علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت مطلع شده که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، قرار است در سفری به نیویورک، با کشورهای حوزه خلیج فارس درباره تنگه هرمز مذاکره کند.

او افزود: «امیدوارم این خبر دروغ باشد، چون برگزاری جلسه‌ای در نیویورک یعنی در خاک دشمن. چنین اقدامی جمهوری اسلامی را در موضع ضعف قرار می‌دهد.»

به گفته این نماینده مجلس، کشورهای حوزه خلیج فارس باید به‌دلیل اقداماتشان «مورد بازخواست قرار بگیرند».