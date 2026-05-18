رویترز نیم‌روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت به وقت ترکیه گزارش داد که بازیکنان و مسئولان تیم ملی ایران با لباس‌های مشکی تیم و بسیاری از آنها با چمدان‌های مشکی از فرودگاه آنتالیا خارج شدند، سپس به سمت اتوبوس‌ها رفتند تا به هتل خود در کمپ تمرینی در منطقه تفریحی بِلِک بروند.

مهدی محمدنبی، نایب‌رییس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی، پیش از سفر به ترکیه به سایت فدراسیون فوتبال گفت: «تیم ملی راهی ترکیه می‌شود تا طبق برنامه از پیش تعیین‌شده، دو بازی دوستانه قطعی برگزار کند.»

به گفته محمدنبی، یکی از این تیم‌ها گامبیا است و تیم دوم را پس از نهایی شدن قرارداد، در دو، سه روز آینده اعلام خواهد کرد. تیم ملی فوتبال یک بازی هم با یکی از باشگاه‌های ترکیه خواهد داشت.

او ادامه داد: «تیم ملی سپس راهی شهر توسان در ایالت آریزونا خواهد شد و آنجا با پورتوریکو بازی خواهد کرد. با توجه به مینی‌کمپ‌هایی که کادر فنی در تهران برگزار کرد، امیدواریم اردوی ترکیه مکمل خوبی برای آماده‌سازی مدنظر امیر قلعه‌نویی باشد.»

این در حالی است که به دلیل انزوای جمهوری اسلامی بازی‌های تدارکاتی تیم ملی پیش از جام جهانی یکی پس از دیگری لغو شدند و تیم‌های ملی اسپانیا، مقدونیه و آنگولا از بازی با تیم ملی انصراف دادند.

بقایی: ممکن است برای برخی از اعضای تیم ویزا صادر نشود

مقام‌های جمهوری اسلامی و فیفا اعلام کرده‌اند که درخواست‌های ویزای آمریکا برای این تیم در ترکیه بررسی خواهد شد.

ابهام درباره صدور ویزا زمانی تشدید شد که مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، به دلیل ارتباطش با سپاه پاسداران، از ورود به کانادا برای شرکت در کنگره فیفا در ونکوور منع شد.

ایالات متحده و کانادا که همراه با مکزیک میزبان مشترک جام جهانی هستند، سپاه پاسداران را به عنوان یک «نهاد تروریستی» طبقه‌بندی می‌کنند و به روشنی اعلام کرده‌اند که افرادی را که با این نیروی نظامی نخبه ارتباط دارند، نمی‌پذیرند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه در نشست خبری درباره صدور روادید برای کادر فنی و تیم ملی فوتبال از سوی آمریکا گفت: «صدور روادید برای حضور تیم ملی فوتبال و کادر فنی، طبق مقررات فیفا، وظیفه دولت‌های میزبان است؛ بنابراین در اینجا فیفا طرف‌حساب ماست.»

او گفت: «دو روز پیش در ترکیه، دیدار خوبی میان مسئولان فدراسیون فوتبال و مدیران ارشد فیفا برگزار شد و به ما اطمینان داده شد که فیفا تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا اطمینان حاصل شود که مقررات فیفا توسط میزبان‌ها رعایت می‌شود.»

بقایی ادامه داد: «در عین حال، تردیدی نیست که آمریکا بارها تعهدات میزبانی خود را نقض کرده است. همچنین، اظهارنظرهایی که مطرح می‌شود مبنی بر اینکه ممکن است برای برخی از اعضای تیم ملی فوتبال ایران به بهانه‌های خودساخته ویزا صادر نشود، اصلا قابل قبول نیست و فدراسیون به صورت جدی این موضوع را پیگیری می‌کند.»

قلعه‌نویی: اگر ویزا صادر نشود، کارمان بسیار مشکل‌تر می‌شود

امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، پیش از اعزام کاروان تیم ملی به ترکیه، درباره آخرین وضعیت آماده‌سازی تیم و صدور ویزا گفت: «بازیکنان شایسته‌ای داشتیم که مجبور بودیم تعدادی از آن‌ها را انتخاب کنیم.»

او افزود: «انتخاب بازیکنان بسیار سخت بود اما این تصمیم بر اساس برنامه‌های تاکتیکی گرفته شد. البته از همین فهرست فعلی هم چند نفر حذف می‌شوند. امیدواریم در نهایت به ۲۸ بازیکن این فهرست ویزا بدهند، چرا که اگر ویزا صادر نشود، کارمان بسیار مشکل‌تر می‌شود.»

قلعه‌نویی با اشاره به وضعیت آمادگی جسمانی بازیکنان افزود: «به دلیل مشکلات بدنی، در سه بخش حدود ۴۰ درصد عقب هستیم. البته در اردوی اخیر توانستیم ۲۵ درصد از این عقب‌ماندگی را جبران کنیم و امیدواریم تا ۲۶ خرداد بتوانیم بازیکنان را به شرایط ایده‌آل برسانیم.»

تیم ایران قرار است نیمه خرداد به محل استقرار خود در آمریکا، در مجموعه ورزشی کینو در توسان آریزونا، منتقل شود. ایران ۲۵ خرداد در لس‌آنجلس رقابت‌های خود در جام جهانی را با دیدار مقابل نیوزیلند آغاز می‌کند و در گروه جی با بلژیک و مصر نیز هم‌گروه است.