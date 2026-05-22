سعید جلالی‌قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، گفت کوچک شدن جیب مردم به افت فروش در صنعت پوشاک و نساجی منجر شده است.

او «شرایط نه جنگ نه صلح، نوسانات نرخ ارز و اختلال در تامین مواد اولیه» را از دیگر دلایل افت فروش در این صنعت عنوان کرد.

جلالی‌قدیری افزود صنعت نساجی و پوشاک ایران در آغاز سال جاری با مواردی از جمله انباشت بحران‌های اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم، دشواری در فروش و اختلال در تامین مواد اولیه مواجه است.