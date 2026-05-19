مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت: « پول حکومت ایران رو به اتمام است و اقتصادش در حال فروپاشی است.»

او گفت: «اما نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به جای اتخاذ رویکردی جدید و مسالمت‌آمیز، درگیر حملات مکرر و بی‌ملاحظه، به زیرساخت‌های برق غیرنظامی، شده و به استراتژی سلاح‌های هسته‌ای پناه برده‌اند که خطر فرو بردن جهان در تاریکی را به همراه دارد.»

او افزود:«ما نمی‌توانیم این را تحمل کنیم و آن را تحمل نخواهیم کرد.»

والتز گفت: «رییس‌جمهوری ترامپ و ایالات متحده بارها و بارها در این درگیری مورد تردید قرار گرفته‌اند، اما به نظر من این بار دیگر روشن شده که رییس‌جمهوری در حال انجام اقداماتی است که برای تضمین آینده‌ای امن‌تر برای جهان ضروری است.»

سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد افزود: «آنچه باید بر آن تمرکز کنیم، حکومتی است که به‌تازگی به یک نیروگاه هسته‌ای در یک کشور همسایه حمله کرده است.»