در حالی که خبرگزاری رویترز از انعطاف آمریکا درباره فعالیت محدود هسته‌ای جمهوری اسلامی و موافقت واشینگتن با آزادسازی یک‌چهارم دارایی‌های مسدودشده تهران خبر داد، رسانه اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت که کاخ سفید پیشنهاد تازه حکومت ایران برای پایان جنگ را ناکافی می‌داند.

خبرگزاری رویترز، عصر دوشنبه ۲۸ اردیبهشت در گزارشی کوتاه به نقل از یک منبع ارشد حکومت ایران نوشت: «ایالات متحده در مورد اجازه دادن به ایران برای حفظ فعالیت‌های هسته‌ای محدود و صلح‌آمیز، تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، انعطاف نشان داده، اما تاکنون فقط با آزادسازی یک‌چهارم دارایی‌های مسدودشده ایران، طبق یک جدول زمانی مرحله‌ای، موافقت کرده است.»

به گفته این منبع، جمهوری اسلامی از آمریکا می‌خواهد در هر دو موضع خود تجدیدنظر کند.

این منبع همچنین گفت ایران در پیشنهاد تازه خود بار دیگر بر «تضمین پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و لغو تحریم‌های دریایی» تمرکز کرده است.

اکسیوس: پیشنهاد تازه ایران پیشرفت معناداری برای پایان جنگ نیست

ساعتی پس از انتشار این گزارش در رویترز، رسانه آمریکایی اکسیوس به نقل از «یک مقام ارشد آمریکایی و یک منبع مطلع از موضوع» نوشت: «ایران پیشنهاد به‌روزشده‌ای برای توافقی با هدف پایان دادن به جنگ ارائه کرده است، اما کاخ سفید معتقد است این پیشنهاد پیشرفت معناداری محسوب نمی‌شود و برای دستیابی به توافق کافی نیست.»

در نسخه کنونی توافق، مسائل جنجالی‌تر مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و غنی‌سازی اورانیوم، که همچنان دشوارترین بخش‌های مذاکرات به شمار می‌روند، به دورهای بعدی گفت‌وگوها موکول شده‌اند.

این مقام ارشد آمریکایی به اکسیوس گفت اگر ایران موضع خود را تغییر ندهد، آمریکا ناچار خواهد شد مذاکرات را «از طریق بمب‌ها» ادامه دهد.

