نیروی دریایی سپاه: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۵ کشتی از تنگه هرمز عبور کردند
نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۵ کشتی از تنگه هرمز عبور کردهاند.
کانال ۱۱ گزارش داد اسرائیل هرگونه توافق با جمهوری اسلامی را به خروج اورانیوم غنیشده از ایران و نظارت دقیق بر برنامه هستهای تهران مشروط میداند.
بر اساس این گزارش اسرائیل از احتمال تعویق مذاکرات اتمی، حتی برای چند روز، نگران است.
گزارش اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال
چهار هفته مذاکره در سازمان ملل برای بازبینی پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) بدون دستیابی به توافق پایان یافت؛ سومین شکست پیاپی در روند بازبینی این پیمان که کارشناسان هشدار میدهند میتواند مشروعیت آن را تضعیف کرده و نگرانیها درباره رقابت تسلیحات هستهای را تشدید کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گفتوگوهای سازمان ملل برای بازبینی پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، که مهمترین چارچوب بینالمللی کنترل تسلیحات هستهای به شمار میرود، پس از چهار هفته مذاکره و در شرایطی که انتظارات از ابتدا پایین بود، بدون دستیابی به توافق پایان یافت.
دو هونگ ویت، رییس کنفرانس و نماینده ویتنام، جمعه اول خرداد اعلام کرد که با وجود تلاشهای صورتگرفته، امکان دستیابی به توافق درباره موضوعات اصلی وجود نداشته است. او گفت: «با وجود تمام تلاشهای ما، برداشت من این است که کنفرانس در موقعیتی نیست که بتواند درباره بخشهای اساسی کار خود به توافق برسد» و افزود به همین دلیل سند نهایی برای تصویب ارائه نخواهد شد.
این سومین بار پیاپی است که روند بازبینی پیمان انپیتی شکست میخورد؛ بازبینیهای قبلی در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۲۲ نیز بدون نتیجه پایان یافته بودند. مذاکرات امسال در حالی انجام شد که نگرانیها درباره احتمال آغاز دور تازهای از رقابت تسلیحات هستهای، همزمان با افزایش تنشهای ژئوپلیتیک، رو به افزایش است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آخرین نسخه متن مورد مذاکره تنها تصریح میکرد که ایران «هرگز» نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند. با این حال، این عبارت همچنان در داخل کروشه باقی مانده بود. نکتهای که نشانهای از ادامه اختلاف میان کشورها بود. در نسخه اولیه متن، عبارت مربوط به «عدم پایبندی ایران» به تعهداتش آمده بود که در جریان مذاکرات حذف شده بود. در همین حال، نگرانیها درباره برنامه هستهای کره شمالی و حتی اشاره به خلع سلاح هستهای شبهجزیره کره نیز از متن حذف شده بود. همچنین درخواست مستقیم از آمریکا و روسیه برای آغاز مذاکرات درباره توافقی جایگزین برای پیمان «نیواستارت» (New START)، که محدودکننده زرادخانههای هستهای دو کشور بود و در ماه فوریه منقضی شد، از نسخه نهایی کنار گذاشته شد.
با وجود تعدیلهای گسترده، متن همچنان به خطر ازسرگیری آزمایشهای هستهای از سوی روسیه، چین و آمریکا، رشد زرادخانههای هستهای و حملات به زیرساختهای هستهای اشاره داشت؛ موضوعاتی که نشاندهنده نگرانیهای فزاینده درباره آینده نظام کنترل تسلیحات جهانی است.
ریچارد گووان، تحلیلگر گروه بینالمللی بحران، پیش از پایان مذاکرات هشدار داده بود که متن پیمان بهتدریج «کمتر و کمتر با واقعیت درگیریهای کنونی و خطرهای گسترش تسلیحات هستهای هماهنگ میشود.» او بهطور مشخص به ایران و کره شمالی بهعنوان نمونههایی از این چالشها اشاره کرده بود.
کارشناسان تاکید میکنند شکست مذاکرات باعث از بین رفتن پیمان انپیتی نمیشود، اما میتواند به کاهش مشروعیت و اثربخشی آن منجر شود. ست شلدن از کارزار بینالمللی نابودی سلاحهای هستهای (ICAN) گفت اگرچه بیشتر کشورها با حسن نیت برای خلع سلاح تلاش میکنند، اما تعداد محدودی از قدرتهای هستهای و برخی متحدانشان با گسترش زرادخانهها و مانعتراشی در مسیر خلع سلاح، پیمان را تضعیف کرده و جهان را به سوی خطر بیشتری سوق میدهند.
بر اساس دادههای موسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم (SIPRI)، تا ژانویه ۲۰۲۵، ۹ کشور دارای سلاح هستهای شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی در مجموع ۱۲ هزار و ۲۴۱ کلاهک هستهای در اختیار داشتهاند که حدود ۹۰ درصد آنها متعلق به آمریکا و روسیه بوده است. همزمان، برخی کشورها در حال نوسازی یا افزایش ذخایر تسلیحات هستهای خود هستند؛ روندی که نگرانیها درباره تضعیف نظام جهانی کنترل تسلیحات را افزایش داده است.
