یوروپل، آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون، اعلام کرد در اقدامی هماهنگ برای مقابله با محتوای «تروریستی» در فضای مجازی، در مجموع ۱۴ هزار و ۲۰۰ پست و پیوند مرتبط با سپاه پاسداران هدف قرار گرفته است.
به گفته یوروپل، این اقدام با هدایت واحد ارجاع اینترنتی اتحادیه اروپا انجام شد و بر شناسایی و اخلال در حضور آنلاین سپاه که برای انتشار تبلیغات، جذب حامیان و تامین مالی به کار میرفت، تمرکز داشت.
این تصمیم به نهادهای اجرای قانون اجازه میدهد علیه فعالیت اعضای سپاه و نهادهای پشتیبان آن در اتحادیه اروپا اقدام کنند.
در این عملیات، ۱۹ کشور شامل اتریش، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، اوکراین و آمریکا مشارکت داشتند.
مقامها بین ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ تا هشتم اردیبهشت سال جاری در مراحل هماهنگ زیر نظر یوروپل اقدام به جمعآوری اطلاعات، تطبیق اهداف و ارجاع مشترک محتوا به پلتفرمهای آنلاین کردند.
یوروپل اعلام کرد این محتوا در شبکههای اجتماعی، خدمات پخش آنلاین، سایتهای میزبانی وبلاگ و وبسایتهای مستقل منتشر و به زبانهای مختلف از جمله عربی، اندونزیایی، انگلیسی، فرانسوی، فارسی و اسپانیایی تولید شده بود.
بخشی از این محتوا شامل سخنرانیهای ایدئولوژیک، پیامهای سیاسی تند و ویدیوهای تولیدشده با هوش مصنوعی در تمجید از سپاه و فراخوان برای انتقام از علی خامنهای بود.
بر اساس این گزارش، حساب اصلی سپاه در شبکه ایکس با بیش از ۱۵۰ هزار دنبالکننده در اتحادیه اروپا مسدود شد و هزاران پیوند دیگر حذف یا در حال بررسی برای حذف هستند.
یوروپل همچنین اعلام کرد بررسیها نشان داده سپاه از شبکهای از ارائهدهندگان خدمات میزبانی در حوزههای قضایی مختلف از روسیه تا آمریکا استفاده میکند و برای پشتیبانی از فعالیتهای آنلاین خود از تراکنشهای ارز دیجیتال بهره میبرد.