ترامپ: احساس میکنم در این مقطع حساس باید در واشینگتن و کاخ سفید بمانم
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروث سوشال نوشت که به مراسم عروسی پسرش نخواهد رفت و افزود: «احساس میکنم در این مقطع حساس باید در واشینگتن و کاخ سفید بمانم.»
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به تهران گفت: «این رفتوآمدها علیرغم اینکه پرترافیکتر شده، تداوم همان روند دیپلماتیک است.»
منیر روز جمعه وارد تهران شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت: «یک هیاتی از قطر در حال مذاکره با عباس عراقچی، وزیر خارجه، هستند اما میانجی مذاکرات همچنان طرف پاکستانی است.»
بقایی گفت: «نمیتوانیم بگوییم ضرورتا به جایی رسیدهایم که توافق نزدیک باشد. تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ است.»
فیلم مستند «تمرینهایی برای یک انقلاب»، ساخته پگاه آهنگرانی، برنده جایزه «چشم طلایی» جشنواره کن شد.
این فیلم با استفاده از آرشیوهای شخصی و تصاویر اعتراضها، ۴ دهه از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را روایت میکند.
لیلی نیکفر، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد:
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، محمدرضا منصوری، جوان ۲۴ ساله و پدر یک نوزاد ۲۰ روزه بود که با تیراندازی نیروهای حکومتی در جریان اعتراضات شهر رشت جان خود را از دست داد.
او به دلیل جراحات ناشی از شلیک گلوله، حدود یک ماه بستری و تحت درمان بود.
بر اساس گزارشها، محمدرضا ۱۸ دیماه در منطقه یخسازی رشت هدف شلیک نیروهای حکومتی قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله به نخاع و کتف به شدت زخمی شد.
او ۱۳ بهمنماه بر اثر شدت جراحات وارده در جریان اعتراضات جان باخت.
به گفته منابع محلی، محمدرضا تنها فرزند خانواده بود و پیش از حضور در فراخوان، گفته بود: «برای آینده دخترم در اعتراض شرکت میکنم.»
علیرضا سلیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، جمعه اعلام کرد: «یکی از دستاوردهای جنگ این است که ما بر تنگه هرمز اعمال مدیریت میکنیم.»
او افزود: «این موضوع قابل مذاکره و قابل معامله نیست.»
این اظهارات همزمان با حضور میانجیگران پاکستانی و قطری در ایران برای دستیابی به یک توافق میان تهران و واشینگتن مطرح شده است.
