سازمان اطلاعات داخلی آلمان هشدار داد جمهوری اسلامی ممکن است پس از پایان جنگ با اسرائیل و آمریکا، دامنه عملیات‌های امنیتی و تروریستی خود در اروپا را گسترش دهد.

بر اساس گزارش اختصاصی یوراکتیو، سازمان اطلاعات داخلی آلمان اعلام کرده تهدید علیه مراکز یهودی و اسرائیلی، مخالفان جمهوری اسلامی و افرادی که حکومت ایران آن‌ها را «خائن» می‌داند، همچنان در سطح بالایی قرار دارد.

این نهاد امنیتی گفته شماری از افراد ساکن آلمان برای آموزش نظامی یا همکاری با نهادهای حکومتی به ایران سفر کرده‌اند و برخی از آن‌ها در ویدئوهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی و بسیج ظاهر شده‌اند.

در این گزارش همچنین به نگرانی سرویس‌های امنیتی اروپا از استفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های نیابتی، گروه‌های وابسته به جرایم سازمان‌یافته و نیروهای کم‌هزینه محلی برای انجام حملات اشاره شده است.

به گفته منابع امنیتی، جمهوری اسلامی از مارس ۲۰۲۶ کارزاری با نام «حرکت أصحاب الیمین الإسلامیه» راه‌اندازی کرده که از طریق شبکه‌های اجتماعی اقدام به جذب نیرو در میان محافل طرفدار جمهوری اسلامی و جریان‌های افراطی شیعه می‌کند.

پژوهشگران امنیتی هشدار داده‌اند این مدل عملیات، شامل حملات ساده اما پرتعداد توسط افراد محلی و بعضاً نوجوانان، می‌تواند فشار گسترده‌ای بر سرویس‌های امنیتی اروپا وارد کند؛ به‌ویژه برای حفاظت از مراکز یهودی، مدارس و مراکز اجتماعی.

سازمان اطلاعات داخلی آلمان تاکید کرده است که جمهوری اسلامی در گذشته نیز از روش‌هایی در حد «تروریسم دولتی» استفاده کرده؛ از عملیات‌های شناسایی و مراقبت گرفته تا طراحی حملات علیه مخالفان و اهداف اسرائیلی و یهودی در اروپا.