پیمان انپیتی که از سال ۱۹۷۰ اجرایی شده و تقریباً همه کشورهای جهان - به جز کشورهایی مانند اسرائیل، هند و پاکستان - به آن نپیوستهاند، با هدف جلوگیری از گسترش سلاحهای هستهای، پیشبرد خلع سلاح و حمایت از استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای شکل گرفته است. شکست تازه مذاکرات نشان میدهد اختلاف میان قدرتهای جهانی بر سر آینده کنترل تسلیحات هستهای همچنان عمیق باقی مانده و دستیابی به اجماع در این حوزه دشوارتر از گذشته شده است.
وزارت خارجه قطر اعلام کرد محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، در تماس تلفنی با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، درباره تحولات منطقه گفتوگو کرده است.
در این بیانیه آمده است که وزیر خارجه قطر در این گفتوگو حمایت کامل دولت قطر از تلاشهای مرتبط با دستیابی به توافقی جامع برای پایان دادن به بحران را بار دیگر اعلام کرد و بر ضرورت همکاری همه طرفها برای تحقق صلح پایدار و ثبات در منطقه تاکید کرد.
او همچنین تصریح کرد آزادی کشتیرانی اصلی تثبیتشده و غیرقابل معامله است و بستن تنگه هرمز یا استفاده از آن به عنوان اهرم فشار، تنها به تشدید بحران و به خطر افتادن منافع حیاتی کشورهای منطقه منجر میشود.
در این تماس بر اهمیت پایبندی به قواعد حقوق بینالملل و اصول حسن همجواری و در اولویت قرار دادن منافع منطقه و ملتهای آن تاکید شد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرد این سازمان هیچ اطلاعیه رسمی هوانوردی جدیدی درباره اعمال محدودیت در آسمان کشور صادر نکرده است و شرایط پروازی عادی است.
او با تاکید بر تداوم وضعیت عادی پروازها گفت: «شرایط آسمان کشور همچنان مانند روال گذشته است و پروازها طبق برنامه انجام میشود.»
سخنگوی سازمان هواپیمایی بدون اشاره به جزئیات اطلاعیه هوانوردی (نوتام)، افزود: «نوتامی که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده، تکذیب میشود.»
سازمان هواپیمایی کشوری ایران روز جمعه یکم خرداد در اطلاعیهای اعلام کرده بود فعالیت فرودگاههای واقع در بخش غربی محدوده پروازی ایران، موسوم به «FIR تهران»، تا دوشنبه متوقف شده و تنها شمار محدودی از فرودگاهها مجاز به فعالیت هستند.
بر اساس آن اطلاعیه، فرودگاههای ارومیه، کرمان، آبادان، شیراز، یزد، کرمانشاه، رشت و اهواز از این محدودیت مستثنی شدهاند و فعالیت آنها نیز فقط از طلوع تا غروب آفتاب مجاز اعلام شده بود.
روزنامه ایران ورزشی مدعی شده بازیکنان خط خورده از اردوی تیم ملی در آمادهباش قرار گرفتهاند تا در صورت بروز مشکل ویزا برای برخی نفرات، جایگزین شوند. عصر ایران هم، با بازنشر این گزارش، اضافه کرده شایعاتی درباره رد ویزای شجاع خلیلزاده، مهدی طارمی و احسان حاجصفی مطرح شده است.
مسعود محبی، دانیال اسماعیلیفر، حسین ابرقویی، عارف آقاسی، مهدی هاشمنژاد، محمدمهدی محبی، عارف حاجیعیدی، پوریا شهرآبادی و احسان محروقی در آخرین اردوی تیم ملی در تهران حضور داشتند، اما امیر قلعهنویی آنها را از فهرست ۳۰ نفره نهایی کنار گذاشت.
ایران ورزشی نوشته است که کادر فنی به آنها پیام داده: «تمریناتتان را ادامه دهید.»
به نوشته این رسانه وابسته به دولت جمهوری اسلامی، «آنها باید خود را برای جایگزینی احتمالی بازیکنانی که با مشکل ویزا مواجه شدهاند آماده کنند.»
اما ساعتی پیش فدراسیون فوتبال، بدون اشاره به پاسخی از سفارت آمریکا در آنکارا و با استناد به انجام شدن روند اداری از سوی فدراسیون، رد شدن ویزا برای طارمی، خلیلزاده و حاجصفی را تکذیب کرد.
در اطلاعیه فدراسیون فوتبال آمده است: «در پی انتشار برخی شایعات درباره رد درخواست ویزای تعدادی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، ضمن تکذیب این اخبار اعلام میشود که فرایند اداری مربوط به اخذ ویزا از سوی فدراسیون فوتبال و تیم ملی طبق روال انجام گرفته و ادعای مطرحشده کذب است.»
کادر فنی تیم ملی روز پنجشنبه، چند روز پس از آغاز اردوی ترکیه و همزمان با حضور تیم در سفارت آمریکا، شهریار مغانلو را دوباره دعوت کرد تا به اردوی آنتالیا بپیوندد.