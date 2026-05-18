در حالی که خبرگزاری رویترز از انعطاف آمریکا درباره فعالیت محدود هستهای جمهوری اسلامی و موافقت واشینگتن با آزادسازی یکچهارم داراییهای مسدودشده تهران خبر داد، رسانه اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت که کاخ سفید پیشنهاد تازه حکومت ایران برای پایان جنگ را ناکافی میداند.
خبرگزاری رویترز، عصر دوشنبه ۲۸ اردیبهشت در گزارشی کوتاه به نقل از یک منبع ارشد حکومت ایران نوشت: «ایالات متحده در مورد اجازه دادن به ایران برای حفظ فعالیتهای هستهای محدود و صلحآمیز، تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی، انعطاف نشان داده، اما تاکنون فقط با آزادسازی یکچهارم داراییهای مسدودشده ایران، طبق یک جدول زمانی مرحلهای، موافقت کرده است.»
به گفته این منبع، جمهوری اسلامی از آمریکا میخواهد در هر دو موضع خود تجدیدنظر کند.
این منبع همچنین گفت ایران در پیشنهاد تازه خود بار دیگر بر «تضمین پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و لغو تحریمهای دریایی» تمرکز کرده است.
اکسیوس: پیشنهاد تازه ایران پیشرفت معناداری برای پایان جنگ نیست
ساعتی پس از انتشار این گزارش در رویترز، رسانه آمریکایی اکسیوس به نقل از «یک مقام ارشد آمریکایی و یک منبع مطلع از موضوع» نوشت: «ایران پیشنهاد بهروزشدهای برای توافقی با هدف پایان دادن به جنگ ارائه کرده است، اما کاخ سفید معتقد است این پیشنهاد پیشرفت معناداری محسوب نمیشود و برای دستیابی به توافق کافی نیست.»
مقام ارشد آمریکایی به این رسانه گفت طرح پیشنهادی تازه جمهوری اسلامی که یکشنبهشب از طریق میانجیهای پاکستانی با آمریکا در میان گذاشته شد، در مقایسه با نسخه قبلی حاوی «بهبودهایی نمادین» است.
به نوشته اکسیوس، پیشنهاد جدید شامل توضیحات بیشتری درباره تعهد جمهوری اسلامی به دنبال نکردن سلاح هستهای است، اما تعهدات مشخصی درباره تعلیق غنیسازی اورانیوم یا تحویل ذخایر موجود اورانیوم با غنای بالا در آن دیده نمیشود.
رویترز نیز درباره این نسخه پیشنهادی نوشت که در آن مسائل جنجالیتر مربوط به برنامه هستهای جمهوری اسلامی و غنیسازی اورانیوم، که همچنان دشوارترین بخشهای مذاکرات به شمار میروند، به دورهای بعدی گفتوگوها موکول شدهاند.
این مقام ارشد آمریکایی به اکسیوس گفت اگر ایران موضع خود را تغییر ندهد، آمریکا ناچار خواهد شد مذاکرات را «از طریق بمبها» ادامه دهد.
رویترز بعد از ظهر دوشنبه ۲۸ اردیبهشت به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داده بود که این کشور پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ را به ایالات متحده تحویل داده است. این پیشنهاد در واقع نسخه تازه و بازنگریشدهای از آخرین طرح صلحی است که آمریکا به جمهوری اسلامی ارائه داده بود.
این منبع پاکستانی جزئیاتی درباره پیشنهاد بازنگریشده ارائه نکرد و در پاسخ به اینکه آیا پر کردن شکافها زمانبر خواهد بود، گفت که طرفها «مدام شرطها و خواستههای خود را تغییر میدهند» و افزود: «ما زمان زیادی نداریم.»
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز بعدتر تایید کرد که دیدگاههای تهران «از طریق پاکستان به طرف آمریکایی منتقل شده است»، اما جزئیاتی ارائه نکرد.
رسانههای جمهوری اسلامی چه میگویند؟
پیشتر خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از «یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده» نوشت که آمریکا بر خلاف متنهای پیشنهادی قبلی خود، در متن جدید پذیرفته است که در جریان مذاکره از اعمال تحریمهای نفتی علیه جمهوری اسلامی چشمپوشی کند.
تسنیم نوشته است: «وِیو کردن تحریمها [اشاره به کلمه انگلیسی waive که احتمالا در متن پیشنهادی بهکار رفته است] به معنای معافیت یا اسقاط موقت تحریمهاست. اما ایران تاکید دارد که لغو همه تحریمها باید جزو تعهدات آمریکا باشد.»
مقام ارشد آمریکایی درباره این اظهارات به آکسیوس گفت: ««ما واقعا پیشرفت زیادی ندیدیم. امروز در نقطه بسیار حساسی قرار داریم. فشار بر آنهاست تا به شکل درست پاسخگو باشند.»
او افزود: «ما به گفتوگویی واقعی، محکم و جزئینگر [درباره برنامه هستهای] نیاز داریم. اگر چنین چیزی اتفاق نیفتد، ما گفتوگو را با بمبها ادامه خواهیم داد، چیزی که مایه تاسف خواهد بود.»
