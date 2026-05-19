پتر ولاخوفسکی، مربی پیشین تیم زنان باشگاه افسی اسلوواکو، پس از آنکه بدون اطلاع بازیکنانش از آنها هنگام تعویض لباس فیلمبرداری کرد، از سوی یوفا به طور مادامالعمر از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال محروم شد. یوفا از فیفا خواسته این محرومیت را در سراسر جهان اجرا کند.
نهاد حاکم بر فوتبال اروپا همچنین از فیفا خواست از فدراسیون فوتبال جمهوری چک بخواهد مجوز مربیگری او را لغو کند.
اتلتیک پیشتر گزارش داده بود که ولاخوفسکی ۴۲ ساله بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ با استفاده از یک دوربین کوچک که در کولهپشتی خود پنهان کرده بود، از ۱۵ بازیکن که کوچکترین آنها ۱۷ سال داشت، هنگام دوش گرفتن و تعویض لباس در رختکنهای مختلف پیش و پس از تمرینها و مسابقات فیلمبرداری کرده است.
یوفا روز سهشنبه اعلام کرد یک بازرس اخلاق و انضباطی را برای بررسی اتهامهای مربوط به تخلف احتمالی منصوب کرده و بنا به درخواست او، ولاخوفسکی را به طور مادامالعمر از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال محروم کرده است.
ولاخوفسکی در سال ۲۰۲۳ بازداشت شد و دادگاه در آن زمان ۲۰ هزار کرون چک، معادل ۹۴۰ دلار، به عنوان غرامت برای ۱۳ بازیکن بابت آسیبی که متحمل شده بودند تعیین کرد. دو سال بعد، در بهار سال ۲۰۲۵، یک دادگاه کیفری بدون برگزاری جلسه علنی، این مربی پیشین را به یک سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت داخلی از مربیگری محکوم کرد و او را به داشتن محتوای پورنوگرافی کودکان در رایانه خود مجرم شناخت.
فیفپرو، اتحادیه جهانی بازیکنان، در ماه گذشته از فیفا خواست این شهروند چک را مادامالعمر محروم کند. باربارا مره کاریون، مشاور حقوقی فیفپرو، گفته بود: «مهم است آن را همانگونه که هست نامگذاری کنیم. با وجود آنکه این سوءاستفاده جنسی بدون تماس فیزیکی است، همچنان سوءاستفاده جنسی محسوب میشود. این موضوع به بازیکنان و همه کمک میکند از شدت آن آگاه باشند.»
سخنگوی فیفا ماه گذشته به اتلتیک گفت: «فیفا هرگونه اتهام سوءرفتار را بسیار جدی میگیرد و برای هر فردی در فوتبال که بخواهد حادثهای را گزارش کند، روند مشخصی در نظر گرفته است.»
کریستینا یانکو، بازیکن پیشین تیم ۱. افسی اسلوواکو، ماه گذشته در یک تماس ویدیویی به اتلتیک گفت: «صحبت کردن درباره آن راحت نیست اما لازم است. از حل کردن مشکل نترسید و درباره آن سکوت نکنید. وقتی چنین اتفاقی میافتد، اجازه ندهید او دوباره مربیگری کند.»
جیدی ونس، معاون رییسجمهور آمریکا، سهشنبه در نشست خبری خود در کاخ سفید همچنین گفت واشینگتن میخواهد جمهوری اسلامی فرایندی را بپذیرد که تضمین کند ایران حتی سالها بعد از دوران ریاستجمهوری ترامپ هم نتواند توان هستهای خود را بازسازی کند.
او گفت: «ما میخواهیم نه فقط تعهد به عدم دستیابی به سلاح هستهای را ببینیم، بلکه میخواهیم تعهدی برای همکاری در یک فرایند ببینیم تا اطمینان حاصل شود که نه فقط اکنون، نه فقط وقتی دونالد ترامپ رئیسجمهور است، بلکه سالها بعد هم ایرانیها به دنبال بازسازی توان هستهای خود نباشند.»
