دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد احتمال دارد ایالات متحده بار دیگر به جمهوری اسلامی حمله کند، اما هنوز تصمیم نهایی در این‌ خصوص اتخاذ نشده است.

شهرام خلدی، پژوهش‌گر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت حکومت ایران در آخرین لحظات، مواضع خود در مذاکرات را تغییر می‌دهد.

او افزود اقدامات جمهوری اسلامی به ترامپ نشان داده که گزینه نظامی باید به‌عنوان اهرم اصلی فشار آمریکا علیه جمهوری اسلامی مطرح باشد تا روند مذاکرات با پشتوانه این رویکرد پیش برود.