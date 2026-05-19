سرپرست تیم ملی ایران: اگر ویزای بازیکنان صادر نشود، پلنی داریم که بعدا میگوییم
مهدی محمدنبی، سرپرست تیم ملی فوتبال در حاشیه تمرین تیم در آنتالیا درباره ویزای آمریکا گفت: «به احتمال زیاد تا ۱۰ روز آینده ویزاها صادر خواهد شد. به هر دلیلی اگر ویزای کسی صادر نشود یا دیر صادر شود، پلنی داریم که به موقع اعلام میکنیم.»
به گفته او تیم ملی پنجشنبه به آنکارا میرود.
او گفت: «سیاسیکاری در فوتبال ممنوع است. فیفا به عنوان مرجع فوتبال در جهان قطعا سیاسیکاری نخواهد کرد و امیدواریم دنبال مسیر خودش باشد.»
نایب رییس فدراسیون فوتبال درباره جلسه تاج با دبیرکل فیفا، گفت: «فیفا سرش شلوغ است ولی یکسری موارد را محکم به آنها گفتیم که یادشان نرود. مهدی تاج موارد را محکم به دبیرکل فیفا گفته است.»
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور و آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد سهشنبه با یکدیگر گفتوگو کردند.
بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا، این دو درباره تلاشهای آمریکا برای متوقف کردن مینگذاری و عوارضگیری حکومت ایران در تنگه هرمز گفتوگو کردند؛ از جمله درباره یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در این خصوص.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در بیانیهای گفت: «وزیر بر حمایت قاطع طیف گستردهای از اعضای سازمان ملل از این تلاشها تاکید کرد.»
او گفت روبیو همچنین از صلاحیتهای لوک لیندبرگ، معاون وزیر کشاورزی آمریکا، برای رهبری برنامه جهانی غذای سازمان ملل حمایت کرد.
سازمان اطلاعات داخلی آلمان هشدار داده جمهوری اسلامی ممکن است پس از پایان جنگ با اسرائیل و آمریکا، دامنه عملیاتهای امنیتی و تروریستی خود در اروپا را گسترش دهد.
بر اساس گزارش اختصاصی یوراکتیو، سازمان اطلاعات داخلی آلمان (BfV) اعلام کرده تهدید علیه مراکز یهودی و اسرائیلی، مخالفان جمهوری اسلامی و افرادی که حکومت ایران آنها را «خائن» میداند، همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
این نهاد امنیتی گفته شماری از افراد ساکن آلمان برای آموزش نظامی یا همکاری با نهادهای حکومتی به ایران سفر کردهاند و برخی از آنها در ویدئوهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی و بسیج ظاهر شدهاند.
در این گزارش همچنین به نگرانی سرویسهای امنیتی اروپا از استفاده جمهوری اسلامی از شبکههای نیابتی، گروههای وابسته به جرایم سازمانیافته و نیروهای کمهزینه محلی برای انجام حملات اشاره شده است.
به گفته منابع امنیتی، جمهوری اسلامی از مارس ۲۰۲۶ کارزاری با نام «حرکت أصحاب الیمین الإسلامیه» (HAYI) راهاندازی کرده که از طریق شبکههای اجتماعی اقدام به جذب نیرو در میان محافل طرفدار جمهوری اسلامی و جریانهای افراطی شیعه میکند.
پژوهشگران امنیتی هشدار دادهاند این مدل عملیات، شامل حملات ساده اما پرتعداد توسط افراد محلی و بعضاً نوجوانان، میتواند فشار گستردهای بر سرویسهای امنیتی اروپا وارد کند؛ بهویژه برای حفاظت از مراکز یهودی، مدارس و مراکز اجتماعی.
سازمان اطلاعات داخلی آلمان تأکید کرده است که جمهوری اسلامی در گذشته نیز از روشهایی در حد «تروریسم دولتی» استفاده کرده؛ از عملیاتهای شناسایی و مراقبت گرفته تا طراحی حملات علیه مخالفان و اهداف اسرائیلی و یهودی در اروپا.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد چهار فرد و ۲۸ شرکت مرتبط با جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در شبکهای از شرکتهای تجاری، پتروشیمی و کشتیرانی تحریم کرده است. این وزارتخانه همچنین هشت فرد و یک نهاد مرتبط با حماس و شبکههای اخوانالمسلمین را به فهرست تحریمهای خود افزود.
این وزارتخانه در فهرست و بیانیهای که سهشنبه ۲۹ اردیبهشت منتشر شد، اعلام کرد که «صرافی امین» و شبکهای از شرکتهای مرتبط با این صرافی مستقر در ایران را در فهرست سیاه قرار داده است. بر اساس این بیانیه، این شبکه انجام صدها میلیون دلار تراکنش خارجی را برای ایرانیانی که در فهرستهای تحریمی گذشته قرار داشتند، تسهیل کرده است.
