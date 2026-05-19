جیدی ونس، معاون رییسجمهور آمریکا، اعلام کرد که این کشور در مذاکرات با جمهوری اسلامی «پیشرفت زیادی» داشته و هیچیک از طرفین خواهان ازسرگیری کارزار نظامی نیستند.
او در یک نشست خبری در کاخ سفید گفت: «ما میتوانیم کارزار نظامی را از سر بگیریم، اما این چیزی نیست که ترامپ در مورد ایران میخواهد.»
معاون رییسجمهور آمریکا گفت: «ایران کشوری بسیار پیچیده است و ما مواضع سختگیرانهای از سوی تیم مذاکرهکنندهاش مشاهده میکنیم. ما توافقی را که به ایرانیها اجازه دهد به سلاح هستهای دست پیدا کنند، نخواهیم پذیرفت.»
او افزود: «فکر میکنم ایران میخواهد به یک توافق برسد، اما تا زمانی که توافق را امضا نکنیم، مطمئن نخواهیم بود.»
مهدی محمدنبی، سرپرست تیم ملی فوتبال در حاشیه تمرین تیم در آنتالیا درباره ویزای آمریکا گفت: «به احتمال زیاد تا ۱۰ روز آینده ویزاها صادر خواهد شد. به هر دلیلی اگر ویزای کسی صادر نشود یا دیر صادر شود، پلنی داریم که به موقع اعلام میکنیم.»
به گفته او تیم ملی پنجشنبه به آنکارا میرود.
او گفت: «سیاسیکاری در فوتبال ممنوع است. فیفا به عنوان مرجع فوتبال در جهان قطعا سیاسیکاری نخواهد کرد و امیدواریم دنبال مسیر خودش باشد.»
نایب رییس فدراسیون فوتبال درباره جلسه تاج با دبیرکل فیفا، گفت: «فیفا سرش شلوغ است ولی یکسری موارد را محکم به آنها گفتیم که یادشان نرود. مهدی تاج موارد را محکم به دبیرکل فیفا گفته است.»
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور و آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد سهشنبه با یکدیگر گفتوگو کردند.
بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا، این دو درباره تلاشهای آمریکا برای متوقف کردن مینگذاری و عوارضگیری حکومت ایران در تنگه هرمز گفتوگو کردند؛ از جمله درباره یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در این خصوص.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در بیانیهای گفت: «وزیر بر حمایت قاطع طیف گستردهای از اعضای سازمان ملل از این تلاشها تاکید کرد.»
او گفت روبیو همچنین از صلاحیتهای لوک لیندبرگ، معاون وزیر کشاورزی آمریکا، برای رهبری برنامه جهانی غذای سازمان ملل حمایت کرد.
سازمان اطلاعات داخلی آلمان هشدار داده جمهوری اسلامی ممکن است پس از پایان جنگ با اسرائیل و آمریکا، دامنه عملیاتهای امنیتی و تروریستی خود در اروپا را گسترش دهد.
بر اساس گزارش اختصاصی یوراکتیو، سازمان اطلاعات داخلی آلمان (BfV) اعلام کرده تهدید علیه مراکز یهودی و اسرائیلی، مخالفان جمهوری اسلامی و افرادی که حکومت ایران آنها را «خائن» میداند، همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
این نهاد امنیتی گفته شماری از افراد ساکن آلمان برای آموزش نظامی یا همکاری با نهادهای حکومتی به ایران سفر کردهاند و برخی از آنها در ویدئوهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی و بسیج ظاهر شدهاند.
در این گزارش همچنین به نگرانی سرویسهای امنیتی اروپا از استفاده جمهوری اسلامی از شبکههای نیابتی، گروههای وابسته به جرایم سازمانیافته و نیروهای کمهزینه محلی برای انجام حملات اشاره شده است.
به گفته منابع امنیتی، جمهوری اسلامی از مارس ۲۰۲۶ کارزاری با نام «حرکت أصحاب الیمین الإسلامیه» (HAYI) راهاندازی کرده که از طریق شبکههای اجتماعی اقدام به جذب نیرو در میان محافل طرفدار جمهوری اسلامی و جریانهای افراطی شیعه میکند.
پژوهشگران امنیتی هشدار دادهاند این مدل عملیات، شامل حملات ساده اما پرتعداد توسط افراد محلی و بعضاً نوجوانان، میتواند فشار گستردهای بر سرویسهای امنیتی اروپا وارد کند؛ بهویژه برای حفاظت از مراکز یهودی، مدارس و مراکز اجتماعی.
سازمان اطلاعات داخلی آلمان تأکید کرده است که جمهوری اسلامی در گذشته نیز از روشهایی در حد «تروریسم دولتی» استفاده کرده؛ از عملیاتهای شناسایی و مراقبت گرفته تا طراحی حملات علیه مخالفان و اهداف اسرائیلی و یهودی در اروپا.
بررسیهای ایران اینترنشنال نشان میدهد که هشت عضو خانواده زرین قلم، مالکان چند صرافی، با تشکیل یک شبکه پولشویی به سپاه پاسداران در دور زدن تحریمها کمک میکنند.
دستکم سه عضو این خانواده در محلههای فینچلی و کنری وورف لندن زندگی میکنند.
گزارشی از مجتبا پورمحسن