او در این فصل نه‌تنها عنوان ارزشمندترین بازیکن، بلکه جایزه بازیکن کلیدی سال را نیز به دست آورد تا فصل رویایی‌اش کامل شود.

سازگاری با تغییرات لیگ

لیگ ان‌بی‌ای در سال‌های اخیر به سمت استفاده بیشتر از فضاهای باز و حملات تک‌به‌تک حرکت کرده است. شای از این تغییر سبک بیشترین بهره را برد و مهارت‌های خود را با استانداردهای جدید هماهنگ کرد. او پس از انتقال از لس‌آنجلس کلیپرز به اوکلاهماسیتی، به مهره کلیدی تاندر تبدیل شد. مربیان او همواره از ثبات و تمرینات سخت این ستاره تمجید کرده‌اند. این بازیکن کانادایی با قد ۱۹۸ سانتی‌متری و دستان کشیده، علاوه بر توانایی هجومی، در دفاع نیز نمایش خیره‌کننده‌ای داشته است.

آمارهای تاریخی و رکوردهای بی‌نظیر

شای در این فصل میانگین ۳۱.۱ امتیاز در هر بازی را ثبت کرد. او با دقت شوت ۵۵ درصدی، کارآمدترین فصل امتیازآوری یک گارد را در تاریخ لیگ به نمایش گذاشت. این فوق‌ستاره رکورد ویلت چمبرلین را شکست و رکورد خود را به ۱۴۰ بازی پیاپی با حداقل ۲۰ امتیاز رساند. او با آرامش و خونسردی مثال‌زدنی، از سد هر دفاعی عبور می‌کند.

سلطه ستاره‌های غیرآمریکایی در ان‌بی‌ای

هشتمین سال متوالی است که یک بازیکن غیرآمریکایی جایزه ارزشمندترین بازیکن فصل را به دست می‌آورد. شای امسال بالاتر از نیکولا یوکیچ و ویکتور ومبانیاما در صدر قرار گرفت.

شای اکنون در ۲۷ سالگی به مهم‌ترین افتخارات فردی و تیمی، از جمله قهرمانی فصل گذشته ان‌بی‌ای و عنوان ارزشمندترین بازیکن فینال، رسیده است. او پس از قهرمانی تیمش اعلام کرد که باید بازیکن بهتری شود؛ موضوعی که در فصل جاری به آن رسید. تاندر با این ستاره خونسرد و تیمی جوان، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در این فصل و فصل‌های آینده به شمار می‌رود.