در بیانیه وزارت خزانهداری، صرافی امین متعلق به «شرکت تضامنی ابراهیمی و شرکا» معرفی شده که با بانکهای تحریمشده جمهوری اسلامی و صادرکنندگان پتروشیمی، از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت پتروشیمی تریلیانس همکاری داشته است.
این بیانیه همچنین تاکید میکند که هرچند این شرکت در شهر تبریز ثبت شده است، اما شبکهای گسترده از شرکتهای پوششی در کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، چین و هنگکنگ دارد و از طریق آنها به دور زدن تحریمها، پولشویی فرامرزی، تسهیل پرداختهای مربوط به نفت، پتروشیمی، فلزات، تولید و خودرو، و پشتیبانی از واردکنندگان و صادرکنندگان تحریمشده ایرانی کمک میکند. همه این شرکتها نیز در فهرست تحریمهای جدید آمریکا قرار گرفتهاند.
هویت چهار فرد تحریمشده علی حضرتی، یوسف ابراهیمی، محمد ابراهیمی و صمد نعمتی اعلام شد که همگی به «شرکت تضامنی ابراهیمی و شرکا» مرتبطاند.
وزارت خزانهداری همچنین ۱۹ کشتی را که در «ناوگان سایه» برای انتقال نفت جمهوری اسلامی فعالیت داشتند، تحریم کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای گفت: «در حالی که وزارت خزانهداری در چارچوب کارزار «خشم اقتصادی»، نظام بانکی سایه و ناوگان سایه تهران را بهطور نظاممند هدف گرفته است، نهادهای مالی باید نسبت به شیوههایی که رژیم برای دستکاری نظام مالی بینالمللی و ایجاد آشوب به کار میگیرد، هوشیار باشند.»
او صبح سهشنبه در کنفرانس مقابله با تامین مالی تروریسم که در حاشیه اجلاس گروه ۷ برگزار شد، از متحدان آمریکا خواست «بدون بهانهجویی» در اجرای «تهاجمی» تحریمها علیه حکومت ایران و دیگر بازیگران مخرب مشارکت کنند.
هدف قرار دادن حماس و نهادهای مربوط به فلسطینیان
بخشی از فهرست تحریمهای تازه وزارت خزانهداری ایالات متحده به ایجاد محدودیتهایی برای گروههایی که به گفته این وزارتخانه با حماس و طرفداران آن مرتبطاند، اختصاص دارد.
در بیانیه وزارت خزانهداری اعلام شد که «چهار فرد مرتبط با ناوگان دریایی طرفدار حماس»، چهار فرد مرتبط با گروههای حماس، اخوانالمسلمین و حسم و همینطور انجمن علمای فلسطین نیز تحریم شدهاند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا آمده است: «دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، چهار فرد مرتبط با یک ناوگان دریایی طرفدار حماس را تحریم کرده است. این ناوگان را «کنفرانس مردمی فلسطینیان خارج از کشور» یا PCPA، که پیشتر از سوی آمریکا تحریم شده، سازماندهی کرده و هدف آن دسترسی به غزه برای حمایت از حماس عنوان شده است.»
هرچند در این بیانیه بهطور مستقیم به «ناوگان جهانی صمود» اشاره نشده است، اما سیف هاشم کامل ابوکیشک که یکی از اعضای کمیته راهبری همین ناوگان بود، در فهرست تحریمها قرار داد. بیانیههای ناوگان جهانی صمود نیز از ابوکِشِک بهعنوان عضور کمیته راهبری نام برده است.
برگزارکنندگان این ناوگان همواره ماموریت خود را بشردوستانه اعلام کردهاند.
در این بیانیه همچنین آمده است که مروان ابوراس، مرتبط با «انجمن علمای فلسطین» و متهم به «اقدام به نمایندگی از حماس»؛ کریم سید احمد مغنی، «همکار کلیدی گروه حسم، شاخه خشونتآمیز اخوانالمسلمین در مصر»؛ محمد جمال حسن النجار، «عامل حماس، مرتبط با تلاش برای تهیه مواد منفجره، سلاح، برنامهریزی حملات و تامین مالی حقوق اعضای حماس»؛ و شریف احمد عویس احمد، «عضو یا مرتبط با حسم و متهم به اقدام به نمایندگی از این گروه» تحریم شدهاند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده روند تحریمها علیه جمهوری اسلامی را با هدف افزایش محدویتهای مالی شدت بخشیده است.
۲۱ اردیبهشت، ۱۲ فرد و شرکت به دلیل آنچه «تسهیل فروش نفت ایران برای سپاه» معرفی شد، تحریم شدند.
۱۹ اردیبهشت مجموعهای از افراد و شرکتها در چین، هنگکنگ، بلاروس و امارات متحده عربی را به دلیل ارتباط با برنامههای تسلیحاتی و شبکههای تامین جمهوری اسلامی تحریم شدند.
۱۷ اردیبهشت هم پنج فرد و چهار شرکت عراقی که «بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی» معرفی شدند، در فهرست تحریمها قرار گرفتند.