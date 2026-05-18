بی‌بی‌سی اسپورت نوشته که باشگاه تاکید دارد گواردیولا برای فصل آینده قرارداد دارد و امیدوار است او در سمت سرمربی باقی بماند.

با این حال، کار برای خروج مورد انتظار او در باشگاه آغاز شده و اعضای کادر بر این باورند که او جدا خواهد شد.

گفته می‌شود اعضای تیم نیز پس از بازی پایانی فصل برابر استون ویلا انتظار دارند او جدا شود و باشگاه نیز برنامه‌ریزی‌هایی برای خروج باشکوه او داشته است.

انزو مارسکا، سرمربی پیشین چلسی که در سیتی زیر نظر گواردیولا کار کرده، گزینه اصلی جانشینی این مربی ۵۵ ساله است.

گواردیولا در ۱۰ سال حضور خود در سیتی، ۱۷ جام بزرگ، و در مجموع ۲۰ جام، از جمله شش عنوان لیگ برتر، لیگ قهرمانان اروپا، سه جام حذفی و پنج جام اتحادیه را کسب کرده است.

بزرگ‌ترین مربی تاریخ باشگاه به طور گسترده یکی از بهترین مربیان تاریخ فوتبال شناخته می‌شود و همچنان شانس دارد دوران درخشان خود در اتحاد را با هفتمین قهرمانی لیگ برتر به پایان برساند؛ در حالی که این فصل پیش‌تر جام حذفی و جام کاراباو را فتح کرده است.

گمانه‌زنی درباره آینده این مربی ماه‌هاست ادامه دارد و پرسش درباره دوران حضور او در منچسترسیتی بارها در نشست‌های خبری مطرح شده است.

از سرمربی پیشین بارسلونا و بایرن مونیخ روز جمعه پرسیده شد آیا سفر روز بعد به ومبلی برای فینال جام حذفی آخرین حضورش در آنجا خواهد بود. او پاسخ داد: «به هیچ وجه» و به خبرنگاران یادآوری کرد که «یک سال دیگر» از قراردادش باقی مانده است.

او همچنین در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی پیش از فینال جام حذفی شنبه، وقتی از او پرسیده شد آیا فصل آینده همچنان در باشگاه خواهد بود، پاسخ داد: «بله. من اینجا هستم، قرارداد دارم.»

دوره‌ای رکوردشکن

سیتی تنها تیمی است که در یک فصل لیگ برتر به ۱۰۰ امتیاز رسیده است؛ اتفاقی که در فصل ۲۰۱۸-۲۰۱۷ رخ داد، فصلی که در آن رکورد بیشترین گل زده در یک فصل با ۱۰۶ گل نیز ثبت شد.

در فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۲، سیتی تنها دومین تیم انگلیسی تاریخ پس از منچستریونایتد در فصل ۱۹۹۹-۱۹۹۸ شد که سه‌گانه را کامل کرد؛ قهرمانی همزمان در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان اروپا.

تیم گواردیولا سپس با قهرمانی در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۳ به نخستین تیمی تبدیل شد که چهار فصل پیاپی عنوان قهرمانی لیگ انگلیس را کسب کرده است.

این ملی‌پوش پیشین اسپانیا سپس در نوامبر ۲۰۲۴ قرارداد خود را به مدت دو سال تمدید کرد؛ قراردادی که تا پایان فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ اعتبار دارد.