بلومبرگ از توقف ۲۳ نفتکش در خارک در پی ادامه محاصره دریایی آمریکا خبر داد
پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد در پی ادامه محاصره دریایی آمریکا، ۲۳ نفتکش در تاسیسات صادرات نفت جزیره خارک متوقف شدهاند.
پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد در پی ادامه محاصره دریایی آمریکا، ۲۳ نفتکش در تاسیسات صادرات نفت جزیره خارک متوقف شدهاند.
یوروپل اعلام کرد در یک عملیات هماهنگ علیه «محتوای تروریستی در فضای آنلاین»، ۱۴ هزار و ۲۰۰ پست و لینک مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را شناسایی کرده و هدف قرار داده است.
سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
بر اساس گزارش یوروپل که دوشنبه ۲۸ اردیبهشت منتشر شد، این عملیات به رهبری «واحد ارجاع اینترنتی اتحادیه اروپا» (EU IRU) وابسته به یوروپل انجام شد و بر شناسایی و مختل کردن حضور آنلاین سپاه پاسداران تمرکز داشت. حضوری که برای انتشار تبلیغات، جذب نیرو و جمعآوری منابع مالی استفاده میشد.
یوروپل اعلام کرد ۱۹ کشور از جمله آلمان، اسپانیا، اوکراین، ایتالیا، سوئد، فرانسه، هلند و آمریکا، در این عملیات مشارکت داشتند.
مقامها بین ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ تا هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵، در چند مرحله هماهنگ، به جمعآوری اطلاعات، تطبیق اهداف و ارسال درخواستهای مشترک برای حذف محتوا از پلتفرمهای آنلاین پرداختند.
ویدیوهای هوش مصنوعی و فراخوان «گرفتن انتقام خامنهای»
به گفته یوروپل، این محتواها در شبکههای اجتماعی، سرویسهای استریم، وبسایتهای وبلاگی و سایتهای مستقل منتشر شده بودند و به زبانهای مختلف، از جمله فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و اندونزیایی، انتشار مییافتند.
محتواهای شناساییشده شامل سخنرانیهایی با روایتهای مذهبی درباره «شهادت» و پیامهای سیاسی تند، ویدیوهای تولیدشده با هوش مصنوعی در ستایش سپاه پاسداران، و فراخوانهایی برای «انتقامگیری از کشتهشدن علی خامنهای» بوده است.
یوروپل همچنین اعلام کرد بررسی ارتباط میان وبسایتهای چندزبانه وابسته به سپاه پاسداران، اطلاعات مهمی درباره ساختار شبکه تبلیغاتی آنلاین این نهاد در اختیار محققان قرار داده است.
بر اساس این گزارش، تحقیقات درباره نحوه انتشار و تقویت تبلیغات سپاه پاسداران به شناسایی و حذف بیانیهها و ویدیوهای تولیدشده بهوسیله گروههای همسو و نیابتی، از جمله انصارالله یمن، جهاد اسلامی فلسطین، حزبالله لبنان و حماس، نیز کمک کرده است.
حذف حسابهای مرتبط با سپاه پاسداران
یوروپل اعلام کرد در جریان این عملیات، حساب اصلی سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس (X) که بیش از ۱۵۰ هزار دنبالکننده داشت، در اتحادیه اروپا مسدود شد و هزاران لینک دیگر نیز حذف شدند یا همچنان در حال بررسی برای حذف هستند.
این نهاد همچنین اعلام کرد سپاه پاسداران برای حفظ حضور آنلاین خود به شبکهای از شرکتهای میزبانی اینترنتی در کشورهای مختلف، از روسیه تا آمریکا، متکی بوده است؛ موضوعی که به گفته یوروپل، نشاندهنده تلاش این شبکه برای حفظ تابآوری دیجیتال خود است.
مقامها همچنین استفاده از تراکنشهای رمزارزی برای تامین مالی و تقویت فعالیتهای آنلاین سپاه پاسداران را شناسایی کردند. روشی که به گفته یوروپل، با هدف دور زدن محدودیتهای مالی سنتی به کار گرفته شده است.
یوروپل تاکید کرد این عملیات بخشی از تلاشهای گستردهتر اتحادیه اروپا برای مقابله با فعالیت شبکههای تروریستی در فضای دیجیتال و محدود کردن توانایی آنها برای تبلیغ، جذب نیرو و گسترش نفوذ آنلاین است.
