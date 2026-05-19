بر اساس گزارشی تازه که از شبکه تلویزیونی امتیوی لبنان پخش شده، گروه حزبالله، که از سوی ایالات متحده بهعنوان سازمانی تروریستی شناخته میشود، از کودکان در قالب نسخهای از جنبش پیشاهنگی برای انجام مأموریتهای جهادی استفاده میکند؛ ماموریتهایی که به مرگ آنها منجر میشود.
در این گزارش آمده است که حزبالله برای کودکانی که در این مسیر کشته میشوند، مراسم تشییع بهعنوان «قهرمان» برگزار میکند و آنها را بهصورت علنی در برابر هسالانشان تجلیل میکند تا دیگر کودکان را به پیروی از آنان ترغیب کند.
بهگفته امتیوی حزبالله بر این باور است که هر قطره خونی که توسط سربازان کودک ریخته میشود، پیروزی را نزدیکتر میکند.
همچنین ادعا شده است که حزبالله از جنبشهای پیشاهنگی خود برای پرورش نسلی کامل از کودکان مطیع و آماده مرگ استفاده میکند؛ آن هم از طریق گفتمانی که مرگ و شهادت را تمجید میکند.
در این گزارش آمده است: «سربازان کودک حزبالله از دهه ۱۹۸۰ از سوی این گروه مسلح خارج از قانون مورد استفاده قرار گرفتهاند؛ نهتنها بهعنوان جنگجو، بلکه بهعنوان پیشاهنگانی وفادار به خمینی.»
جمهوری اسلامی نیز در جریان جنگ ایران و عراق در سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ از کودکان ایرانی استفاده کرده بود.
متیو لویت، پژوهشگر امور مرتبط با حزبالله در موسسه واشینگتن، به فاکسنیوز دیجیتال گفت: «جذب و افراطیسازی جوانان از طریق پیشاهنگان مهدی از سوی حزبالله، مدتهاست مستند شده است.»
ولید فارس، کارشناس مسائل خاورمیانه، نیز به فاکسنیوز دیجیتال گفت: «حزبالله پیشاهنگ دارد و در آنها جهاد آموزش داده میشود؛ این موضوعی شناختهشده در لبنان است.»
یک دیپلمات نیز که نامش اعلام نشد، گفت: «حزبالله کودکان لبنانی را برای پیشبرد اهداف رژیم ایران قربانی میکند. این مقاومت نیست؛ این کودکآزاری است.»