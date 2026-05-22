این رسانه محافظه‌کار مستقر در واشینگتن دی‌سی، در گزارشی از یک جلسه که پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت در اندیشکده هادسن برگزار شد، به نقل از کارشناسان شرکت‌کننده در این جلسه نوشت که این رابطه از سال‌ها پیش با حمایت رهبری حزب رویای گرجستان به‌تدریج شکل گرفته بود، اما در جریان جنگ ایران به شکل نگران‌کننده‌ای تشدید شد.

به نوشته این رسانه، این اتحاد میان رهبران کنونی گرجستان و سپاه نه‌تنها موضع مسکو در منطقه را تقویت کرده، بلکه به محور مقاومت بین‌المللی به رهبری چین، روسیه و جمهوری اسلامی نیز نیرویی تازه بخشیده است.

این رسانه به نقل از جو ویلسون، عضو جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت کارولینای جنوبی، نوشت: «رویای گرجستان در جنگ کنونی با اجازه دادن به هواپیماهای راهبردی ترابری روسیه برای عبور از حریم هوایی این کشور در مسیر ایران، به ایران کمک کرده است؛ هواپیماهایی که حامل تدارکاتی برای کمک به رژیم ایران و تضعیف رییس‌جمهوری ترامپ بودند.»

در این جلسه، چرخش تند گرجستان به سوی حکومت ایران، تهدیدی جدی برای امنیت ملی آمریکا عنوان شد، به‌ویژه که سپاه کارزارهای فعال و گسترده جذب نیرو در سراسر این کشور دارد. به گفته آنها گرجستان اکنون «سکوی راهبردی تازه‌ای در اوراسیا» در اختیار ایران قرار داده است؛ سکویی که به‌عنوان «زمینی حاصلخیز برای جذب نیروهای اطلاعاتی و بسیج شبه‌نظامی» عمل می‌کند.

لوک کافی، پژوهشگر ارشد اندیشکده هادسن در بخش اروپای مرکزی و اوراسیا، گفت: «شهروندان گرجستان می‌توانند آسان‌تر به ایالات متحده سفر کنند و آسان‌تر در منطقه شنگن اروپا رفت‌وآمد داشته باشند. به همین دلیل است که ایرانی‌ها این شهروندان گرجستانیِ آذری‌تبار را هدف قرار می‌دهند.»

رد پای جامعه المصطفی در گرجستان

اندیشکده هادسن به‌تازگی پژوهشی در این باره منتشر کرده است. در بخشی از این پژوهش آمده است: «حکومت ایران مدت‌هاست که جامعه گرجی‌های آذری‌تبار را که یک گروه قومی شیعه هستند، هدفی راهبردی می‌داند و شعبه‌هایی از مجمع جهانی اهل بیت و جامعه‌المصطفی را که تحت تحریم آمریکا قرار دارد، در داخل گرجستان راه‌اندازی کرده است.»

این گزارش افزود: «بنیادهای خیریه مرتبط با ایران نه‌تنها خدمات رفاهی اجتماعی ارائه می‌کنند، بلکه به ایران کمک می‌کنند نفوذ خود را افزایش دهد، منابع را منتقل کند و قدرت نرم خود را گسترش دهد.»

آمریکا سال ۱۳۹۹، جامعه‌ المصطفی را به اتهام ارتباط با فعالیت‌های نظامی-اطلاعاتی نیروی قدس سپاه تحریم کرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به تلاش جامعه المصطفی در تسهیل فعالیت‌های نیروی قدس سپاه پاسداران در جذب نیرو اشاره شده بود.

در بخشی از این بیانیه آمده بود: «مرکز آموزشی بین‌المللی جامعه المصطفی که در سراسر جهان شعبه دارد، به بستری برای جذب نیرو از سوی یگان قدس سپاه تبدیل شده است. از این نیروها برای جمع‌آوری اطلاعات . اجرای عملیات استفاده می‌شود؛ از جمله برای جذب نیروهای شبه‌نظامی با هدف اعزام به جنگ در سوریه.»

گیورگی کاندلاکی، عضو پیشین پارلمان گرجستان که یکی از نویسندگان این مقاله است، گفت که جامعه المصطفی در گرجستان سه پردیس دارد «موارد تاییدشده‌ای» وجود دارد که نشان می‌دهد پایگاه‌های المصطفی «برای جذب افراد یا انجام عملیات علیه آمریکا» مورد استفاده قرار گرفته‌اند.