دادگاه مقدماتی بادیا و استانا، دو متهم این پرونده، اردیبهشت‌ماه سال گذشته در همین شهر برگزار شده بود که این دو تبعه رومانی به‌صورت ویدیویی در دادگاه حاضر شدند و با کمک مترجم به پرسش‌ها پاسخ دادند.

آن‌ها در آن جلسه اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد کردند و گفتند بی‌گناه هستند.

این دو از زمان بازداشت در زندان فوق امنیتی بل‌مارش در جنوب شرق لندن نگهداری می‌شوند.

پوریا زراعتی، ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از منزلش در محله ویمبلدون لندن هدف حمله قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. او ۱۲ فروردین از بیمارستان مرخص شد .

در ۱۵ آذر، دادستانی بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد بادیای ۲۰ ساله و استانای ۲۴ ساله در ارتباط با حمله به زراعتی در رومانی بازداشت شدند. این دو متهم بر اساس قرارداد استرداد مجرمان میان رومانی و بریتانیا، ۲۷ آذر ۱۴۰۳ به بریتانیا مسترد شدند.

بنا بر اعلام دادستانی، پس از بررسی شواهد ارائه‌شده از سوی واحد ضدتروریسم پلیس متروپولیتن لندن، علیه این دو نفر کیفرخواست صادر شده است.

بر اساس قوانین حاکم در بریتانیا، انتشار جزییات برخی از مباحث مطرح‌شده در دادگاه تابع محدودیت‌های قانونی است و رسانه‌ها مجاز به انتشار تمامی موارد مطرح‌شده در جلسات دادگاه نیستند.