او افزود: «این چیزی است که ما در مذاکرات در تلاش برای رسیدن به آن هستیم.»
ونس گفت: «صرفنظر از اینکه ترامپ درباره ایران چه تصمیمی بگیرد، این وضعیت برای همیشه دوام نخواهد داشت.»
بورس اوراق بهادار تهران پس از ۸۰ روز توقف، فعالیت خود را از سر گرفت. این بازگشایی در شرایطی انجام شد که بخش مهمی از نمادهای بزرگ همچنان بسته ماندند و مجموعهای از محدودیتهای معاملاتی برای کنترل فشار فروش اعمال شد.
بورس اوراق بهادار تهران سهشنبه ۲۹ اردیبهشت در حالی گشوده شد که شرکتهای بزرگ صادراتمحور، بهویژه در صنایع فولاد و پتروشیمی، بازگشایی نشدند. این شرکتها که نقش مهمی در شاخص کل بورس تهران دارند، در جریان جنگ آسیب دیدهاند. با این حال، تاکنون گزارشی رسمی از میزان دقیق خسارت، مدت توقف تولید، وضعیت بیمه، شیوه تامین مالی و برنامه بازسازی این بنگاهها منتشر نشده و برآورد رسمی از تاثیر این خسارتها بر سودآوری آتی آنها وجود ندارد.
یک روز پیش از بازگشایی بازار سهام، خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، به نقل از حمید یاری، معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس، نوشت که ۴۲ نماد بزرگ بازار که حدود ۳۵ درصد ارزش بازار را تشکیل میدهند، بهدلیل آسیبهای ناشی از جنگ همچنان بسته خواهند ماند.
همزمان با بازگشایی بازار، مجموعهای از محدودیتهای معاملاتی نیز اعمال شد. بر اساس گزارش برخی کانالهای بورسی و فعالان بازار، شرکتهای حقوقی اجازه عرضه سنگین سهامشان را نداشتند و در خصوص سهام برخی شرکتهای بزرگ، برای سهامداران عمده سقف فروش تعیین شد.
همچنین برخی صندوقهای اهرمی با محدودیت فروش روبهرو شدند و گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه سقف فروش شماری از آنها ۱۰۰ هزار واحد تعیین شده بود. در مقابل، سهام شماری از شرکتها به دلیل افشای اطلاعات، بدون دامنه نوسان بازگشایی شد. به این ترتیب، همه سهام قابل معامله در بازار با شرایط یکسان بازگشایی نشدند.
ادامه توقف معامله سهام شرکتهای بزرگ و اثرگذار، اعمال محدودیتهای فروش و فقدان اطلاعات شفاف درباره وضعیت شرکتهای آسیبدیده، روند عادی کشف قیمت در بازار را در نخستین روز بازگشایی رسمی محدود کرده بود.
بورس تهران از ۹ اسفند ۱۴۰۴، همزمان با آغاز جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل تعطیل شد.
مقامهای سازمان بورس دلیل این توقف را «ابهام ناشی از شرایط جنگ»، لزوم جلوگیری از رفتارهای هیجانی و فراهم شدن شرایط شفافتر برای قیمتگذاری اعلام کرده بودند.
پنج روز پیش از شروع جنگ اعلام شد که در ۲۴ روز معاملاتی پیش از چهارم اسفند، در مجموع ۱۰ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شده است.
حبیب آرین، پژوهشگر بازارهای مالی، این رویداد را کلید خوردن «فاز جدیدی از تخلیه نقدینگی» از بازار سرمایه بهدنبال اعتراضات گسترده اخیر در کشور توصیف کرد.
او افزود: «نقطه عطف این روند نزولی ۲۰ دی بود. در این روز، بازار با شوک خروج ۹۴۰ میلیارد تومانی نقدینگی حقیقی روبهرو شد. این عدد که بزرگترین خروج پول تا آن تاریخ بود، نشان داد اعتماد بهعنوان اصلیترین دارایی بازار سرمایه، در مواجهه با ناآرامیهای اجتماعی بهشدت آسیب دیده است.»