او همچنین تاکید کرد که دو کشور مذاکرات مستقیم ندارند، اما درگیر گفتوگوهای غیرمستقیماند تا تلاش کنند بر سر اینکه این مذاکرات چه شکلی خواهد داشت، به اجماع برسند.
در حالی که به نظر میرسد مذاکرات به بنبست خورده و طرفین تنها در حال تصحیح و ویرایش طرحهای پیشنهادی یکدیگر هستند، ناظرانْ آتشبس کنونی میان جمهوری اسلامی و آمریکا را شکننده میدانند. دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده هفته گذشته پیش از سفر به چین آتشبس را به بیماری در حال احتضار تشبیه کرد که با اتصال به دستگاه زنده است.
از سوی دیگر، طی یک هفته گذشته حملات پراکندهای به جزایر و بندرهای جنوب ایران و همینطور خاک عربستان سعودی و امارات متحده عربی گزارش شد.
بنبست مذاکرات و سایه سنگین حملات گسترده
یکی از خواستههای اصلی واشینگتن که از ابتدای مذاکرات به میانجیگری پاکستان همچنان بر آن تاکید دارد برچیده شدن برنامه هستهای جمهوری اسلامی است. افزون بر این، آمریکا از جمهوری اسلامی میخواهد دست از محاصره تنگه هرمز بر دارد.
در مقابل، جمهوری اسلامی خواستار پرداخت غرامت بابت خسارتهای جنگ، پایان محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا و توقف درگیری در همه جبههها، از جمله در لبنان، شده است؛ جایی که اسرائیل با شبهنظامیان حزبالله، گروه مورد حمایت ایران، میجنگد.
ترامپ در پایان هفته در پستی در تروث سوشال نوشت که «ساعت برای ایران در حال تیکتاک کردن است» و افزود که «آنها بهتر است سریع، خیلی سریع، دست به کار شوند، اگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. زمان حیاتی است!»
اکسیوس یکشنبه ۲۷ اردیبهشت نوشت که انتظار میرود ترامپ روز سهشنبه جلسهای با مشاوران ارشد امنیت ملی خود داشته باشد تا گزینههای ازسرگیری اقدام نظامی را بررسی کنند.
ترامپ پنجشنبه گذشته در گفتوگویی با شان هنیتی، مجری شبکه فاکس نیوز، هشدار داده بود که صبر او در قبال [حکومت] ایران رو به پایان است.
او در این مصاحبه گفت: «دیگر خیلی صبر نخواهم کرد. آنها باید توافق کنند. هر فرد عاقلی توافق میکند، اما شاید آنها دیوانه باشند.»
روزنامه اتلتیک گزارش داد لامین یامال، مهاجم بارسلونا، احتمالا دیدار نخست تیم ملی فوتبال اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ را به دلیل ادامه روند درمان مصدومیت همسترینگ از دست خواهد داد.
بر اساس این گزارش، یامال ۱۸ ساله در بازی نخست مرحله گروهی اسپانیا برابر کیپ ورد در ۲۵ خرداد غایب خواهد بود و حضور او در دیدار دوم مقابل عربستان سعودی در ۳۱ خرداد نیز در هالهای از ابهام قرار دارد.
یامال در جریان پیروزی بارسلونا مقابل سلتاویگو در لالیگا دچار آسیبدیدگی شد. این مصدومیت باعث شد او ادامه فصل باشگاهی را از دست بدهد تا تمرکزش را بر آمادگی برای جام جهانی در ایالات متحده، مکزیک و کانادا بگذارد.
بارسلونا پیشتر اعلام کرده بود یامال «برنامه درمانی محافظهکارانه» را دنبال خواهد کرد.
آخرین بازی اسپانیا در مرحله گروهی جام جهانی مقابل اروگوئه در پنجم تیر برگزار خواهد شد.
اسپانیا پیش از آغاز جام جهانی، دو بازی دوستانه برابر عراق و پرو برگزار خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از برخی رسانهها و دموکراتها در زمینه جنگ علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
او نوشت که حتی «اگر ایران تسلیم شود، اعتراف کند که نیروی دریاییاش نابود شده و در کف دریا آرام گرفته است، و نیروی هواییاش دیگر در میان ما نیست، و اگر کل ارتش آنها در حالی که سلاحها را زمین گذاشته و دستها را بالا بردهاند از تهران خارج شوند» باز هم رسانههایی چون نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال و سیانانِ «تیتر خواهند زد که ایران یک پیروزی استادانه و درخشان بر ایالات متحده آمریکا داشته و اصلا این کشور حتی [به پیروزی] نزدیک هم نبوده است.»
ترامپ افزود: «دموکراتهای احمق و رسانهها کاملا راه خود را گم کردهاند. آنها کاملا دیوانه شدهاند!»
تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری اردوی آمادهسازی پیش از جام جهانی و همچنین دریافت ویزای آمریکا وارد ترکیه شد. این در حالی است که هنوز مشخص نیست کدام بازیکنان بتوانند ویزای آمریکا را دریافت کنند و تیم ملی فوتبال با بحران ویزا مواجه است.
