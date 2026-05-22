خبرگزاری رویترز گزارش داد یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد واشینگتن برای اطمینان از تامین مهمات مورد نیاز در جنگ علیه جمهوری اسلامی، بهطور موقت در روند فروش تسلیحات به تایوان وقفه ایجاد کرده است.
هانگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، در جلسهای در سنای آمریکا گفت ایالات متحده میخواهد مطمئن شود مهمات کافی برای عملیات «خشم حماسی» علیه جمهوری اسلامی در اختیار دارد، اما فروشهای نظامی خارجی، هر زمان دولت آمریکا لازم بداند، ادامه خواهد یافت.
دفتر ریاستجمهوری تایوان اعلام کرد تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره تغییر در روند فروش تسلیحات آمریکا دریافت نکرده است.
رویترز نوشت تایوان در انتظار تایید بسته جدید فروش تسلیحات آمریکاست که ممکن است ارزش آن تا ۱۴ میلیارد دلار باشد.
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد در «جنگ ایران» بیش از ۲۰ پهپاد امکیو-۹ ریپر آمریکا که برای شناسایی، نظارت و حمله به کار میروند، منهدم شدهاند و در نتیجه نزدیک به یک میلیارد دلار خسارت به ناوگان پهپادی آمریکا وارد شده است.
طبق این گزارش، بسیاری از این پهپادها با پدافند هوایی جمهوری اسلامی سرنگون شدند و برخی دیگر در حملات به پایگاههای آمریکا یا در حوادث عملیاتی از بین رفتند که این وضعیت نشاندهنده چالشهای عملیاتی در برابر سامانههای دفاع هوایی تهران است.
با وجود این، ژنرال کنت ویلزباخ، فرمانده نیروی هوایی آمریکا، اعلام کرده است پهپادهای «امکیو-۹ ریپر» (MQ-9 Reaper) در جریان عملیات «خشم حماسی» علیه جمهوری اسلامی، «باارزشترین بازیگر» میدان جنگ بودهاند.
وبسایت تخصصی «ایر اند اسپیس فورسز» (Air & Space Forces Magazine) گزارش داد ویلزباخ ۳۰ اردیبهشت در جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، گفت: «شاید ارزشمندترین بازیگر عملیات خشم حماسی، یک سامانه بدون سرنشین بود: امکیو-۹.»
این اظهارات از سوی فرماندهای مطرح میشود که خود خلبان جنگنده است و نیروی هوایی آمریکا در سالهای اخیر بارها درباره کنار گذاشتن تدریجی ریپرها صحبت کرده بود.
مقامهای آمریکایی گفتهاند که «جنگ ایران» باعث شده واشینگتن بهدنبال خرید تعداد بیشتری از پهپادهای امکیو-۹ ریپر باشد.
ژنرال دیوید تابور، معاون برنامهریزی نیروی هوایی آمریکا، ۲۳ اردیبهشت به سناتورها گفت ارتش آمریکا در حال بررسی گزینههایی برای خرید فوری ریپرهای بیشتر است.
بر اساس آمار رسمی، نیروی هوایی آمریکا در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۱۵۸ فروند ریپر فعال داشت، اما اکنون این تعداد به حدود ۱۳۵ فروند کاهش یافته است.
تروی مینک، وزیر نیروی هوایی آمریکا، نیز ۳۰ اردیبهشت گفت واشینگتن قصد کنار گذاشتن ریپرها را ندارد و همزمان در حال بررسی نسل بعدی پهپادهای رزمی است.
شرکت «جنرال اتمیکس» (General Atomics)، سازنده ریپر، اعلام کرده کمتر از ۱۰ فروند ریپر جدید آماده تحویل فوری دارد، اما برخی پهپادهای از رده خارجشده نیز میتوانند بازسازی و دوباره عملیاتی شوند.
سودآوری کلان صنایع نظامی اسرائیل
از سوی دیگر به دنبال جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، صنایع هوافضای اسرائیل در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ رکوردهای تازهای را به ثبت رساند. فروش این شرکت از مرز تاریخی دو میلیارد دلار عبور کرد، سود خالص آن حدود ۳۴ درصد افزایش یافت و حجم سفارشات ثبتشده به رکورد حدود ۳۳ میلیارد دلار رسید.
روزنامه معاریو پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت با استناد به گزارشهای مالی شرکت صنایع هوافضای اسرائیل برای سهماهه نخست سال ۲۰۲۶، نوشت که «بزرگترین سفارشها در تاریخ شرکت» در این بازه زمانی به ثبت رسیدهاند.
