شورای امنیت سازمان ملل حمله به نیروگاه هستهای امارات را محکوم کرد
کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله پهپادی به نیروگاه هستهای امارات متحده عربی را محکوم کردند.
جلسه شورای امنیت برای بررسی این حمله به درخواست بحرین بعدازظهر سهشنبه ۲۹ اردیبهشت برگزار شد.
ساعاتی پیش از برگزاری این نشست امارات متحده عربی اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، شش پهپاد از خاک عراق به سمت این کشور شلیک شدهاند؛ از جمله پهپادی که روز یکشنبه باعث آتشسوزی در یک نیروگاه هستهای در این کشور شد.
وزارت دفاع امارات در بیانیهای اعلام کرد که همه این پهپادها بهجز یکی رهگیری شدهاند.
این وزارتخانه افزود که در مجموع سه پهپاد نیروگاه هستهای براکه، نخستین نیروگاه هستهای تجاری در جهان عرب، را هدف قرار داده بودند.
به گفته این وزارتخانه، پهپادی که از سامانههای دفاعی عبور کرد، به یک ژنراتور برق در خارج از محدوده داخلی نیروگاه اصابت کرد.
پس از این حمله، سازمان فدرال مقررات هستهای امارات اعلام کرد که نیروگاه همچنان ایمن است و هیچگونه مواد رادیواکتیوی در نتیجه این حمله منتشر نشده است.
مقامهای اماراتی گفتهاند این کشور حق کامل دارد به چنین «حملات تروریستی» پاسخ دهد.
