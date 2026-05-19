رسانههای بریتانیایی خبر دادهاند که تیم فوتبال ساوتهمپتون پس از آنکه در چند بازی از فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ به جاسوسی از چندین رقیب متهم و مجرم شناخته شد، از فینال پلیآف چمپیونشیپ کنار گذاشته شد. لیگ فوتبال انگلستان یک کسر چهار امتیازی دیگر نیز برای فصل آینده این باشگاه در نظر گرفت.
میدلزبرو که در مرحله نیمهنهایی پلیآف برابر ساوتهمپتون شکست خورده بود، دوباره به رقابت بازگردانده شد و روز شنبه برای کسب سهمیه حضور در لیگ برتر برابر هالسیتی قرار میگیرد. بازی پلیآف برای روز ۲ خرداد برنامهریزی شده است اما در صورت اعتراض ساوتهمپتون به این محرومیت، ممکن است دوباره به تعویق بیفتد.
لیگ فوتبال انگلستان در ابتدا ساوتهمپتون را به جاسوسی از میدلزبرو پیش از دیدار رفت نیمهنهایی پلیآف متهم کرد. اما در ۲۷ خرداد اتهامهای دیگری نیز «در ارتباط با تخلفهای بیشتر در فصل ۲۰۲۵-۲۶» مطرح شد که به دیدار این تیم برابر آکسفورد یونایتد در دسامبر ۲۰۲۵ و ایپسویچ در آوریل ۲۰۲۶ مربوط میشد.
ساوتهمپتون پذیرفت مقرراتی را که «باشگاهها را ملزم میکند با نهایت حسن نیت رفتار کنند و مشاهده تمرینات باشگاه دیگر در فاصله ۷۲ ساعت پیش از مسابقه برنامهریزیشده را ممنوع میکند»، نقض کرده است.
ساوتهمپتون گفته که به این مجازات اعتراض خواهد کرد.
میدلزبرو که هفته گذشته خواستار اخراج ساوتهمپتون به دلیل این رسوایی شده بود، از این تصمیم استقبال کرد و گفت آماده بازی پلیآف است.
اکسیوس گزارش داد که رییسجمهوری آمریکا شامگاه دوشنبه پس از اعلام توقف موقت حمله به ایران، گزینههای نظامی علیه جمهوری اسلامی را با تیم ارشد امنیت ملی خود بررسی کرد. همزمان، جیدی ونس، معاون او گفت مذاکرات پیشرفت زیادی داشته است و هیچیک از طرفین خواهان از سرگیری جنگ نیستند.
وبسایت اکسیوس، سهشنبه ۲۹ اردیبهشت در گزارشی به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شامگاه دوشنبه، چند ساعت پس از اعلام اینکه حملات برنامهریزیشده به ایران برای سهشنبه را بهموقت لغو کرده است، نشستی درباره ایران تیم امنیت ملی خود داشت و در آن گزینههای نظامی علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرد.
این رسانه نوشت: «مقامهای آمریکایی میگویند ترامپ پیش از اعلام توقف، در واقع تصمیمی برای حمله به ایران نگرفته بود. او روز سهشنبه گفت که «یک ساعت» تا صدور دستور فاصله داشته است.»
به گفته منابع،جیدی ونس، معاون رییسجمهوری، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، استیو ویتکاف، نماینده ویژه کاخ سفید، پیت هگست، وزیر جنگ، ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش، جان رتکلیف، رییس سازمان سیا و چند مقام ارشد دیگر در این نشست حضور داشتند.
«مسیر پیش رو در جنگ با ایران، وضعیت تلاشهای دیپلماتیک و طرحهای مختلف نظامی آمریکا برای حمله به ایران» از جمله مسائلی بود که در این جلسه بررسی شد.
اکسیوس همچنین به نقل از «یک منبع آمریکایی نزدیک به ترامپ» نوشت چند چهره تندرو ضد جمهوری اسلامی که پس از اعلام روز دوشنبه ترامپ با او گفتوگو کردهاند، به این برداشت رسیدهاند که او میخواهد با افزایش فشار نظامی یا تهدید به حمله، مقامهای ایران به انعطاف در مذاکرات وادار کند.
