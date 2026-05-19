مرتضی کاظمیان: جمهوری اسلامی یا تهدیدهای ترامپ را جدی نمیگیرد یا در توهم مقابله است
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به مواضع اخیر رییسجمهوری آمریکا گفت دونالد ترامپ همچنان تلاش میکند از طریق تهدید و اعمال قدرت، تهران را به مصالحه و توافق وادار کند.
او افزود مشکل اصلی این است که جمهوری اسلامی یا این تهدیدها را جدی نمیگیرد، یا حتی به بهای ویرانی ایران بر حفظ قدرت اصرار دارد، و یا در توهم توان مقابله و پاسخگویی به آمریکا به سر میبرد.
کاظمیان تاکید کرد با توجه به شرایط موجود، احتمال وقوع جنگ بیش از گذشته به یک فرض جدی تبدیل شده است.