سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی: نمیتوانیم بگوییم توافق نزدیک است
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اختلافات میان تهران و واشینگتن را «عمیق» خواند و تاکید کرد نمیتوان انتظار داشت روند مذاکرات تنها با «چند بار رفتوآمد» به نتیجه نهایی و حلوفصل چالشها منجر شود.
بقایی شامگاه جمعه اول خرداد در مصاحبه با صداوسیمای جمهوری اسلامی، با اشاره به سفر مقامهای ارشد پاکستان به ایران گفت: «نمیتوانیم بگوییم که به جایی رسیدیم که توافق نزدیک است. ضرورتا خیر، اینطور نیست. روند ادامهدار است.»
او اضافه کرد: «اختلافنظرها بین ایران و آمریکا آنقدر عمیق و زیاد است، بهویژه بعد از جنایاتی که در دو سه ماه اخیر مرتکب شدهاند، که نمیتوان گفت با چند بار رفتوآمد یا مذاکرات ظرف چند هفته یا چند ماه حتما به نتیجه خواهیم رسید. دیپلماسی زمانبر است.»
اظهارات بقایی در حالی مطرح میشوند که عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، برای گفتوگو با مقامهای جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده است.
پیشتر نیز شبکه العربیه از سفر عاصم مالک، رییس سازمان اطلاعات پاکستان، به ایران خبر داده بود.
تایید سفر هیات قطری به تهران
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش خبرگزاری رویترز درباره سفر هیات قطری به تهران را تایید کرد و گفت نمایندگان دوحه اول خرداد با عباس عراقچی دیدار و گفتوگو کردند.
بقایی ادامه داد: «بسیاری از کشورها، چه کشورهای منطقه و چه کشورهای خارج از منطقه، تلاش میکنند تا به پایان جنگ و جلوگیری از تشدید تنشها کمک کنند. این تلاشها از نظر ما ارزشمند است.»
او در عین حال خاطرنشان کرد اسلامآباد همچنان «میانجی رسمی» مذاکرات میان تهران و واشینگتن محسوب میشود.
رویترز پیشتر از سفر یک هیات مذاکرهکننده قطری به تهران خبر داد و نوشت هدف از این سفر که با هماهنگی واشینگتن انجام گرفت، کمک به تلاشها برای دستیابی به توافقی جهت خاتمه جنگ ایران است.
او ادامه داد: «دلیل اینکه در مورد جزییات مباحث مرتبط با موضوع [هستهای] صحبت نمیکنیم، مشخص است. ما دو بار این کار را کردیم و زیادهخواهی طرف مقابل باعث شد وارد جنگ شویم.»
بقایی افزود ورود به «سایر موضوعات» در مذاکرات با آمریکا تنها پس از پایان جنگ و رفع «نگرانیهای» تهران امکانپذیر خواهد بود.
خبرگزاری رویترز ۳۱ اردیبهشت به نقل از مقامهای اسرائیلی نوشت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به اورشلیم اطمینان داده که ذخایر اورانیوم با غنای بالا از ایران خارج خواهد شد و این موضوع بخشی از هرگونه توافق احتمالی صلح خواهد بود.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بارها تاکید کرده که پایان جنگ منوط به خروج اورانیوم غنیشده از ایران، توقف حمایت تهران از گروههای نیابتی و برچیده شدن توان موشکی جمهوری اسلامی است.
کانال ۱۱ اسرائیل ۳۱ اردیبهشت گزارش داد در پی ارزیابیهای اطلاعاتی جدید، ارتش و نهادهای امنیتی این کشور مجموعهای از اقدامات مهم را برای احتمال جدی ازسرگیری نبرد با جمهوری اسلامی آغاز کردهاند و آمادگی خود را به بالاترین سطح افزایش دادهاند.
اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد به دلیل «وضعیت ژئوپلیتیک کنونی، بهویژه تداوم ابهامها و تاثیر آن بر سفرهای بینالمللی» تصمیم گرفت میزبانی مسابقات جهانی ۲۰۲۶ را از منامه بحرین به شهر آستانه در قزاقستان منتقل کند.
میزبانی مسابقات ۲۰۲۶، سال گذشته در نشست زاگرب به بحرین واگذار شده بود.
مسابقات جهانی کشتی امسال از ۲ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۵ برگزار میشود و آستانه در سال ۲۰۱۹ هم میزبان این رقابتها بود.
جنگ ایران از نهم اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، باعث لغو بسیاری از مسابقات بینالمللی ورزشی در منطقه شده است.
فدراسیون جهانی کشتی و بحرین روز جمعه با انتشار بیانیهای مشترک تعویق این میزبانی را اعلام کردند.
ادامه اقدامات تنشآفرین جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، به نگرانیها درباره تشدید بحران انسانی برای هزاران دریانورد گرفتار در خلیج فارس دامن زده است.
خبرگزاری رویترز جمعه اول خرداد گزارش داد بیش از ۲۰ هزار ملوان در حدود دو هزار کشتی در آبهای خلیج فارس سرگردان ماندهاند؛ بسیاری از آنها امکان ترک شناورهای خود را ندارند و با کمبود غذا، آب آشامیدنی و عدم اطمینان نسبت به آینده دست و پنجه نرم میکنند.
دریانوردانی که در هفتههای اخیر با رویترز مصاحبه کردهاند، از چالشها و اضطراب مداوم خود در اوضاع جنگی منطقه سخن گفتهاند.
سلمان صدیقی، ملوان هندی که در یکی از کشتیهای گرفتار حضور دارد، در تماسی تلفنی به رویترز گفت: «تنها کاری که اینجا انجام میدهیم، این است که برای گذراندن شب برنامهریزی کنیم و دعا کنیم در جریان حملات هدف قرار نگیریم.»