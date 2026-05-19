شاکی پرونده در گفت‌وگو با امتداد گفت تمام مدارکی که به نفع اوست در پرونده وجود دارد و افزود: «او را هرگز نمی‌بخشم. یک سال است بدون وکیل تنهایی تمام جلسات دادگاه را شرکت کردم.»

او تاکید کرد جمشیدی و وکلایش «بارها» به او پیشنهاد پول داده‌اند اما او نپذیرفته است. به گفته شاکی، جمشیدی در آخرین جلسه دادگاه به او گفته است: «آخرین زورت را هم بزن.»

هم‌زمان، کامبیز برجاس، وکیل مدافع پژمان جمشیدی، از صدور حکم پرونده موکلش از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد و گفت این حکم بدوی است و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض خواهد بود.

او افزود: «تا زمانی که حکم قطعی نشده، محتوای رای را اعلام نمی‌کنیم.»

برجاس در واکنش به مصاحبه شاکی و اطلاع‌رسانی درباره این رای افزود: «به محض قطعیت دادنامه، در آینده‌ای نزدیک اقدام به اعاده حیثیت خواهد شد.»

پرونده جمشیدی مهرماه ۱۴۰۴ و پس از بازداشت او رسانه‌ای شد و چند روز بعد با وثیقه آزاد شد. به نوشته امتداد، دو جلسه رسیدگی به این پرونده در بهمن ۱۴۰۴ و اردیبهشت ۱۴۰۵ در شعبه یک دادگاه کیفری برگزار شد و سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت حکم آن صادر شد.

جمشیدی که به تجاوز جنسی به دختری ۲۰ ساله متهم شد، آبان ۱۴۰۴ این اتهام را رد و اظهارات شاکی و مادرش را کذب محض خوانده بود.