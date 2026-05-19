خبرگزاری فارس گزارش داد قیمت مرغ گرم از کیلویی ۳۸۰ هزار تومان در هفته گذشته به ۴۵۰ هزار تومان رسیده است.

بر اساس این گزارش، کارشناسان عواملی چون «کمبود و گرانی نهاده‌های دامی، افزایش چندبرابری هزینه‌های تولید و کاهش جوجه‌ریزی در ماه‌های گذشته» را از دلایل اصلی افزایش قیمت مرغ دانسته‌اند.

فارس افزود: «اتحادیه مرغداران هشدار داده است که هزینه‌های تامین خوراک، دارو و واکسن نسبت به سال گذشته تا پنج برابر افزایش یافته و ادامه این روند بدون تزریق نهاده با قیمت مصوب، بازار مرغ را با شوک تازه‌ای مواجه خواهد کرد.»

این خبرگزاری حکومتی همچنین نوشت در سوی دیگر، قیمت تخم‌مرغ «پس از ثبت رکورد شانه‌ای ۵۵۰ هزار تومانی، امروز به زیر ۴۰۰ هزار تومان سقوط کرده است».