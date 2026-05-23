دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد که با رهبران و مقام‌های ارشد شماری از کشورهای منطقه صحبت کرده است، و گفت که تنها نهایی‌سازی متن توافق باقی مانده است و تنگه هرمز هم باز می‌شود.

او در تروت سوشال اعلام کرد: «دقایقی پیش، گفت‌وگوی بسیار خوبی با محمد بن سلمان آل سعود، از عربستان سعودی، محمد بن زاید آل نهیان، از امارات متحده عربی، امیر تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم بن جبر آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، و وزیر علی الثوادی، از قطر، فیلد مارشال سید عاصم منیر احمد شاه، از پاکستان، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر، ملک عبدالله دوم، از اردن، و حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، درباره جمهوری اسلامی ایران و تمامی موضوعات مرتبط با تفاهم‌نامه‌ای در ارتباط با صلح داشتیم.»



رییس‌جمهوری آمریکا نوشت: «این توافق تا حد زیادی میان ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران، و کشورهای مختلفی که نام برده شد، مذاکره شده و تنها نهایی‌سازی آن باقی مانده است.»

ترامپ افزود: «به‌صورت جداگانه نیز با نخست‌وزیر بی‌بی نتانیاهو، از اسرائیل، گفت‌وگو کردم که آن تماس نیز بسیار خوب پیش رفت.»

او اشاره کرد:‌ «جنبه‌ها و جزئیات نهایی توافق در حال حاضر در دست بررسی است و به‌زودی اعلام خواهد شد.»

ترامپ تاکید کرد: «علاوه بر بسیاری دیگر از مفاد توافق، تنگه هرمز نیز بازگشایی خواهد شد.»