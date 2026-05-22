لانس ۳-۱ نیس؛ لانس برای اولین بار قهرمان جام حذفی فرانسه شد
تیم فوتبال لانس با پیروزی سه بر یک مقابل نیس برای اولینبار قهرمان جام حذفی فرانسه شد. پیشتر این تیم در رقابت با پاریسنژرمن، نایب قهرمان این فصل لیگ یک فرانسه شده بود.
مهدی محمدنبی، سرپرست تیم ملی فوتبال، در حاشیه تمرین تیم ملی در پاسخ به یک رسانه بریتانیایی درباره شعار «مرگ بر آمریکا» هواداران حکومت در تجمعات شبانه و همزمان با حضور تیم در این تجمع گفت: «بدرقه بینظیری بود؛ سابقه ندارد برای هیچ تیم ملی مردم جمع شوند و این بدرقه را انجام دهند.»
اعضای تیم ملی فوتبال هفته گذشته، در حالی که هیچکدام ویزای آمریکا را برای شرکت در جام جهانی ۲۰۲۶ نداشتند، در یک مراسم شبانه حکومتی حاضر شدند و پس از آن به ترکیه رفتند تا اردوی آمادهسازی پیش از مسابقات را برگزار کنند.
سرپرست تیم ملی روز جمعه در گفتوگو با آیتیوی درباره ویزای اعضای تیم ملی گفت: «مطمئنیم که ویزاها صادر میشود. در جلساتی که با فیفا داشتیم، این اطمینان را به ما دادند که با توجه به تضمینهایی که کشور میزبان برای این مسابقات داده، قطعا ویزای تیم را پس از طی شدن فرایند اداری صادر خواهد کرد.»
تیم ملی روز پنجشنبه برای دریافت ویزا به سفارتهای آمریکا و کانادا در آنکارا مراجعه کرد.
امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، امشب در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد که با هماهنگی فیفا سفر تیم ملی فوتبال به آمریکا با پرواز اختصاصی «ایرانایر» نهایی شده است: «نشستن هواپیمای اختصاصی ایران ایر در محل برگزاری جام جهانی نهایی شده است.»
این در حالی است که ایرانایر سالهاست از سوی ایالات متحده تحریم شده و هیچ هواپیما یا پروازی متعلق به این شرکت امکان پرواز به آمریکا را ندارد.
ایرانایر همچنین از سوی بسیاری از کشورهای اروپایی محروم شده و فدراسیون برای سفرهای اروپایی نیز ناچار به استفاده از پروازهای خارجی است.
با این حال، به نظر میرسد تلاش مهدی تاج و فدراسیون فوتبال برای استفاده از پرواز ایرانی در سفر به آمریکا به مشکلات مالی فدراسیون مرتبط باشد؛ طبق برخی برآوردها، تنها پرواز کاروان تیم ملی به آمریکا بیش از نیممیلیون دلار هزینه خواهد داشت.
اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد به دلیل «وضعیت ژئوپلیتیک کنونی، بهویژه تداوم ابهامها و تاثیر آن بر سفرهای بینالمللی» تصمیم گرفته است میزبانی مسابقات جهانی ۲۰۲۶ را از منامه بحرین به شهر آستانه قزاقستان منتقل کند.
فدراسیون جهانی کشتی و بحرین روز جمعه با انتشار بیانیهای مشترک تعویق این میزبانی را اعلام کردند.
شهر آستانه در سال ۲۰۱۹ هم میزبان این رقابتها بود.
میزبانی مسابقات ۲۰۲۶، سال گذشته در نشست زاگرب به بحرین واگذار شد.
مسابقات جهانی کشتی امسال از ۲ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۵ برگزار میشود.
جنگ ایران از نهم اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، باعث لغو بسیاری از مسابقات بینالمللی ورزشی در منطقه شده است.
روزنامه گاردین در گزارشی به بررسی تاثیر پپ گواردیولا بر فوتبال انگلیس پرداخت و نوشت او نهتنها منچسترسیتی، بلکه ساختار فوتبال انگلیس را نیز متحول کرد.
گاردین نوشت زمانی که گواردیولا در سال ۲۰۱۶ هدایت منچسترسیتی را بر عهده گرفت، بسیاری نسبت به موفقیت سبک مبتنی بر پاسکاری و مالکیت توپ او در فوتبال فیزیکی انگلیس تردید داشتند. این تردیدها پس از شکست ۴ بر ۲ سیتی مقابل لسترسیتی در نخستین فصل حضور او بیشتر شد.
گواردیولا پس از آن مسابقه گفته بود: «من مربی تکلها نیستم و آن را تمرین نمیدهم.»
این گزارش میافزاید که با گذشت زمان، سبک بازی گواردیولا به الگویی فراگیر در فوتبال انگلیس تبدیل شد؛ بهگونهای که حتی در دستههای پایین فوتبال این کشور نیز بازیسازی از خط دفاع و پاسهای کوتاه به بخشی از استاندارد رایج تبدیل شده است.
گاردین همچنین تاکید کرد که پیشرفت کیفیت زمینهای فوتبال، تغییرات در سیستم آموزش بازیکنان جوان و سرمایهگذاری گسترده منچسترسیتی، در موفقیت این سبک نقش داشتهاند اما گواردیولا بیش از هر عامل دیگری، نگاه فوتبال انگلیس را تغییر داده است.
نویسنده گزارش در پایان اشاره میکند که گواردیولا نیز در طول سالها مدام سبک خود را تغییر داده و از سیستم بدون مهاجم تا استفاده از مهاجم کلاسیک و تغییر نقش مدافعان، بارها تیمهایش را بازسازی کرده است.
بلومبرگ گزارش داد که ارزش خالص داراییهای لیونل مسی، ستاره ۳۸ ساله فوتبال آرژانتین، با احتساب درآمدهای فوتبالی، سرمایهگذاریها و قراردادهای تبلیغاتی، از یک میلیارد دلار فراتر رفته است.
بر اساس این گزارش، مسی در کنار کریستیانو رونالدو، از ثروتمندترین فوتبالیستهای جهان به شمار میرود. رونالدو پس از پیوستن به النصر عربستان، نخستین فوتبالیست تاریخ شد که به ثروت میلیارد دلاری رسید.
بلومبرگ نوشت که مسی از سال ۲۰۰۷ تاکنون بیش از ۷۰۰ میلیون دلار دستمزد و پاداش دریافت کرده است. او پس از قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲، پیشنهاد سالانه ۴۰۰ میلیون دلاری عربستان سعودی را رد کرد و به اینتر میامی پیوست.
قرارداد مسی با اینتر میامی شامل حق خرید سهام باشگاه و همکاری با سرویس اپلتیوی پلاس است. مالک اینتر میامی اعلام کرده درآمد سالانه مسی از این باشگاه، با احتساب این امتیازها، بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار است.
مسی همچنین در حوزههای املاک، رستورانداری و ورزش سرمایهگذاری کرده و پدرش، خورخه مسی، مدیریت فعالیتهای تجاری او را بر عهده دارد.