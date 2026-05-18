مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزیر علوم، گفت: «در حال حاضر دانشگاه‌ها دسترسی به اینترنت دارند، اما مشکل اصلی مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی است.»

او اضافه کرد: «استفاده از آزمایشگاه‌های بزرگ بین‌المللی، فرصت‌های مطالعاتی دانشجویان و استادان و همچنین همکاری‌های علمی بین‌المللی محدود شده است.»

ابطحی ادامه داد: «اگر این روند ادامه پیدا کند، ایران از جمع ۲۰ کشور برتر در حوزه تولید علم خارج خواهد شد.»