بر اساس این گزارش، حجم سفارشات انباشته با جهشی محسوس از ۲۹ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۲۵، به رقم بیسابقه ۳۳ میلیارد دلار افزایش یافت.
این حجم از سفارشات، تداوم فعالیت عملیاتی شرکت را برای ۴.۴ سال آینده تضمین میکند.
حجم فروش در این دوره به حدود ۲.۱ میلیارد دلار رسید. رقمی که در مقایسه با ۱.۶ میلیارد دلار ثبتشده در دوره مشابه سال گذشته، افزایش قابل توجهی نشان میدهد.
سود خالص نیز با افزایش ۳۴ درصدی به حدود ۲۲۰ میلیون دلار رسید، در حالی که این رقم در سهماهه نخست ۲۰۲۵، حدود ۱۶۴ میلیون دلار بود.
هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، به ایرنا گفت برآوردها نشان میدهد در هر شهر و روستا باید سالانه حدود ۱۰ درصد از شبکههای فرسوده آب بازسازی شود، اما محدودیت اعتبارات اجازه تحقق کامل این هدف را نمیدهد.
او افزود متوسط عمر لولههای آب حدود ۳۰ سال است و برای کاهش تنها یک درصد از هدررفت واقعی آب در شبکه، سالانه حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
امینی میزان آب بدون درآمد در شبکههای آب شرب کشور را بیش از ۲۸ درصد اعلام کرد و گفت هدررفت واقعی آب در شبکهها حدود ۱۲ درصد است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد با وجود تاثیر جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل بر اقتصاد و بازارهای اروپا، سهام شرکتهای مرتبط با هوش مصنوعی رشد قابلتوجهی داشته است.
بر اساس پژوهش موسسه «تیاس لومبارد»، دو سبد سهام مرتبط با هوش مصنوعی بیش از دو سوم عملکرد مثبت بازار سهام اروپا در حدود یک ماه و نیم گذشته را تشکیل دادهاند.
شرکتهای فعال در زنجیره تامین نیمهرسانا مانند «ایاسامال»، «اینفینیون» و «استیمیکروالکترونیکس» از ابتدای آوریل (۱۲ فروردین) حدود ۲۰ درصد رشد کردهاند.
همچنین سبدی از شرکتهای فعال در زیرساختهای هوش مصنوعی، از جمله «اشنایدر الکتریک» و «پریسمیان»، در همین مدت حدود ۲۲ درصد افزایش یافته است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، بهزاد یزدانی و رومینا خزعلی، زوج بهائی ساکن شیراز و والدین دو نوجوان، بیش از ۵۰ روز است بدون دسترسی به وکیل و در وضعیت بلاتکلیف در زندان عادلآباد شیراز نگهداری میشوند.
یک منبع آگاه درباره وضعیت این زوج به ایراناینترنشنال گفت با وجود پیگیریهای مکرر خانواده و نزدیکان، مقامهای قضایی تاکنون به درخواستها برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه پاسخی ندادهاند.
به گفته این منبع آگاه، رومینا خزعلی که پیش از بازداشت با مشکلات جسمی متعددی از جمله میگرن و معدهدرد شدید مواجه بوده، در آخرین تماس خود از وضعیت نامساعد روحی نیز خبر داده است. او پیش از بازداشت تحت عمل جراحی معده قرار گرفته بود و ادامه بازداشت در چنین شرایطی، نگرانی خانواده درباره وضعیت جسمی و روانی این زوج را افزایش داده است.
بهزاد یزدانی، مترجم و ویراستار، و همسرش رومینا خزعلی، نقاش، بهترتیب در روزهای ۸ و ۹ فروردینماه، از سوی ماموران اطلاعات سپاه در منزل شخصیشان در شیراز بازداشت شدند.
شبکه واینت گزارش داد تحلیل تصاویر ماهوارهای «سنتینل ۲» نشان میدهد که چند پایگاه ارتش اسرائیل در جریان جنگ اخیر با حکومت ایران آسیب دیدهاند.
در این گزارش از پایگاههای رمت داوید، نواتیم، یک مرکز وابسته به یگان ۸۲۰۰ و همچنین اردوگاه شیمشون نام برده شده است.
این گزارش با تایید از سوی نهاد «سانسور نظامی اسرائیل» منتشر شده است.
بر اساس این تحلیل، بخشی از زیرساختهای پشتیبانی و سوختگیری جنگندهها در پایگاه رمت داوید هدف قرار گرفته و در اردوگاه شیمشون نیز پس از یک حمله پهپادی، آتشسوزی گستردهای گزارش شده است.