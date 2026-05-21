پارلمان اروپا پنج‌شنبه ۳۱ خرداد در نشست خود در استراسبورگ، قطعنامه‌ای مشترک در محکومیت سرکوب معترضان، مخالفان، زندانیان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی در ایران تصویب کرد. این قطعنامه با ۵۱۶ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۹۲ رای ممتنع به تصویب رسید.

نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در قبال نقض حقوق بشر شدند.

در این قطعنامه همچنین درباره افزایش فشار بر زنان، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی در ایران ابراز نگرانی شده است.

این قطعنامه در بخش دیگری از شورای اتحادیه اروپا خواست تحریم‌ها علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی مسئول سرکوب را گسترش دهد؛ از جمله دستگاه قضایی، سازمان زندان‌ها، سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی.

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار مسدود شدن دارایی‌های سپاه پاسداران و افراد وابسته به آن، از جمله اعضای خانواده‌های وفادار به این نهاد، و ممنوعیت ورود آنان به اتحادیه اروپا شدند.