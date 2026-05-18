بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل درباره «احکام و اجرای اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵» که دوشنبه ۲۸ اردیبهشت منتشر شد، دست‌کم دو هزار و ۷۰۷ نفر در ۱۷ کشور جهان اعدام شدند. رقمی که از زمان آغاز ثبت این آمار از سوی عفو بین‌الملل در سال ۱۹۸۱، بی‌سابقه توصیف شده است.

عفو بین‌الملل اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی دست‌کم دو هزار و ۱۵۹ نفر را در سال ۲۰۲۵ اعدام کردند. آماری که بیش از دو برابر سال ۲۰۲۴ است و بیشترین سهم را در افزایش جهانی اعدام‌ها داشته است.

این گزارش همچنین اعلام کرد که عربستان سعودی شمار اعدام‌های خود را به دست‌کم ۳۵۶ مورد رسانده و به‌طور گسترده از مجازات اعدام برای برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر استفاده کرده است.

در سال گذشته میلادی شمار اعدام‌ها در کویت از شش به ۱۷، در مصر از ۱۳ به ۲۳، در سنگاپور از ۹ به ۱۷ و در آمریکا از ۲۵ به ۴۷ مورد افزایش یافت.

در مجموع، شمار اعدام‌های ثبت‌شده در جهان نسبت به سال قبل ۷۸ درصد افزایش داشته است.

در سال ۲۰۲۴ دست‌کم هزار و ۵۱۸ مورد اعدام ثبت شده بود.

این آمار شامل هزاران اعدامی نمی‌شود که عفو بین‌الملل معتقد است همچنان در چین انجام می‌شود.

چین هنوز بزرگ‌ترین مجری اعدام در جهان شناخته می‌شود.

جمهوری اسلامی و اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر

عفو بین‌الملل اعلام کرد سیاست‌های سخت‌گیرانه در «مبارزه با مواد مخدر» یکی از عوامل اصلی افزایش اعدام‌ها بوده است.

بر اساس این گزارش، نزدیک به نیمی از اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ - معادل هزار و ۲۵۷ مورد - به جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط بوده‌اند؛ از جمله در ایران، چین، سنگاپور، عربستان سعودی و کویت.

از میان این کشورها، ایران با ۹۹۸ اعدام مرتبط با مواد مخدر، بیشترین سهم را داشته است.

اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، گفت: «اقلیتی شرم‌آور از حکومت‌ها از مجازات اعدام برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفت‌ها و تنبیه گروه‌های به حاشیه‌ رانده شده، استفاده می‌کنند.»

او افزود: «از چین، ایران، کره شمالی و عربستان سعودی تا یمن، کویت، سنگاپور و آمریکا، این کشورها از اعدام برای ایجاد ترس و نمایش قدرت حکومت استفاده می‌کنند.»

کشورهای مجری اعدام همچنان در اقلیت‌اند

عفو بین‌الملل تاکید کرد با وجود افزایش اعدام‌ها، کشورهای مجری این مجازات همچنان در اقلیت قرار دارند.

آمریکا، ایران، چین، سومالی، عراق، عربستان سعودی، کره شمالی، مصر، ویتنام و یمن، پنج سال متوالی در میان کشورهایی بوده‌اند که همچنان اعدام اجرا می‌کنند.

در مقابل، این سازمان اعلام کرد روند جهانی لغو مجازات اعدام ادامه دارد. زمانی که عفو بین‌الملل در سال ۱۹۷۷ فعالیت علیه اعدام را آغاز کرد، تنها ۱۶ کشور مجازات اعدام را لغو کرده بودند، اما اکنون این تعداد به ۱۱۳ کشور رسیده است.

بر اساس این گزارش، ویتنام مجازات اعدام را برای هشت جرم، از جمله انتقال مواد مخدر، رشوه و اختلاس، لغو کرده و گامبیا نیز اعدام را برای قتل، خیانت و برخی جرایم علیه حکومت کنار گذاشته است.

عفو بین‌الملل همچنین از تلاش‌ها در قرقیزستان، لبنان و نیجریه برای جلوگیری از بازگشت یا گسترش مجازات اعدام خبر داد.