دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد جنگ با جمهوری اسلامی به‌زودی پایان می‌یابد و مقام‌های تهران به‌شدت به دنبال توافق هستند.

هم‌زمان جی‌دی ونس، معاون ترامپ، هشدار داد اگر جمهوری اسلامی از فرصت مذاکره استفاده نکند، گزینه نظامی همچنان روی میز خواهد ماند.

مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، این اظهارات مقام‌های آمریکایی را «آخرین هشدارها و فرصت‌ها» برای حکومت ایران در مسیر دستیابی به توافق دانست.

او افزود این سخنان نشان می‌دهد زنگ خطر برای جمهوری اسلامی به صدا درآمده است.