با این حال، اکسیوس گزارش داد که تصمیم ترامپ برای تعلیق حمله فقط به روند مذاکرات مربوط نبوده و ملاحظات منطقهای نیز در آن نقش داشته است.
به گزارش این وبسایت، مقامهای آمریکایی و منابع منطقهای گفتهاند چند رهبر کشورهای خلیج فارس در تماس با ترامپ، درباره احتمال تلافیجویی جمهوری اسلامی علیه تاسیسات نفتی و زیرساختهایشان ابراز نگرانی کرده بودند و همین نگرانیها در تصمیم او برای دست نگه داشتن موثر بوده است.
آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی برای توافق دوشنبه ۲۸ اردیبهشت از سوی پاکستان به ایالات متحده تحویل داده شد. این پیشنهاد در واقع نسخه تازه و بازنگریشدهای از آخرین طرح صلح پیشنهادی آمریکا به جمهوری اسلامی بود.
اکسیوس همان روز به نقل از «یک مقام ارشد آمریکایی و یک منبع مطلع از موضوع» نوشت: «ایران پیشنهاد بهروزشدهای برای توافقی با هدف پایان دادن به جنگ ارائه کرده است، اما کاخ سفید معتقد است این پیشنهاد پیشرفت معناداری محسوب نمیشود و برای دستیابی به توافق کافی نیست.»
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی بدون ذکر نام به خبرگزاری رویترز گفت پیشنهاد جدید تهران در بسیاری از جنبهها مشابه پیشنهاد قبلی جمهوری اسلامی است. ترامپ آن طرح را «مزخرف» توصیف کرده بود.
این پیشنهاد در گام نخست بر پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز، که مسیر اصلی انتقال نفت است و تهران عملاا آن را مسدود کرده، لغو تحریمها، برچیدن محاصره دریایی و آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران تمرکز دارد.
به گفته این منبع، موضوعات بحثبرانگیز مربوط به برنامه هستهای ایران و غنیسازی اورانیوم به مراحل بعدی مذاکرات موکول خواهد شد.
با این حال، به گفته این مقام ارشد جمهوری اسلامی، آمریکا روز دوشنبه با آزادسازی یکچهارم از داراییهای مسدودشده ایران، به ارزش دهها میلیارد دلار در بانکهای خارجی موافقت کرده است، اما تهران خواهان آزادسازی کامل این داراییهاست.
بورس اوراق بهادار تهران پس از ۸۰ روز توقف، فعالیت خود را از سر گرفت. این بازگشایی در شرایطی انجام شد که بخش مهمی از نمادهای بزرگ همچنان بسته ماندند و مجموعهای از محدودیتهای معاملاتی برای کنترل فشار فروش اعمال شد.
بورس اوراق بهادار تهران سهشنبه ۲۹ اردیبهشت در حالی گشوده شد که شرکتهای بزرگ صادراتمحور، بهویژه در صنایع فولاد و پتروشیمی، بازگشایی نشدند. این شرکتها که نقش مهمی در شاخص کل بورس تهران دارند، در جریان جنگ آسیب دیدهاند. با این حال، تاکنون گزارشی رسمی از میزان دقیق خسارت، مدت توقف تولید، وضعیت بیمه، شیوه تامین مالی و برنامه بازسازی این بنگاهها منتشر نشده و برآورد رسمی از تاثیر این خسارتها بر سودآوری آتی آنها وجود ندارد.
یک روز پیش از بازگشایی بازار سهام، خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، به نقل از حمید یاری، معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس، نوشت که ۴۲ نماد بزرگ بازار که حدود ۳۵ درصد ارزش بازار را تشکیل میدهند، بهدلیل آسیبهای ناشی از جنگ همچنان بسته خواهند ماند.
همزمان با بازگشایی بازار، مجموعهای از محدودیتهای معاملاتی نیز اعمال شد. بر اساس گزارش برخی کانالهای بورسی و فعالان بازار، شرکتهای حقوقی اجازه عرضه سنگین سهامشان را نداشتند و در خصوص سهام برخی شرکتهای بزرگ، برای سهامداران عمده سقف فروش تعیین شد.