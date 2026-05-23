این نویسنده و فعال سیاسی، در یادداشتی که در کانال تلگرامی «تحکیم ملت» منتشر شد با اشاره به شرایط کنونی ایران و تحولات در راس قدرت جمهوری اسلامی، این پرسش را مطرح کرده که در صورت ایفای نقش رهبری توسط مجتبی خامنه‌ای، آیا او نسبت به پدرش، علی خامنه‌ای، رویکردی رادیکال‌تر در پیش گرفته است یا نه.

ناصری در ابتدای یادداشت خود با اشاره به آنچه «شرایط ابربحرانی ایران» توصیف می‌کند، نوشته است قصد دارد بدون ملاحظه و «بدون لکنت» درباره وضعیت کنونی سخن بگوید.

او تاکید می‌کند درباره وضعیت جسمی یا ذهنی مجتبی خامنه‌ای اطمینان ندارد، اما با توجه به برخی دیدارها و پیام‌ها، فرض را بر این گذاشته که او در جایگاه رهبری و فرماندهی نظامی قرار دارد و از همین منظر عملکرد او را ارزیابی می‌کند.

به نوشته ناصری، مهم‌ترین تصمیم علنی منتسب به مجتبی خامنه‌ای، ممنوعیت طرح موضوع هسته‌ای در مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا بوده است؛ موضعی که به گفته او با رویکرد سال‌های پایانی علی خامنه‌ای تفاوت دارد. ناصری مدعی شده رهبر پیشین جمهوری اسلامی در مقطعی با خروج اورانیوم با غنای بالا از کشور و ادامه غنی‌سازی در سطح زیر پنج درصد موافقت کرده بود.

او نوشته است اگر مجتبی خامنه‌ای واقعاً در جایگاه تصمیم‌گیر اصلی قرار داشته باشد و هدایت امور را برعهده داشته باشد، انتظار می‌رفت مسیر پدرش را دنبال کند. از نگاه ناصری، تفاوت رویکردها می‌تواند نشانه آن باشد که او «تندروتر و حتی متوهم‌تر از رهبر مقتول پیشین» است.

این فعال سیاسی در ادامه می‌نویسد بخشی از این تفاوت قابل درک است؛ زیرا علی خامنه‌ای از بنیان‌گذاران ساختار ولایت فقیه محسوب می‌شد و جایگاهی متفاوت نسبت به مدیران و مقام‌های فعلی داشت. به اعتقاد ناصری، یکی از چالش‌های احتمالی رهبر جدید، اختلاف سنی با نسل قدیمی روحانیون و مدیران ارشد جمهوری اسلامی است.

او پیش‌بینی می‌کند که مجتبی خامنه‌ای در صورت تثبیت قدرت، افراد هم‌نسل یا جوان‌تر از خود را به مناصب کلیدی خواهد گمارد و مدعی است نشانه‌هایی از این روند هم‌اکنون دیده می‌شود؛ از جمله آنچه او افزایش نقش حسین طائب در مقایسه با جایگاه گذشته علی‌اصغر حجازی توصیف می‌کند.

ناصری همچنین معتقد است رهبر فعلی جمهوری اسلامی، برخلاف پدرش، از پشتوانه سنتی مرجعیت دینی برخوردار نیست؛ موضوعی که از نگاه او می‌تواند به تضعیف یا حذف تدریجی مفهوم «ولایت فقیه» از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی منجر شود.

او در جمع‌بندی یادداشت خود نوشته است آنچه تاکنون از مواضع رهبر جدید قابل مشاهده است، نشان می‌دهد رویکرد او در سیاست خارجی افراطی‌تر از سلفش به نظر می‌رسد، هرچند برای شناخت دقیق‌تر دیدگاه‌های او در حوزه سیاست داخلی باید منتظر ماند.

ناصری همچنین به دیدگاه‌های منتسب به مجتبی خامنه‌ای درباره افزایش جمعیت اشاره کرده و نوشته این مواضع نشانه‌ای است که از نظر او، رهبر جدید جمهوری اسلامی در برخی حوزه‌ها «متوهم‌تر» از علی خامنه‌ای است.

