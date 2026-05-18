ویدیویی از فضای امنیتی شهر تهران
یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، فضای امنیتی شهر تهران را نشان میدهد.
در این ویدیو تجمع حامیان حکومت و نظامیان مسلح را در میدان انقلاب تهران میبینیم.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد شماری از دانشجویان در دانشگاههای مختلف با وجود برگزار نشدن بسیاری از کلاسها، ملزم به پرداخت کامل شهریه شدهاند. برگزاری نامنظم کلاسها و اجباری شدن آموزش آنلاین، کیفیت آموزش و وضعیت روانی دانشجویان را تحت تاثیر قرار داده است.
یک دانشجو از دانشکده «مهندسی مواد و متالورژی» دانشگاه صنعتی اصفهان گفت که استادان به محدودیتهای دسترسی به اینترنت توجهی ندارند.
فشار روانی بر دانشجویان در آستانه امتحانات
این دانشجو در ادامه گفت که وضعیت آموزشی و فرآیند نمرهدهی از سوی استادان، فشار روانی زیادی بر دانشجویان وارد کرده است.
دانشجویی از اهواز نیز در پیامی به ایراناینترنشنال اعلام کرد امتحانات از اوایل خرداد آغاز میشود، اما دانشگاه هنوز درباره نحوه برگزاری آن اطلاعرسانی نکرده و خوابگاهها تعطیل است.
شهروند دیگری خبر داد با اعلام غیرحضوری بودن امتحانات دانشگاهها، دانشجویان به شهرهای محل سکونت خود بازگشتهاند، اما اکنون به ایشان خبر رسیده که امتحانات حضوری است و باید بار دیگر به تهران برگردند.
برخی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف هم اعلام کردند این دانشگاه اینترنت و خوابگاه را بهطور کامل برقرار نکرده و حذف ترم را نیز مشروط کرده است.
یک دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف هم نوشت: «از نظر اعصاب و روحیه توان انجام پایاننامه را ندارم. برای اعتراض به افزایش شهریه به دانشگاه مراجعه کردیم، اما رییس دانشگاه گفت با مشکل مالی روبهرو هستند و حتی در حال تعدیل نیرو هستند.»
تحصیل در تنگنای معیشت
اگرچه ابهام در نحوه برگزاری امتحانات نگرانیهایی ایجاد کرده است، اما پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که در مقطع کنونی، شهریههای بالا مهمترین دغدغه دانشجویان در شرایط فشار اقتصادی ناشی از جنگ است.
یکی از شهروندان در پیامی با اشاره به وضعیت اقتصادی جامعه و فشار مالی بر دانشجویان و قشر تحصیلکرده، روایت کرد: «سوار اسنپ شدم. کنارم روپوش پزشکی و چند کتاب دیدم. راننده جوان گفت که دانشجوی پزشکی است و بین کلاس و بیمارستان با اسنپ مسافرکشی میکند.»
دانشجویی ۲۱ ساله با اشاره به دو ماه بیکاری و هزینه خرید اینترنت آزاد که از حداقل ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر گیگ آغاز میشود، گفت نتوانسته است در کلاسهای مجازی شرکت کند.
او افزود اکنون نیز در پی فشارهای ناشی از این شرایط، به مصرف داروهای «اعصاب و روان» روی آورده است.
شهروندی دیگر با اشاره به قطع اینترنت، افزایش قیمت کتابهای درسی و شهریههای بالای دانشگاهها، نوشت که به ترک تحصیل از دانشگاه فکر میکند.
مخاطب دیگری خبر داد هر بار خرید لوازم مورد نیاز رشته دانشگاهیاش کمتر از یک میلیون تومان نمیشود و ادامه این روند ادامه تحصیل را برای او غیرممکن خواهد کرد.
دانشجوی دیگری از دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد هیچ یک از کلاسهای این ترم برگزار نشده است و شرکت در کلاسهای آنلاین نیز بهدلیل کارآمد نبودن سامانه آموزش مجازی ممکن نیست.
با این حال، به گفته او، دانشگاه آزاد شهریهها را بهطور کامل دریافت میکند.
شماری دیگر از دانشجویان این دانشگاه نیز در پیامهایی مشابه از برگزار نشدن کلاسها و دریافت کامل شهریه با وجود فشارهای اقتصادی فراوان بر خانوارها انتقاد کردند.
به طور مثال، یک دانشجوی دانشگاه آزاد بندرعباس در پیامی نوشت کلاسها نصفهنیمه تشکیل شده است، اما شهریه را کامل میگیرند.