رویترز نیمروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت به وقت ترکیه گزارش داد که بازیکنان و مسئولان تیم ملی ایران با لباسهای مشکی تیم و بسیاری از آنها با چمدانهای مشکی از فرودگاه آنتالیا خارج شدند، سپس به سمت اتوبوسها رفتند تا به هتل خود در کمپ تمرینی در منطقه تفریحی بِلِک بروند.
مهدی محمدنبی، نایبرییس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی، پیش از سفر به ترکیه به سایت فدراسیون فوتبال گفت: «تیم ملی راهی ترکیه میشود تا طبق برنامه از پیش تعیینشده، دو بازی دوستانه قطعی برگزار کند.»
به گفته محمدنبی، یکی از این تیمها گامبیا است و تیم دوم را پس از نهایی شدن قرارداد، در دو، سه روز آینده اعلام خواهد کرد. تیم ملی فوتبال یک بازی هم با یکی از باشگاههای ترکیه خواهد داشت.
او ادامه داد: «تیم ملی سپس راهی شهر توسان در ایالت آریزونا خواهد شد و آنجا با پورتوریکو بازی خواهد کرد. با توجه به مینیکمپهایی که کادر فنی در تهران برگزار کرد، امیدواریم اردوی ترکیه مکمل خوبی برای آمادهسازی مدنظر امیر قلعهنویی باشد.»
این در حالی است که به دلیل انزوای جمهوری اسلامی بازیهای تدارکاتی تیم ملی پیش از جام جهانی یکی پس از دیگری لغو شدند و تیمهای ملی اسپانیا، مقدونیه و آنگولا از بازی با تیم ملی انصراف دادند.
بقایی: ممکن است برای برخی از اعضای تیم ویزا صادر نشود
مقامهای جمهوری اسلامی و فیفا اعلام کردهاند که درخواستهای ویزای آمریکا برای این تیم در ترکیه بررسی خواهد شد.
ابهام درباره صدور ویزا زمانی تشدید شد که مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، به دلیل ارتباطش با سپاه پاسداران، از ورود به کانادا برای شرکت در کنگره فیفا در ونکوور منع شد.
ایالات متحده و کانادا که همراه با مکزیک میزبان مشترک جام جهانی هستند، سپاه پاسداران را به عنوان یک «نهاد تروریستی» طبقهبندی میکنند و به روشنی اعلام کردهاند که افرادی را که با این نیروی نظامی نخبه ارتباط دارند، نمیپذیرند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه در نشست خبری درباره صدور روادید برای کادر فنی و تیم ملی فوتبال از سوی آمریکا گفت: «صدور روادید برای حضور تیم ملی فوتبال و کادر فنی، طبق مقررات فیفا، وظیفه دولتهای میزبان است؛ بنابراین در اینجا فیفا طرفحساب ماست.»
او گفت: «دو روز پیش در ترکیه، دیدار خوبی میان مسئولان فدراسیون فوتبال و مدیران ارشد فیفا برگزار شد و به ما اطمینان داده شد که فیفا تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا اطمینان حاصل شود که مقررات فیفا توسط میزبانها رعایت میشود.»
بقایی ادامه داد: «در عین حال، تردیدی نیست که آمریکا بارها تعهدات میزبانی خود را نقض کرده است. همچنین، اظهارنظرهایی که مطرح میشود مبنی بر اینکه ممکن است برای برخی از اعضای تیم ملی فوتبال ایران به بهانههای خودساخته ویزا صادر نشود، اصلا قابل قبول نیست و فدراسیون به صورت جدی این موضوع را پیگیری میکند.»
قلعهنویی: اگر ویزا صادر نشود، کارمان بسیار مشکلتر میشود
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، پیش از اعزام کاروان تیم ملی به ترکیه، درباره آخرین وضعیت آمادهسازی تیم و صدور ویزا گفت: «بازیکنان شایستهای داشتیم که مجبور بودیم تعدادی از آنها را انتخاب کنیم.»
او افزود: «انتخاب بازیکنان بسیار سخت بود اما این تصمیم بر اساس برنامههای تاکتیکی گرفته شد. البته از همین فهرست فعلی هم چند نفر حذف میشوند. امیدواریم در نهایت به ۲۸ بازیکن این فهرست ویزا بدهند، چرا که اگر ویزا صادر نشود، کارمان بسیار مشکلتر میشود.»
قلعهنویی با اشاره به وضعیت آمادگی جسمانی بازیکنان افزود: «به دلیل مشکلات بدنی، در سه بخش حدود ۴۰ درصد عقب هستیم. البته در اردوی اخیر توانستیم ۲۵ درصد از این عقبماندگی را جبران کنیم و امیدواریم تا ۲۶ خرداد بتوانیم بازیکنان را به شرایط ایدهآل برسانیم.»
تیم ایران قرار است نیمه خرداد به محل استقرار خود در آمریکا، در مجموعه ورزشی کینو در توسان آریزونا، منتقل شود. ایران ۲۵ خرداد در لسآنجلس رقابتهای خود در جام جهانی را با دیدار مقابل نیوزیلند آغاز میکند و در گروه جی با بلژیک و مصر نیز همگروه است.