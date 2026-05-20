سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای تهدید کرد در صورت حمله مجدد آمریکا و اسرائیل، جنگ «به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد».

سپاه افزود آمریکا و اسرائیل از «شکست‌های بزرگ و راهبردی مکرر» درس نگرفته‌ و «بار دیگر زبان به تهدید گشوده‌اند».

در این بیانیه آمده است: «اگرچه آنها با تمام توانایی‌های دو ارتش که پرهزینه‌ترین ارتش‌های جهان هستند، به ما حمله کردند، اما ما همه ظرفیت‌های انقلاب اسلامی را علیه آنان وارد عمل نکردیم.»