شهروندی در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت: «من یک دانشجوی ۲۰ ساله هستم. وضعیت آموزش دانشگاه افتضاح است. تدریس و یادگیری اتفاق نیفتاده است. با این حال، شهریهها دو برابر شده و میخواهند آزمونهای پایانترم را حضوری برگزار کنند.»
برخی دانشجویان همچنین از تاثیر قطع اینترنت بر اشتغال خود خبر دادند.
یکی از دانشجویان رشته «فناوری اطلاعات و ارتباطات» گفت به دلیل از دست دادن شغلش در حوزه تدوین و ناتوانی در پرداخت شهریه، ناچار به ترک تحصیل شده است.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانهای گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال انجام آمادهسازیهای «گسترده» برای احتمال ازسرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی هستند و ممکن است در هفته جاری آغاز شود. این سطح از آمادگی نظامی از زمان اجرای آتشبس بیسابقه بوده است.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرد جلسه این کمیسیون با حضور کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برگزار شده است.
رضایی گفت: «آقای غریبآبادی تاکید دارد که در هرگونه توافق احتمالی، باید جنگ در همه جبههها از جمله لبنان خاتمه یابد، نیروهای آمریکایی از منطقه پیرامونی ایران خارج شوند، محاصره دریایی برداشته شده و تحریمها لغو و داراییهای ایران آزاد شود.»
او به نقل از معاون وزیر خارجه افزود: «جمهوری اسلامی در این جنگ هیچگاه تقاضای مذاکره با آمریکا نکرد.»
به گفته رضایی، اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در این جلسه بر «لزوم برخورد جدی و درسآموز با امارات» و «خونخواهی» علی خامنهای «در مجامع و محاکم بینالمللی» تاکید کردند.
دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان حمله با چاقو به پوریا زراعتی، مجری تلویزیون ایراناینترنشنال، از دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه در لندن آغاز شد. اتهام ناندیتو بادیا و جورج استانا، دو متهم این پرونده، «ایجاد جراحت عمدی به قصد آسیب شدید جسمی» عنوان شده است.
دادگاه مقدماتی بادیا و استانا، دو متهم این پرونده، اردیبهشتماه سال گذشته در همین شهر برگزار شده بود که این دو تبعه رومانی بهصورت ویدیویی در دادگاه حاضر شدند و با کمک مترجم به پرسشها پاسخ دادند.
آنها در آن جلسه اتهامات مطرحشده علیه خود را رد کردند و گفتند بیگناه هستند.
این دو از زمان بازداشت در زندان فوق امنیتی بلمارش در جنوب شرق لندن نگهداری میشوند.
پوریا زراعتی، ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از منزلش در محله ویمبلدون لندن هدف حمله قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. او ۱۲ فروردین از بیمارستان مرخص شد.
در ۱۵ آذر، دادستانی بریتانیا در بیانیهای اعلام کرد بادیای ۲۰ ساله و استانای ۲۴ ساله در ارتباط با حمله به زراعتی در رومانی بازداشت شدند. این دو متهم بر اساس قرارداد استرداد مجرمان میان رومانی و بریتانیا، ۲۷ آذر ۱۴۰۳ به بریتانیا مسترد شدند.
بنا بر اعلام دادستانی، پس از بررسی شواهد ارائهشده از سوی واحد ضدتروریسم پلیس متروپولیتن لندن، علیه این دو نفر کیفرخواست صادر شده است.
بر اساس قوانین حاکم در بریتانیا، انتشار جزییات برخی از مباحث مطرحشده در دادگاه تابع محدودیتهای قانونی است و رسانهها مجاز به انتشار تمامی موارد مطرحشده در جلسات دادگاه نیستند.
عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، محتوای آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی به آمریکا را «خوب» ارزیابی کرد.
گلرو گفت این طرح نشان میدهد تهران «بر یک سری مبانی و اصول اساسی مرتبط با حقوق خود اصرار دارد و در عین حال تلاش کرده است راهحلهایی نیز برای برونرفت از وضعیت موجود ارائه دهد».
او افزود: «توپ در زمین آمریکاییهاست. باید دید آیا آنها پای میز مذاکره میآیند یا خیر.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «روند مذاکرات در یک فرایند ساختارمند و با عقل جمعی و حضور مقامات اتخاذ میشود. لذا مورد تایید است و انشالله باید همیشه از فضای سیاسی موجود حمایت کنیم.»