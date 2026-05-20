انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق را مسئول حمله اخیر به نیروگاه هستهای براکه معرفی کرد.
او نوشت این حمله «نشانهای بسیار خطرناک از میزان تهدیدی است که منطقه با آن روبهروست؛ تهدیدی که از یک سو ناشی از فقدان دولت ملی و از سوی دیگر نتیجه نقض آشکار حقوق بینالملل است».
قرقاش افزود: «همانگونه که ربایش و ایجاد اختلال در تنگه هرمز تهدیدی برای اقتصاد جهانی و نظم بینالمللی به شمار میرود، هدف قرار دادن براکه نیز اقدامی مجرمانه و نقض مستقیم حقوق بینالملل است.»
او یادآور شد: «از هرمز تا براکه، این تهدید دیگر تنها محدود به خلیج فارس نیست، بلکه کل نظام بینالمللی را هدف قرار داده و بازتابدهنده ذهنیت آشوبطلبی و باجخواهی است؛ ذهنیتی که برای امنیت ملتها، حقوق بینالملل و ثبات اقتصاد جهانی ارزشی قائل نیست و تنها در پی بقا و تحمیل منطق تهاجمی خود است.»