فاتح بیرول، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی، هشدار داد در پی تداوم بحران تنگه هرمز، ذخایر تجاری نفت جهان با سرعت زیادی در حال کاهش است و تنها برای چند هفته دیگر کفایت میکند.
او در نشست گروه هفت در پاریس اعلام کرد آزادسازی ذخایر راهبردی نفت تاکنون روزانه ۲.۵ میلیون بشکه به عرضه جهانی افزوده، اما یادآور شد که این ذخایر «بیپایان نیستند».
یک شهروند در پیامی به ایراناینترنشنال گفت با وجود خرید اینترنت پرو و مصرف محدود، تنها پس از دو روز پیامی دریافت کرده که نشان میدهد نیمی از حجم بستهاش مصرف شده است.
او افزود: «اصلا نمیفهمم چطور این حجم استفاده شده. به نظر میرسد دولت از همین هم سوءاستفاده میکند.»
یوروپل، آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون، اعلام کرد در اقدامی هماهنگ برای مقابله با محتوای «تروریستی» در فضای مجازی، در مجموع ۱۴ هزار و ۲۰۰ پست و پیوند مرتبط با سپاه پاسداران هدف قرار گرفته است.
به گفته یوروپل، این اقدام با هدایت واحد ارجاع اینترنتی اتحادیه اروپا انجام شد و بر شناسایی و اخلال در حضور آنلاین سپاه که برای انتشار تبلیغات، جذب حامیان و تامین مالی به کار میرفت، تمرکز داشت.
این تصمیم به نهادهای اجرای قانون اجازه میدهد علیه فعالیت اعضای سپاه و نهادهای پشتیبان آن در اتحادیه اروپا اقدام کنند.
در این عملیات، ۱۹ کشور شامل اتریش، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، اوکراین و آمریکا مشارکت داشتند.
مقامها بین ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ تا هشتم اردیبهشت سال جاری در مراحل هماهنگ زیر نظر یوروپل اقدام به جمعآوری اطلاعات، تطبیق اهداف و ارجاع مشترک محتوا به پلتفرمهای آنلاین کردند.
یوروپل اعلام کرد این محتوا در شبکههای اجتماعی، خدمات پخش آنلاین، سایتهای میزبانی وبلاگ و وبسایتهای مستقل منتشر و به زبانهای مختلف از جمله عربی، اندونزیایی، انگلیسی، فرانسوی، فارسی و اسپانیایی تولید شده بود.
بخشی از این محتوا شامل سخنرانیهای ایدئولوژیک، پیامهای سیاسی تند و ویدیوهای تولیدشده با هوش مصنوعی در تمجید از سپاه و فراخوان برای انتقام از علی خامنهای بود.
بر اساس این گزارش، حساب اصلی سپاه در شبکه ایکس با بیش از ۱۵۰ هزار دنبالکننده در اتحادیه اروپا مسدود شد و هزاران پیوند دیگر حذف یا در حال بررسی برای حذف هستند.
یوروپل همچنین اعلام کرد بررسیها نشان داده سپاه از شبکهای از ارائهدهندگان خدمات میزبانی در حوزههای قضایی مختلف از روسیه تا آمریکا استفاده میکند و برای پشتیبانی از فعالیتهای آنلاین خود از تراکنشهای ارز دیجیتال بهره میبرد.
رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مجلس، هشدار داد برخی اقلام با «قیمتهای گزاف و چندبرابر» وارد بازار میشوند.
او افزود: «آیا مردم با کالابرگ یک میلیون تومانی توان خرید مرغ کیلویی ۴۰۰ هزار تومانی را دارند؟»
زهرا سعیدی مبارکه، دیگر نماینده مجلس، با اشاره به افزایش قیمت مواد غذایی در کشور گفت هر کیلو برنج پاکستانی در پاکستان کمتر از یک دلار و در آلمان یک یورو است، اما در ایران سه دلار به مردم فروخته میشود.
علی خزائی، نماینده مجلس، هم سیاستهای ارزی دولت و افزایش مداوم نرخ ارز از سوی بانک مرکزی را «کاملا اشتباه» دانست و گفت این سیاستها به گرانی و تورم در ایران دامن میزنند.