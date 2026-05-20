سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای تهدید کرد در صورت حمله مجدد آمریکا و اسرائیل، جنگ «به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد».
سپاه افزود آمریکا و اسرائیل از «شکستهای بزرگ و راهبردی مکرر» درس نگرفته و «بار دیگر زبان به تهدید گشودهاند».
در این بیانیه آمده است: «اگرچه آنها با تمام تواناییهای دو ارتش که پرهزینهترین ارتشهای جهان هستند، به ما حمله کردند، اما ما همه ظرفیتهای انقلاب اسلامی را علیه آنان وارد عمل نکردیم.»
وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد بخشی از روند بررسی درخواستهای ویزای شهروندان ایرانی اکنون در سفارت این کشور در ارمنستان انجام میشود.
این وزارتخانه افزود بررسی نهایی پرونده افرادی که پیش از آغاز درگیریهای نظامی، درخواست ویزای خود را در سفارت آلمان در تهران ثبت کرده بودند، بهویژه متقاضیان کار و تحصیل، طی هفتههای اخیر آغاز شده است.
بنا بر اعلام وزارت خارجه آلمان، پس از تکمیل روند بررسی، سفارت آلمان در ایروان میتواند ویزای متقاضیان را صادر کند.
به گفته این وزارتخانه، متقاضیان بهصورت فردی از سوی سفارت آلمان در تهران یا اداره فدرال امور خارجی برای تعیین وقت مراجعه به ایروان مطلع خواهند شد.
شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از افزایش شدید قیمتها، گرانی دارو و قطع آب انتقاد کردند.
در ادامه، گزیدهای از پیامهای مردمی آمده است:
- «پدرم پارکینسون دارد و هر ماه با بیمه حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان هزینه درمانش میشود.»
- «از شیراز پیام میدم. داروهای مرتبط با سرطان پروستات ماهیانه حداقل ۱۰ میلیون تومن هزینهاش است، البته با بیمه. [قرص] براتیگا پوشش بیمهای داره، اما فقط ۳۰ درصد رو پوشش میده. بقیهاش رو باید خودمون بدیم.»
- «در این گرد و خاک و هوای آلوده، آب هم رو قطع کردن. فقط خدا به ما خوزستانیها رحم کنه. اگر تو جنگ کشته نشدیم و ازگرسنگی نمردیم، مطمئننا با این هوا و آلودگی میمیریم.»
محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت: «واشینگتن در مذاکرات با تهران، شروطی مرتبط با منافع و مطالبات ایالات متحده مطرح میکند، اما شروط جمهوری اسلامی لزوما به ایران مربوط نیست.»
او افزود: «جمهوری اسلامی خواستار خروج آمریکا از منطقه و پایان جنگ در لبنان شده، در حالی که این موضوعات اساسا از سوژه مذاکرات خارج است.»
وزیر دفاع فرانسه گفت پاریس در حال حاضر هیچ اطمینانی درباره کارگذاری مین در تنگه هرمز ندارد، اما برای احتمال پاکسازی مینها آماده میشود و کشتیهای مینروب به منطقه اعزام خواهند شد. سیبیاس نیوز گزارش داد که آمریکا دستکم ۱۰ مین دریایی را در تنگه هرمز شناسایی کرده است.
کاترین ووترین، وزیر دفاع فرانسه، اعلام کرد در خصوص مینگذاری در تنگه هرمز «قطعیتی وجود ندارد».
این در حالی است که شبکه سیبیاس نیوز پیشتر بهنقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد نیروهای ایالات متحده دستکم ۱۰ مین دریایی را در تنگه هرمز شناسایی کردهاند.
ووترین در گفتوگو با رادیو فرانساینفو گفت: «در حال حاضر هیچ اطمینانی در این باره ندارم، اما در هر صورت برای احتمال ضرورت پاکسازی مینها آماده میشویم.»
ووترین افزود کشتیهای مینروب بهعنوان بخشی از ماموریتی احتمالی به رهبری مشترک فرانسه و بریتانیا به منطقه اعزام میشوند و فرانسه یک فروند از این شناورها را در پایگاه خود در جیبوتی مستقر دارد.
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت مطلع شده که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، قرار است در سفری به نیویورک، با کشورهای حوزه خلیج فارس درباره تنگه هرمز مذاکره کند.
او افزود: «امیدوارم این خبر دروغ باشد، چون برگزاری جلسهای در نیویورک یعنی در خاک دشمن. چنین اقدامی جمهوری اسلامی را در موضع ضعف قرار میدهد.»
به گفته این نماینده مجلس، کشورهای حوزه خلیج فارس باید بهدلیل اقداماتشان «مورد بازخواست قرار بگیرند».