بر اساس اطلاعات رسیده، پیکر امیرپارسا در پتویی آبی در محوطه پشت بیمارستان الغدیر قرار داده شده بود.
ویدیویی از مادر او در حال جستوجو برای پیکر فرزندش هم به دست ایراناینترنشنال رسیده که در آن برای پسرش بیتابی میکند.
امیرپارسا ۲۱ ساله و دانشجوی ترم آخر رشته میکروبیولوژی بود.
او پیش از رفتن به اعتراضهای ۱۸ دی ماه در پیامی صوتی از کسانی که به فراخوان شرکت در تجمع بیاعتنا بودند، انتقاد کرده بود.
او در این پیام گفته بود: «اگر میتونی با لبخند بری توی اون پروتئینی واسه خودت خوراکی، غذا، چیپس، جوجه بخری ... ماست بخری، بشینی تو روزی که همسنوسالهای ما قراره برن بترکن، دستگیر بشن ... بری برای خودت عشقوحال کنی، اگر غیرتت میذاره؟ برو تو، برو.»
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، امیرپارسا همراه دوستانش در اعتراضات میدان هفتحوض تهران حضور داشت که هدف شلیک مستقیم تکتیرانداز قرار گرفت.
گلوله به گردن او اصابت کرده بود.
دوستان امیرپارسا او را جوانی خوشقلب و مهربان توصیف کردهاند که علاقه زیادی به فوتبال داشت.
ایراناینترنشنال در کارزار شناسایی جاویدنامان بیمارستان الغدیر تاکنون موفق به شناسایی هویت ۲۳ نفر از کسانی شده است که پیکرشان بعد از شلیک گلوله به این بیمارستان منتقل شده بود.
بیمارستان الغدیر تهران در ۱۸ و ۱۹ دیماه به یکی از اصلیترین مراکز انتقال مجروحان و کشتهشدگان اعتراضات تبدیل شد. دهها پیکر در راهروها، حیاط و انباریهای بیمارستان رها شدند، در حالی که برخی در پتو یا کیسههای زباله پیچیده شده بودند.
تصاویر گواه آن است که برخی اجساد روی یکدیگر قرار گرفته بودند و کمبود ظرفیت سردخانه بهوضوح دیده میشد.
برخی شاهدان به ایراناینترنشنال گفتند حتی داخل محوطه بیمارستان هم به سمت مردم شلیک میشد و مجروحان در درون بیمارستان هم امنیت نداشتند.
منابع آگاه همچنین اعلام کردند دوربینهای مداربسته بیمارستان الغدیر پس از این وقایع بررسی شده تا رفتوآمدها و انتقال مجروحان و کشتهشدگان، تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار بگیرد.