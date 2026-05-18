خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی خود با عربستان سعودی، ۸ هزار نیروی نظامی به همراه یک اسکادران جنگنده و سامانه پدافند هوایی به این کشور اعزام کرده است.
به گزارش رویترز، این نیروها از توان عملیاتی برخوردارند و با هدف حمایت از عربستان سعودی در صورت ازسرگیری حملات علیه این کشور مستقر شدهاند.
این تحرک نظامی در حالی صورت میگیرد که پاکستان نقش اصلی میانجیگری میان تهران و واشینگتن را بر عهده دارد.
مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزیر علوم، گفت: «در حال حاضر دانشگاهها دسترسی به اینترنت دارند، اما مشکل اصلی مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی است.»
او اضافه کرد: «استفاده از آزمایشگاههای بزرگ بینالمللی، فرصتهای مطالعاتی دانشجویان و استادان و همچنین همکاریهای علمی بینالمللی محدود شده است.»
ابطحی ادامه داد: «اگر این روند ادامه پیدا کند، ایران از جمع ۲۰ کشور برتر در حوزه تولید علم خارج خواهد شد.»
روزنامه سان گزارش داد که بازیکنان تیم ملی فوتبال انگلستان در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا، رختخوابهای شخصی خود را همراه خواهند داشت تا کیفیت خواب و روند ریکاوری آنها حفظ شود.
این تصمیم پس از شکایتهای متعدد درباره تختهای خشک و سفت هتل محل اقامت آنها گرفته شده است. اتحادیه فوتبال انگلیس (FA) برای تضمین خواب راحت و باکیفیت بازیکنان، تشکهای اسفنجی سبک و بالشهای ویژهای تهیه کرده است. از بازیکنان خواسته شده پتوهای شخصی خود را هم بیاورند تا اتاق هتل حس خانه را داشته باشند.
بر اساس این گزارش، کادر فنی تیم ملی انگلستان به رهبری توماس توخل قصد دارد برای جلوگیری از خستگی و مشکلات ناشی از سفرهای طولانی در آمریکا، شرایط اقامت بازیکنان را تا حد ممکن مشابه خانه فراهم کند.
این تصمیم در حالی گرفته شده که فاصله زیاد شهرهای میزبان جام جهانی ۲۰۲۶، یکی از نگرانیهای اصلی تیمهای حاضر در این رقابتها عنوان شده است.
سازمان عفو بینالملل اعلام کرد شمار اعدامها در سال ۲۰۲۵ به بالاترین رقم ثبتشده در ۴۴ سال گذشته رسیده است. بر اساس گزارش سالانه این نهاد با عنوان «احکام اعدام و اجرای آنها ۲۰۲۵»، در مجموع ۲ هزار و ۷۰۷ نفر در ۱۷ کشور اعدام شدهاند.
در این گزارش آمده است افزایش چشمگیر اعدامها عمدتا ناشی از عملکرد شمار محدودی از دولتهاست. عفو بینالملل اعلام کرد جمهوری اسلامی که عامل اصلی این جهش معرفی شده، دستکم ۲ هزار و ۱۵۹ نفر را در سال ۲۰۲۵ اعدام کرده که بیش از دو برابر سال پیش است.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، گفت این افزایش نگرانکننده ناشی از عملکرد گروه کوچکی از کشورهاست که با وجود روند جهانی به سوی لغو مجازات اعدام، به اجرای آن ادامه میدهند.
عفو بینالملل گزارش داد شمار اعدامها در جهان در سال گذشته میلادی به بالاترین سطح در ۴۴ سال گذشته رسیده است؛ روندی که جمهوری اسلامی نقش اول را در آن ایفا میکند.
احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
قطع سراسری اینترنت در ایران به ۸۰ روز رسید. شهروندان میگویند هزینههای سرسامآور تهیه کانفیگ و ویپیان برای اتصال به اینترنت فشار زیادی به آنها وارد میآورد و حکومت با سوءاستفاده از کاربران، برای خود درآمدزایی میکند.
لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.