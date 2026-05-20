الحدث: متن توافق تهران و واشینگتن ممکن است تا ساعات آینده نهایی شود
الحدث به نقل از منابع خود گزارش داد کار بر روی نهاییسازی متن توافق میان واشینگتن و تهران با جدیت در حال انجام است و دور بعدی مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا پس از حج در اسلامآباد برگزار خواهد شد.
این منابع گفتند فرمانده ارتش پاکستان ممکن است فردا برای اعلام نهایی شدن متن توافق به ایران سفر کند.
همچنین گفته شده اگر فرمانده ارتش پاکستان به ایران نرود، احتمال دارد طی ساعات آینده نهایی شدن متن توافق اعلام شود.
الحدث همچنین گزارش داد احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، در نخستین حضور علنی خود از آغاز جنگ، با وزیر کشور پاکستان در تهران دیدار کرده است.