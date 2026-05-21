هم‌زمان گزارش‌های از تشدید تلاش‌های پاکستان برای دستیابی به توافقی بین تهران و واشینگتن منتشر شده است.

ترامپ پنج‌شنبه ۳۱‍ اردیبهشت در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «ما اورانیوم بسیار غنی‌شده ایران را به دست خواهیم آورد. به آن نیاز نداریم، آن را نمی‌خواهیم. احتمالا بعد از اینکه به دستش آوردیم نابودش می‌کنیم، اما اجازه نخواهیم داد آنها آن را داشته باشند.»

گفته می‌شود جمهوری اسلامی نزدیک به ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا در اختیار دارد؛ ماده‌ای که به گفته ترامپ، نزدیک به یک سال پیش در جریان حملات هوایی آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه زیر زمین دفن شده است.

گرفتن این اورانیوم و برچیدن برنامه هسته‌ای بخشی از اهداف اصلی ترامپ در جنگ ایران بوده است؛ هدفی که بر اساس آن، تهران نباید اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را پیدا کند.

در همین حال رویترز به‌نقل از دو منبع ارشد در جمهوری اسلامی که نامشان اعلام نشده، گزارش داد که مجتبی خامنه‌ای، رهبر دیده نشده جمهوری اسلامی دستور داده اورانیوم با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی از کشور خارج نشود.

یک مقام حکومتی، پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت به رویترز گفت: «دستور رهبر جمهوری اسلامی و اجماع درون حاکمیت این است که ذخایر اورانیوم غنی‌شده نباید از کشور خارج شود.»

یک منبع دیگر نیز اعلام کرد برای حل‌وفصل موضوع ذخایر اورانیوم می‌توان «فرمول‌های قابل اجرا» در نظر گرفت.

او افزود: «راه‌حل‌هایی مانند رقیق‌سازی ذخایر تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود دارد.»

به گفته این دو منبع آگاه که به‌دلیل حساسیت موضوع خواستند هویتشان مخفی بماند، مقام‌های جمهوری اسلامی معتقدند انتقال مواد هسته‌ای به خارج از کشور، حکومت را در برابر حملات احتمالی آمریکا و اسرائیل در آینده آسیب‌پذیرتر خواهد کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که مذاکرات میان تهران و واشینگتن برای خاتمه دادن به مناقشه همچنان ادامه دارد و گزارش شده که پاکستان برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات بر اقدامات خود افزوده است.

در حالی که افزایش شدید قیمت نفت به تورم دامن زده و اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار داده، مذاکرات برای پایان دادن به جنگ شش هفته پس از اجرایی شدن یک آتش‌بس شکننده، پیشرفت اندکی داشته است.

رویترز به‌نقل از سه منبع آگاه از مذاکرات به گزارش داد که عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، روز پنج‌شنبه تصمیم خواهد گرفت که آیا برای میانجی‌گری به تهران سفر کند یا نه.

وزیر کشور پاکستان چهارشنبه در تهران بود و از جمله با محمد باقر قالیباف،‌ رییس تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران و مسعود پزشکیان رییس دولت در جمهوری اسلامی دیدار و مذاکره کرد.

یکی از منابع به رویترز گفت: «ما با همه گروه‌های مختلف در ایران گفت‌وگو می‌کنیم تا ارتباطات را منسجم‌تر کنیم و روند کار سرعت بگیرد.»

او افزود: «کم شدن صبر ترامپ نگران‌کننده است، اما ما روی سرعت انتقال پیام‌ها از هر طرف کار می‌کنیم.»

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا پنج‌شنبه پیش از سفر به سوئد و هند گفت: «ما در مذاکرات مقداری پیشرفت داشته‌‌ایم. اما واضح است که با نظامی روبه‌رو هستیم که خودش تا حدی دچار شکاف است؛ یعنی نظام ایران.»

او افزود: «با این حال، قرار است چند دیدار انجام شود. تا جایی که می‌دانم پاکستانی‌ها پنج‌شنبه به تهران سفر خواهند کرد.»

روبیو گفت: «ترجیح رییس‌جمهوری آمریکا این است که به یک توافق خوب برسیم. این همیشه ترجیح او بوده است. اگر بتوانیم یک توافق خوب انجام دهیم، عالی خواهد بود. من اینجا نیستم که بگویم حتما این اتفاق خواهد افتاد، اما اینجا هستم تا بگویم هر کاری بتوانیم انجام خواهیم داد تا ببینیم آیا می‌توانیم به چنین توافقی برسیم یا نه.»

وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد: «اما اگر نتوانیم به یک توافق خوب برسیم، رییس‌جمهوی به‌روشنی گفته که گزینه‌های دیگری هم دارد. من وارد جزئیات آن گزینه‌ها نمی‌شوم، اما همه می‌دانند آنها چیستند.»

او افزود که برنامه هسته‌ای ایران در نشست آینده وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو مورد بحث قرار خواهد گرفت.

خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داد که منیر روز پنج‌شنبه برای رایزنی به تهران سفر خواهد کرد. این خبرگزاری نوشت متنی که در تهران درباره آن گفت‌وگو می‌شود، مربوط به چارچوب کلی و برخی جزییات و اقدامات اعتمادساز به‌عنوان تضمین است.

ترامپ چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت گفت حاضر است منتظر پاسخ تهران بماند، اما در عین حال آماده ازسرگیری حملات است.

او به خبرنگاران گفت: «باور کنید، اگر پاسخ‌های درست را نگیریم، همه‌چیز خیلی سریع پیش می‌رود. همه ما آماده‌ایم.»

ترامپ افزود: «ممکن است چند روز طول بکشد، اما می‌تواند خیلی سریع هم پیش برود.»

سپاه پاسداران هشدار داده است که حملات تازه، آتش جنگ را به فراتر از منطقه گسترش خواهد داد.

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز پنج‌شنبه بار دیگر ادعای تهران درباره حاکمیت بر تنگه هرمز را مطرح کرد؛ تنگه‌ای که یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی جهان از آن عبور می‌کند.

او گفت تجاوز آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه، امنیت این آبراه را به‌طور بنیادین تغییر داده است.

غریب‌آبادی افزود جمهوری اسلامی می‌تواند برای حفاظت از امنیت و ایمنی دریایی خود، «اقدامات عملی و متناسب» اتخاذ کند و به حقوق بین‌الملل استناد کرد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، پنج‌شنبه گفت: «اگر آنها بخواهند به این مسیر ادامه دهند، توافق دیپلماتیک غیرممکن می‌شود. بنابراین اگر در تلاش برای چنین کاری باشند، این تهدیدی علیه جهان است و کاملا غیرقانونی است.»

با بسته ماندن عملی تنگه برای نزدیک به سه ماه، کمبودهای فزاینده قیمت انرژی را در سراسر جهان بالا برده است؛ بحرانی که آژانس بین‌المللی انرژی آن را بدترین شوک انرژی جهان خوانده است.

آژانس بین‌المللی انرژی پنج‌شنبه هشدار داد که اوج تقاضای سوخت در تابستان، همراه با نبود عرضه جدید از خاورمیانه، می‌تواند بازار را در ماه‌های ژوئیه و اوت وارد «منطقه قرمز» کند.

به‌گزارش رویترز برخی کشتی‌ها موفق به عبور از تنگه هرمز می‌شوند، اما این تعداد در مقایسه با ۱۲۵ تا ۱۴۰ کشتی که پیش از جنگ از این تنگه می‌گذشتند بسیار ناچیز است.