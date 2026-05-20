محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع فرآوردههای لبنی اعلام کرد از ابتدای خرداد، قیمت محصولات لبنی ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. او علت آن را «افزایش قیمت شیر خام و تاثیر آن بر بهای تمامشده تولید» عنوان کرد.
فربد گفت از ابتدای خرداد کارخانههای لبنی موظف به خرید شیر خام با نرخ جدید هستند و بر این اساس تغییر قیمت محصولات میتواند بهطور همزمان اجرا شود.
به گفته او، موجودی انبار کارخانهها با نرخهای قبلی عرضه خواهد شد، اما تولیدات از اول خرداد بر مبنای قیمت جدید خواهد بود.
انجمن صنایع فرآوردههای لبنی نیز اعلام کرد بر اساس مصوبه جدید، قیمت هر کیلو شیر خام در دامداری با ۲.۳ درصد چربی، ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد جنگ با جمهوری اسلامی بهزودی پایان مییابد و مقامهای تهران بهشدت به دنبال توافق هستند.
همزمان جیدی ونس، معاون ترامپ، هشدار داد اگر جمهوری اسلامی از فرصت مذاکره استفاده نکند، گزینه نظامی همچنان روی میز خواهد ماند.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، این اظهارات مقامهای آمریکایی را «آخرین هشدارها و فرصتها» برای حکومت ایران در مسیر دستیابی به توافق دانست.
او افزود این سخنان نشان میدهد زنگ خطر برای جمهوری اسلامی به صدا درآمده است.
بر اساس پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، کمبود بنزین در بندرعباس در استان هرمزگان و شماری از شهرهای جنوب استان کرمان باعث شکلگیری صفهای طولانی در جایگاههای سوخت شده است.
به گفته شهروندان، برخی جایگاهها بیش از ۱۵ لیتر بنزین عرضه نمیکنند و در مواردی، قیمت آن در بازار آزاد به لیتری ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.
شهروندان میگویند ناچارند شبها در صفهای چند کیلومتری بمانند تا صبح نوبت سوختگیری آنان برسد.
این وضعیت در بندرعباس، بهدلیل گرمای شدید و نیاز ضروری به کولر خودرو، نارضایتی گستردهای ایجاد کرده است.
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق را مسئول حمله اخیر به نیروگاه هستهای براکه معرفی کرد.
او نوشت این حمله «نشانهای بسیار خطرناک از میزان تهدیدی است که منطقه با آن روبهروست؛ تهدیدی که از یک سو ناشی از فقدان دولت ملی و از سوی دیگر نتیجه نقض آشکار حقوق بینالملل است».
قرقاش افزود: «همانگونه که ربایش و ایجاد اختلال در تنگه هرمز تهدیدی برای اقتصاد جهانی و نظم بینالمللی به شمار میرود، هدف قرار دادن براکه نیز اقدامی مجرمانه و نقض مستقیم حقوق بینالملل است.»
او یادآور شد: «از هرمز تا براکه، این تهدید دیگر تنها محدود به خلیج فارس نیست، بلکه کل نظام بینالمللی را هدف قرار داده و بازتابدهنده ذهنیت آشوبطلبی و باجخواهی است؛ ذهنیتی که برای امنیت ملتها، حقوق بینالملل و ثبات اقتصاد جهانی ارزشی قائل نیست و تنها در پی بقا و تحمیل منطق تهاجمی خود است.»
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای تهدید کرد در صورت حمله مجدد آمریکا و اسرائیل، جنگ «به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد».
سپاه افزود آمریکا و اسرائیل از «شکستهای بزرگ و راهبردی مکرر» درس نگرفته و «بار دیگر زبان به تهدید گشودهاند».
در این بیانیه آمده است: «اگرچه آنها با تمام تواناییهای دو ارتش که پرهزینهترین ارتشهای جهان هستند، به ما حمله کردند، اما ما همه ظرفیتهای انقلاب اسلامی را علیه آنان وارد عمل نکردیم.»
وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد بخشی از روند بررسی درخواستهای ویزای شهروندان ایرانی اکنون در سفارت این کشور در ارمنستان انجام میشود.
این وزارتخانه افزود بررسی نهایی پرونده افرادی که پیش از آغاز درگیریهای نظامی، درخواست ویزای خود را در سفارت آلمان در تهران ثبت کرده بودند، بهویژه متقاضیان کار و تحصیل، طی هفتههای اخیر آغاز شده است.
بنا بر اعلام وزارت خارجه آلمان، پس از تکمیل روند بررسی، سفارت آلمان در ایروان میتواند ویزای متقاضیان را صادر کند.
به گفته این وزارتخانه، متقاضیان بهصورت فردی از سوی سفارت آلمان در تهران یا اداره فدرال امور خارجی برای تعیین وقت مراجعه به ایروان مطلع خواهند شد.