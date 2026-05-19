بورس اوراق بهادار تهران پس از ۸۰ روز توقف، فعالیت خود را از سر گرفت. این بازگشایی در شرایطی انجام شد که بخش مهمی از نمادهای بزرگ همچنان بسته ماندند و مجموعه‌ای از محدودیت‌های معاملاتی برای کنترل فشار فروش اعمال شد.

بورس اوراق بهادار تهران سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت در حالی گشوده شد که شرکت‌های بزرگ صادرات‌محور، به‌ویژه در صنایع فولاد و پتروشیمی، بازگشایی نشدند. این شرکت‌ها که نقش مهمی در شاخص کل بورس تهران دارند، در جریان جنگ آسیب دیده‌اند. با این حال، تاکنون گزارشی رسمی از میزان دقیق خسارت، مدت توقف تولید، وضعیت بیمه، شیوه تامین مالی و برنامه بازسازی این بنگاه‌ها منتشر نشده و برآورد رسمی از تاثیر این خسارت‌ها بر سودآوری آتی آنها وجود ندارد.

یک روز پیش از بازگشایی بازار سهام، خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، به نقل از حمید یاری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس، نوشت که ۴۲ نماد بزرگ بازار که حدود ۳۵ درصد ارزش بازار را تشکیل می‌دهند، به‌دلیل آسیب‌های ناشی از جنگ همچنان بسته خواهند ماند.

همزمان با بازگشایی بازار، مجموعه‌ای از محدودیت‌های معاملاتی نیز اعمال شد. بر اساس گزارش برخی کانال‌های بورسی و فعالان بازار، شرکت‌های حقوقی اجازه عرضه سنگین سهام‌شان را نداشتند و در خصوص سهام برخی شرکت‌های بزرگ، برای سهامداران عمده سقف فروش تعیین شد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید