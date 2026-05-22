اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به تهران گفت: «این رفت‌وآمدها علی‌رغم اینکه پرترافیک‌تر شده، تداوم همان روند دیپلماتیک است.»

منیر روز جمعه وارد تهران شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت: «یک هیاتی از قطر در حال مذاکره با عباس عراقچی، وزیر خارجه، هستند اما میانجی مذاکرات همچنان طرف پاکستانی است.»

بقایی گفت: «نمی‌توانیم بگوییم ضرورتا به جایی رسیده‌ایم که توافق نزدیک باشد. تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ است.»