایرانی بسیار تهاجمی روبهرو هستیم و این اقدام میتواند پیام مهمی برای تهران داشته باشد.»
در عین حال، نزدیکی بیشتر امارات متحده عربی به اسرائیل پس از حملات جمهوری اسلامی ایران، واکنش منفی بخشی از افکار عمومی مصر را برانگیخته است. کاربران مصری شبکههای اجتماعی بارها از روابط امارات و اسرائیل انتقاد کردهاند؛ موضوعی که به نوشته فایننشال تایمز، در ابوظبی با نارضایتی دنبال شده است.
این گزارش همچنین به اختلافهای دیرینه دو کشور درباره مسائل منطقهای اشاره میکند؛ از جمله جنگ داخلی سودان، که مصر از ارتش سودان و امارات متحده عربی متهم به حمایت از نیروهای رقیب است، و نیز روابط نزدیک ابوظبی با اتیوپی بر سر پروژه سد بزرگ نیل؛ موضوعی که قاهره آن را تهدیدی برای امنیت آبی خود میداند.
فایننشال تایمز نوشت اگرچه مصر و امارات همچنان متحد باقی ماندهاند، اما جنگ ایران شکافهای پنهان میان دو کشور را آشکار کرده و نشان داده است که فشارهای امنیتی منطقهای میتواند اتحادهای سنتی جهان عرب را بازتعریف کند.
مسعود پزشکیان در مصاحبه با خبرنگار صداوسیما گفت: «قطعا ما و تیم مذاکرهکننده به هیچوجه از عزت و سربلندی کشور کوتاه نخواهیم آمد اما آمادهایم به دنیا این اطمینان را بدهیم که ما به دنبال سلاح هستهای نیستیم.»
او افزود: «ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم، ناآرامکننده منطقه اسرائیل است که به دنبال نقشه اسرائیل بزرگ است.»
اویخای ادرعی، سخنگوی عربزبان ارتش اسرائیل، با انتشار پیامی فوری، به ساکنان ۱۰ شهر و روستا در استان نبطیه و منطقه بقاع غربی لبنان دستور تخلیه فوری داد.
او در شبکه ایکس نوشت حزبالله «توافق آتشبس را نقض کرده» و ارتش اسرائیل ناچار است «با قدرت» علیه آن اقدام کند، اما «قصد آسیب رساندن» به ساکنان را ندارد.
در این اطلاعیه از ساکنان مشغره، دیر الزهرانی، الشرقیه، الدویر، قلیا، سحمر، زبدین، النبطیه التحتا، عربصالیم و کفرجوز خواسته شده فورا خانههای خود را ترک کرده و دستکم هزار متر از این مناطق فاصله بگیرند.
ادرعی همچنین هشدار داد هر فردی که در نزدیکی نیروها، تاسیسات و تجهیزات حزبالله باشد، «جان خود را به خطر میاندازد».
دادستانی بحرین اعلام کرد دادگاه عالی کیفری این کشور در دو پرونده جداگانه، ۱۱ متهم را به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی» با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدف انجام «اقدامات تروریستی و خصمانه» علیه بحرین محاکمه کرده که ۹ متهم به حبس ابد محکوم شدهاند.
همچنین دو متهم دیگر به سه سال زندان محکوم شدند و دادگاه دستور مصادره اقلام ضبطشده را صادر کرد.
دادستانی بحرین اعلام کرد برخی متهمان مامور رصد، تصویربرداری و جمعآوری اطلاعات از تاسیسات حیاتی بحرین بودهاند و اطلاعات را در اختیار سپاه پاسداران قرار میدادند.
در این بیانیه همچنین به استفاده از شبکههای مالی، صرافی و ارزهای دیجیتال برای تامین مالی این فعالیتها اشاره شده است.
