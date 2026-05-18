این تیم که در ایالت زارلاند واقع شده، نماینده‌ی شهری با جمعیت تنها ۱۳ هزار نفر است. به نوشته‌ روزنامه‌ی بیلد، این منطقه حتی یک ایستگاه قطار هم ندارد، اما حالا آماده است تا در بالاترین سطح فوتبال آلمان حضور پیدا کند. الفرسبرگ پنجاه‌ونهمین تیم تاریخ بوندس‌لیگا و چهارمین نماینده‌ی ایالت زارلاند در این رقابت‌هاست.



رویایی که از گفت‌وگوی صمیمی یک پدر و پسر شکل گرفت



به نوشته‌ی روزنامه‌ی بیلد، پشت پرده‌ این صعود معجزه‌آسا، فرانک هولتسر ۷۳ ساله، حامی مالی باشگاه و بازیکن سابق فوتبال قرار دارد. او پس از تحصیل در رشته داروسازی، شرکت داروسازی «اورسافارم» را تأسیس کرد؛ شرکتی که حامی مالی بایرن مونیخ نیز هست.



پسر او، دومینیک هولتسر، در ۲۸ سالگی ریاست باشگاه را از پدرش تحویل گرفت. دومینیک درباره سرمایه‌گذاری در فوتبال گفته بود: «من و پدرم روزی در حال نوشیدن به این موضوع پرداختیم و فکر کردیم که آیا با یک برنامه‌ریزی منطقی می‌توانیم الفرسبرگ را به دسته‌دوم برسانیم؟»



در آن زمان، تیم آن‌ها هنوز در سطح آماتور بازی می‌کرد اما این ایده، سنگ بنای یک پیشرفت تاریخی شد.

کادر فنی و ساختار باشگاه



روزنامه بیلد در گزارشی به بررسی ساختار مدیریتی و فنی این تیم شگفت‌انگیز پرداخته است. وینسنت واگنر، سرمربی موفق الفرسبرگ که از سال ۲۰۲۵ هدایت تیم را بر عهده دارد، اخیراً گفت: «حتی بوندس‌لیگای دو هم برای ما بیش از حد بزرگ بود». این مربی باانگیزه اما اطمینان دارد که تیمش به شکلی قدرتمند در بوندس‌لیگا‌ حضور خواهد یافت.



کادر فنی او از مهره‌های جالب و متفاوتی تشکیل شده است. مایک فرانتس، کمک‌مربی ۳۹ ساله، تجربه ارزشمندی در صعود به بوندس‌لیگا دارد. او این افتخار را در سال‌های ۲۰۰۹ با نورنبرگ و ۲۰۱۶ با فرایبورگ تجربه کرد و در تابستان ۲۰۲۴ به عنوان مدیر توسعه وارد باشگاه شد. دکتر فرانک کرمر، پزشک ۵۶ ساله تیم، پیش از این قهرمان پرتاب وزنه در ایالت زارلند بود و همسر او نیز یک جراح زیبایی بسیار سرشناس است.

زلینا واگنر، مدیر ۳۵ ساله تیم، مدیریت امور اجرایی را بر عهده دارد. او سابقه قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را با تیم زنان وولفسبورگ دارد. او در سال ۲۰۱۱ پیش از جام‌جهانی زنان، با ثبت عکس‌هایی برای مجله پلی‌بوی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. کریستین وبر، مدیر ورزشی ۴۲ ساله، تصمیم‌گیرنده اصلی امور فوتبالی است. او جانشین نیلس‌اُله بوک شد که پس از هشت سال و نیم به طور ناگهانی تیم را ترک کرد.

ستاره‌های تاثیرگذار و چالش ورزشگاه



به گزارش بیلد، نیک ولتماده، ستاره فعلی نیوکاسل، نقش مهمی در صعود تیم از لیگ سه به لیگ دو ایفا کرد و بهترین بازیکن فصل شد. پاول وانر، استعداد بایرن مونیخ و فعلی پی‌اس‌وی آیندهوون، نیز در ۱۷ سالگی عملکرد درخشانی در این تیم داشت. در این فصل نیز لوکاس پتکوف، هافبک ۲۵ ساله، با ثبت ۲۱ گل و پاس گل در کنار بامبازه کونته، مهاجم جدید و ۲۲ ساله، ستاره‌های اصلی تیم بودند.

مسئولان باشگاه در حال حاضر ورزشگاه ۱۰ هزار نفری اورسافارم‌آرنا را به یک کارگاه ساختمانی بزرگ تبدیل کرده‌اند. آن‌ها برای حضور در بوندس‌لیگا باید ظرفیت استادیوم را به ۱۵ هزار صندلی برسانند. بیلد اشاره می‌کند که این پروژه بزرگ بازسازی در بهار ۲۰۲۷ به پایان می‌رسد و گنجایش این ورزشگاه از کل جمعیت شهر الفرسبرگ بیشتر خواهد شد.