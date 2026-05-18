شهروندان در پیامهای خود به ایراناینترنشنال از افزایش نرخ تورم، رکود اقتصادی، تشدید بحران معیشت و هزینههای ناشی از قطع اینترنت انتقاد کردند.
در ادامه، گزیدهای از پیامهای مردمی آمده است:
- «از سبزوار پیام میدم. شرایط زندگی در ایران خیلی سخته. من ناخنکار هستم. بهخاطر قطعی اینترنت درآمدم مثل قبل نیست. الان هم با کانفیگ یک میلیون تومنی وصل شدم.»
- «من فیلترشکن میفروختم گیگی ۵۰۰ تومن. الان دیگه مشتریهام توانایی ندارن خرید کنن، با اینکه قیمت رو آوردم روی ۱۵۰ هزار تومن. مردم دارن مدام فقیرتر میشن.»
- «شرایط زندگی خیلی سخت شده. یک دونه سس مایونز ۵۰۰ هزار تومان، مرغ کیلویی ۵۰۰ هزار تومان. واقعا مردم ایران دارن شرایط سختی رو میگذرونن.»
- «من یک دانشآموز کلاس هشتمی هستم. این چهجور مملکتی هست که کانفیگ گیگی ۴۰۰ تومن باشه و بیشتر پول توجیبی صرف خرید کانفیگ میشه.»