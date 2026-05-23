حملات جمهوری اسلامی به مقرهای حزب کومله زحمتکشان کردستان و حزب آزادی کردستان در عراق
آژانس خبری کردپا گزارش داد که در ادامه حملات جمهوری اسلامی به احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق، مقرهای حزب کومله زحمتکشان کردستان و حزب آزادی کردستان هدف ۶ حمله پهپادی و موشکی قرار گرفتند.
کردپا اشاره کرد که شامگاه شنبه دوم خرداد ۱۴۰۵، مقر حزب زحمتکشان کردستان در دره «آلانه» با دو پهپاد انتحاری و مقر «چشمیر» حزب آزادی کردستان در «دارهشکران» با ۴ موشک هدف حمله قرار گرفتند.
این گزارش حاکی است که از زمان آغاز جنگ ایران در نهم اسفند سال گذشته تا دوم خرداد، بیش از ۸۲۹ مورد حمله موشکی و پهپادی توسط جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن علیه اقلیم کردستان عراق ثبت شده است.
کردپا نوشت در نتیجه این حملات، «دستکم ۲۰ نفر، شامل هفت پیشمرگه اقلیم کردستان عراق، یک عضو نیروهای آسایش، ۹ پیشمرگه احزاب کردستان ایران، ۳ شهروند غیرنظامی و یک سرباز فرانسوی جان خود را از دست داده و دستکم ۱۲۵ نفر نیز زخمی شدهاند.»
بر اساس این گزارش، مقرها و کمپهای پناهندگان سیاسی احزاب کرد ایران، از اهداف اصلی این حملات بودهاند؛ بهویژه کمپهایی که خانوادهها، زنان و کودکان اعضای این احزاب در آنها سکونت دارند. همچنین مراکز خدماتی و عمومی از جمله بیمارستانها، کتابخانهها، مدارس و نهادهای مدنی فعال در این کمپها نیز هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتهاند.