مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، با اشاره به مواضع اخیر رییس‌جمهوری آمریکا گفت دونالد ترامپ همچنان تلاش می‌کند از طریق تهدید و اعمال قدرت، تهران را به مصالحه و توافق وادار کند.

او افزود مشکل اصلی این است که جمهوری اسلامی یا این تهدیدها را جدی نمی‌گیرد، یا حتی به بهای ویرانی ایران بر حفظ قدرت اصرار دارد، و یا در توهم توان مقابله و پاسخ‌گویی به آمریکا به سر می‌برد.

کاظمیان تاکید کرد با توجه به شرایط موجود، احتمال وقوع جنگ بیش از گذشته به یک فرض جدی تبدیل شده است.