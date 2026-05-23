خبرگزاری فارس میگوید تنگه هرمز تحت مدیریت جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، میگوید تنگه هرمز برخلاف گفته دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تحت مدیریت جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.
این خبرگزاری گزارش خود را به استناد «آخرین متن ردوبدلشده» نوشته و افزوده است: «اگرچه ایران موافقت کرده اجازه دهد تعداد کشتیهای عبوری به میزان قبل از جنگ بازگردد، اما این بههیچعنوان به معنای تردد آزاد به وضعیت قبل از جنگ نیست.
فارس اضافه کرد: «بر این اساس، مدیریت تنگه، تعیین مسیر، زمان، نحوه عبور و صدور مجوز، کماکان در انحصار و با تدبیر جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بنابراین ادعای ترامپ در این خصوص ناقص و فاقد انطباق با واقعیت است.»
این خبرگزاری همچنین اشاره کرد که پرونده هستهای جمهوری اسلامی «اساساً در این مرحله مورد بحث قرار نگرفته است.»