یک نهاد حقوق بشری از صدور احکام سنگین برای بازداشتشدگان در ایران ابراز نگرانی کرد
کمپین حقوق بشر ایران اعلام کرد که با تداوم بازداشتهای خودسرانه و پخش اعترافات اجباری شهروندان، نگرانیها درباره صدور احکام سنگین برای بازداشتشدگان، بهویژه در شهرهای کوچک، افزایش یافته است.
این کمپین افزود که بررسیهایش نشان میدهد بسیاری از این بازداشتها بهصورت خودسرانه و همراه با خشونت انجام شدهاند و روند اخذ اعترافات اجباری نیز در فاصلهای کوتاه پس از بازداشت، زیر انواع فشار، تهدید و شکنجه شروع شده است.
به نوشته این سازمان حقوق بشری، «هزینه بالا و دشواریهای دسترسی به اینترنت و بیتوجهی به وضعیت بازداشتیها در شهرهای کمتر شناخته شده هم باعث شده است تا امکان اطلاعرسلانی درباره پروندهسازی دشوارتر شود.»
تشدید برخوردهای خودسرانه عوامل حکومتی با بازداشتشدگان در شهرهای کوچک در حالی ادامه دارد که روند بازداشت، بازجویی و دادرسی بسیاری از این شهروندان در سکوت کامل خبری پیش میرود.
رییسجمهور آمریکا گفت شاید ایالات متحده دوباره مجبور شود به جمهوری اسلامی ضربه بزند، هرچند هنوز درباره انجام این اقدام تصمیم قطعی نگرفته است. او افزود فقط یک ساعت پیش از دستور حمله به ایران، آن را عقب انداخته است.
مستند «یک رفاقت از زندان وکیلآباد مشهد تا سن دیگو» تهیه شده از سوی شبکه ایراناینترنشنال به کارگردانی اردوان روزبه، در بخش مستند و تحلیل سیاسی تلویزیونی برنده جایزه تلی سال ۲۰۲۶ شد.
جایزه تلی یک رقابت بینالمللی در حوزه تولیدات ویدیویی، تلویزیونی، تبلیغات و محتوای دیجیتال است که از سال ۱۹۷۹ میلادی برگزار میشود و داورانی از شرکتهایی بزرگ مثل نتفلیکس و اچ.بی.او، هزاران اثر ارسالی را بررسی میکنند.
مستند «یک رفاقت: از زندان وکیلآباد مشهد تا سن دیگو» امسال در رقابت با ۱۳ هزار اثر از از سراسر جهان برنده جایزه شد.
این مستند روایتگر داستان واقعی و غیرمنتظره دوستی میان مایکل وایت، کهنهسرباز آمریکایی، و مهدی وطنخواه، فعال سیاسی ایرانی است؛ دو زندانی که در بند عمومی زندان وکیلآباد مشهد با یکدیگر آشنا شدند.
مایکل وایت در سال ۲۰۱۸ پس از سفر به ایران بازداشت شد و در بازداشتگاههای امنیتی جمهوری اسلامی تحت بازجوییهای سنگین، شکنجه روانی و فشار برای اعتراف اجباری قرار گرفت. او بعدها روایت کرد که بازجویان تلاش داشتند او را وادار کنند اعتراف کند برای آمریکا و اسرائیل جاسوسی میکرده است.
مستند، فراتر از یک روایت شخصی، به موضوع گروگانگیری شهروندان خارجی از سوی جمهوری اسلامی بهعنوان ابزاری برای فشار سیاسی و باجخواهی دیپلماتیک میپردازد؛ سیاستی که در سالهای گذشته در پروندههایی چون جیسون رضاییان، نزار زکا و دیگر زندانیان دوتابعیتی نیز تکرار شده است. در بخشی از روایت، حتی به مایکل وایت گفته میشود که او میتواند بخشی از معامله تبادل زندانیان میان تهران و واشینگتن باشد.
این مستند همچنین تصویری از ساختار سرکوب در جمهوری اسلامی ارائه میدهد؛ کشوری که از سوی نهادهای حقوق بشری بهعنوان یکی از بزرگترین زندانهای روزنامهنگاران، فعالان سیاسی و مخالفان شناخته میشود و همواره در فهرست کشورهایی با بالاترین آمار اعدام در جهان قرار دارد.
داستان «یک رفاقت: از زندان وکیلآباد مشهد تا سن دیگو» اما تنها درباره زندان و شکنجه نیست؛ این فیلم درباره پیوند انسانی میان دو انسان از دو سرزمین است که در دل یکی از تاریکترین تجربههای زندگیشان شکل گرفت.
مایکل وایت پس از آزادی و بازگشت به آمریکا، تلاش گستردهای را برای کمک به خروج مهدی وطنخواه، زندانی سیاسی، از ایران آغاز کرد و در نهایت مهدی توانست به آمریکا مهاجرت کند و اکنون در سن دیگو زندگی میکند.
این مستند پیش از این جوایز بهترین فیلمبرداری و تدوین را در جشنواره فیلم مستند کوتاه نیویورک برای آیدین روزبه به ارمغان آورده بود.
وکیل مدافع پژمان جمشیدی با تایید صدور حکم پرونده موکلش از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ایسنا گفت: «رای پرونده موکلم امروز صادر و ابلاغ شد. حکم بدوی است و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض است. تا زمانی که حکم قطعی نشده محتوای رای را اعلام نمیکنیم.»
ساعتی پیش، سایت امتداد به نقل از شاکی پرونده پژمان جمشیدی خبر داد که حکم این پرونده صادر و به او ابلاغ شده است. به گفته او، پژمان جمشیدی به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. شاکی پرونده گفته تمام مدارکی که به نفع او است در پرونده وجود دارد.
پرونده پژمان جمشیدی از مهر ۱۴۰۴ با بازداشت او رسانهای شد. بازیکن پیشین تیم ملی و پرسپولیس و بازیگر سینما و تلویزیون پس از چند روز با قرار وثیقه از زندان آزاد شد و مدتی در خارج از ایران بود. پس از این برای پرونده او، دو جلسه دیگر دادگاه برگزار شد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل درباره حمله به نیروگاه هستهای براکه در امارات متحده عربی هشدار داد که حمله مستقیم به این تاسیسات میتواند پیامدهای خطرناکی به همراه داشته باشد.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی افزود: «حمله به تاسیسات هستهای که برای اهداف صلحآمیز استفاده میشوند، غیرقابل قبول است.»
نماینده بحرین در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که تهران مسیر تنشافزایی را در پیش گرفته و با هدف قرار دادن زیرساختهای منطقه، امنیت کشورهای منطقه را تهدید کرده است.
او گفت: «هدف قرار دادن نیروگاه هستهای براکه در امارات متحده عربی تحول خطرناکی است که صلح و امنیت را تهدید میکند.»
همچنین نماینده یونان در شورای امنیت سازمان ملل حملات به نیروگاه هستهای براکه در امارات متحده عربی را محکوم کرد و گفت نقض ایمنی هستهای کاملا غیرقابل قبول است و منطقه توان تحمل موج گستردهتری از خشونت را ندارد.»