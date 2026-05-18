گلایه شهروندان از کمبود بنزین در قشم و کوشک اصفهان
یک شهروند در پیامی به ایراناینترنشنال از کمبود شدید بنزین در قشم خبر داد و نوشت: «پمپبنزینها سوخت را به بازار سیاه منتقل کرده و لیتری ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان میفروشند؛ مردم عادی بنزین پیدا نمیکنند.
او افزود: «از دیشب ساعت ۱۲ شب برای بنزین آزاد رفتم پمپ بنزین. میگن بنزین آزاد از ساعت ۶ صبح تا ۱۲ ظهر اون هم ۱۰ لیتر. از ۱۲ شب تا ۲ شب در شهر دنبال بنزین میگشتم برای ماشین.»
شهروند دیگری نیز گفت: «من از شهر کوشک اصفهان پیام میدم. چند روزی هست که جایگاه پمپ بنزین کوشک کارت سوخت آزاد بهمون نمیدن برای زدن بنزین آزاد. میگن دولت گفته به کسی بنزین ندیم.»