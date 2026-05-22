طبق این گزارش، بسیاری از این پهپادها با پدافند هوایی جمهوری اسلامی سرنگون شدند و برخی دیگر در حملات به پایگاه‌های آمریکا یا در حوادث عملیاتی از بین رفتند که این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های عملیاتی در برابر سامانه‌های دفاع هوایی تهران است.

با وجود این، ژنرال کنت ویلزباخ، فرمانده نیروی هوایی آمریکا، اعلام کرده است پهپاد‌های «ام‌کیو-۹ ریپر» (MQ-9 Reaper) در جریان عملیات «خشم حماسی» علیه جمهوری اسلامی، «باارزش‌ترین بازیگر» میدان جنگ بوده‌اند.

وب‌سایت تخصصی «ایر اند اسپیس فورسز» (Air & Space Forces Magazine) گزارش داد ویلزباخ ۳۰ اردیبهشت در جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، گفت: «شاید ارزشمندترین بازیگر عملیات خشم حماسی، یک سامانه بدون سرنشین بود: ام‌کیو-۹.»

این اظهارات از سوی فرمانده‌ای مطرح می‌شود که خود خلبان جنگنده است و نیروی هوایی آمریکا در سال‌های اخیر بارها درباره کنار گذاشتن تدریجی ریپرها صحبت کرده بود.

مقام‌های آمریکایی گفته‌اند که «جنگ ایران» باعث شده واشینگتن به‌دنبال خرید تعداد بیشتری از پهپادهای ام‌کیو-۹ ریپر باشد.

ژنرال دیوید تابور، معاون برنامه‌ریزی نیروی هوایی آمریکا، ۲۳ اردیبهشت به سناتورها گفت ارتش آمریکا در حال بررسی گزینه‌هایی برای خرید فوری ریپرهای بیشتر است.

بر اساس آمار رسمی، نیروی هوایی آمریکا در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۱۵۸ فروند ریپر فعال داشت، اما اکنون این تعداد به حدود ۱۳۵ فروند کاهش یافته است.

تروی مینک، وزیر نیروی هوایی آمریکا، نیز ۳۰ اردیبهشت گفت واشینگتن قصد کنار گذاشتن ریپرها را ندارد و هم‌زمان در حال بررسی نسل بعدی پهپادهای رزمی است.

شرکت «جنرال اتمیکس» (General Atomics)، سازنده ریپر، اعلام کرده کمتر از ۱۰ فروند ریپر جدید آماده تحویل فوری دارد، اما برخی پهپادهای از رده خارج‌شده نیز می‌توانند بازسازی و دوباره عملیاتی شوند.

سودآوری کلان صنایع نظامی اسرائیل

از سوی دیگر به دنبال جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، صنایع هوافضای اسرائیل در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ رکوردهای تازه‌ای را به ثبت رساند . فروش این شرکت از مرز تاریخی دو میلیارد دلار عبور کرد، سود خالص آن حدود ۳۴ درصد افزایش یافت و حجم سفارشات ثبت‌شده به رکورد حدود ۳۳ میلیارد دلار رسید.

روزنامه معاریو پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت با استناد به گزارش‌های مالی شرکت صنایع هوافضای اسرائیل برای سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، نوشت که «بزرگ‌ترین سفارش‌ها در تاریخ شرکت» در این بازه زمانی به ثبت رسیده‌اند.

بر اساس این گزارش، حجم سفارشات انباشته با جهشی محسوس از ۲۹ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۲۵، به رقم بی‌سابقه ۳۳ میلیارد دلار افزایش یافت.

این حجم از سفارشات، تداوم فعالیت عملیاتی شرکت را برای ۴.۴ سال آینده تضمین می‌کند.

حجم فروش در این دوره به حدود ۲.۱ میلیارد دلار رسید. رقمی که در مقایسه با ۱.۶ میلیارد دلار ثبت‌شده در دوره مشابه سال گذشته، افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد.

سود خالص نیز با افزایش ۳۴ درصدی به حدود ۲۲۰ میلیون دلار رسید، در حالی که این رقم در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵، حدود ۱۶۴ میلیون دلار بود.