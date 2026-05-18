یک دانشجو از دانشکده «مهندسی مواد و متالورژی» دانشگاه صنعتی اصفهان گفت که استادان به محدودیت‌های دسترسی به اینترنت توجهی ندارند.

فشار روانی بر دانشجویان در آستانه امتحانات

این دانشجو در ادامه گفت که وضعیت آموزشی و فرآیند نمره‌دهی از سوی استادان، فشار روانی زیادی بر دانشجویان وارد کرده است.

دانشجویی از اهواز نیز در پیامی به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد امتحانات از اوایل خرداد آغاز می‌شود، اما دانشگاه هنوز درباره نحوه برگزاری آن اطلاع‌رسانی نکرده و خوابگاه‌ها تعطیل است.

شهروند دیگری خبر داد با اعلام غیرحضوری بودن امتحانات دانشگاه‌ها، دانشجویان به شهرهای محل سکونت خود بازگشته‌اند، اما اکنون به ایشان خبر رسیده که امتحانات حضوری است و باید بار دیگر به تهران برگردند.

برخی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف هم اعلام کردند این دانشگاه اینترنت و خوابگاه را به‌طور کامل برقرار نکرده و حذف ترم را نیز مشروط کرده است.

یک دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف هم نوشت: «از نظر اعصاب و روحیه توان انجام پایان‌نامه را ندارم. برای اعتراض به افزایش شهریه به دانشگاه مراجعه کردیم، اما رییس دانشگاه گفت با مشکل مالی روبه‌رو هستند و حتی در حال تعدیل نیرو هستند.»

تحصیل در تنگنای معیشت

اگرچه ابهام در نحوه برگزاری امتحانات نگرانی‌هایی ایجاد کرده است، اما پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که در مقطع کنونی، شهریه‌های بالا مهم‌ترین دغدغه دانشجویان در شرایط فشار اقتصادی ناشی از جنگ است.

یکی از شهروندان در پیامی با اشاره به وضعیت اقتصادی جامعه و فشار مالی بر دانشجویان و قشر تحصیل‌کرده، روایت کرد: «سوار اسنپ شدم. کنارم روپوش پزشکی و چند کتاب دیدم. راننده جوان گفت که دانشجوی پزشکی است و بین کلاس و بیمارستان با اسنپ مسافرکشی می‌کند.»

دانشجویی ۲۱ ساله با اشاره به دو ماه بیکاری و هزینه خرید اینترنت آزاد که از حداقل ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر گیگ آغاز می‌شود، گفت نتوانسته است در کلاس‌های مجازی شرکت کند.

او افزود اکنون نیز در پی فشارهای ناشی از این شرایط، به مصرف داروهای «اعصاب و روان» روی آورده است.

شهروندی دیگر با اشاره به قطع اینترنت، افزایش قیمت کتاب‌های درسی و شهریه‌های بالای دانشگاه‌ها، نوشت که به ترک تحصیل از دانشگاه‌ فکر می‌کند.

مخاطب دیگری خبر داد هر بار خرید لوازم مورد نیاز رشته دانشگاهی‌اش کمتر از یک میلیون تومان نمی‌شود و ادامه این روند ادامه تحصیل را برای او غیر‌ممکن خواهد کرد.

دانشجوی دیگری از دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد هیچ یک از کلاس‌های این ترم برگزار نشده است و شرکت در کلاس‌های آنلاین نیز به‌دلیل کارآمد نبودن سامانه آموزش مجازی ممکن نیست.

با این حال، به گفته او، دانشگاه آزاد شهریه‌ها را به‌طور کامل دریافت می‌کند.

شماری دیگر از دانشجویان این دانشگاه نیز در پیام‌هایی مشابه از برگزار نشدن کلاس‌ها و دریافت کامل شهریه با وجود فشارهای اقتصادی فراوان بر خانوارها انتقاد کردند.

به طور مثال، یک دانشجوی دانشگاه آزاد بندرعباس در پیامی نوشت کلاس‌ها نصفه‌نیمه تشکیل شده است، اما شهریه را کامل می‌گیرند.

شهروندی در پیامی به ایران‌اینترنشنال نوشت: «من یک دانشجوی ۲۰ ساله هستم. وضعیت آموزش دانشگاه افتضاح است. تدریس و یادگیری اتفاق نیفتاده است. با این حال، شهریه‌ها دو برابر شده و می‌خواهند آزمون‌های پایان‌ترم را حضوری برگزار کنند.»

برخی دانشجویان همچنین از تاثیر قطع اینترنت بر اشتغال خود خبر دادند.

یکی از دانشجویان رشته «فناوری اطلاعات و ارتباطات» گفت به دلیل از دست دادن شغلش در حوزه تدوین و ناتوانی در پرداخت شهریه، ناچار به ترک تحصیل شده است.