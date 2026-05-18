رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مجلس، هشدار داد برخی اقلام با «قیمتهای گزاف و چندبرابر» وارد بازار میشوند.
او افزود: «آیا مردم با کالابرگ یک میلیون تومانی توان خرید مرغ کیلویی ۴۰۰ هزار تومانی را دارند؟»
زهرا سعیدی مبارکه، دیگر نماینده مجلس، با اشاره به افزایش قیمت مواد غذایی در کشور گفت هر کیلو برنج پاکستانی در پاکستان کمتر از یک دلار و در آلمان یک یورو است، اما در ایران سه دلار به مردم فروخته میشود.
علی خزائی، نماینده مجلس، هم سیاستهای ارزی دولت و افزایش مداوم نرخ ارز از سوی بانک مرکزی را «کاملا اشتباه» دانست و گفت این سیاستها به گرانی و تورم در ایران دامن میزنند.
سازمان عفو بینالملل اعلام کرد شمار اعدامها در جهان در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح ثبتشده در ۴۴ سال گذشته رسیده و اعدامهای انجام شده به دست جمهوری اسلامی، اصلیترین عامل این افزایش بوده است.
بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشری عفو بینالملل درباره «احکام و اجرای اعدامها در سال ۲۰۲۵» که دوشنبه ۲۸ اردیبهشت منتشر شد، دستکم دو هزار و ۷۰۷ نفر در ۱۷ کشور جهان اعدام شدند. رقمی که از زمان آغاز ثبت این آمار از سوی عفو بینالملل در سال ۱۹۸۱، بیسابقه توصیف شده است.
عفو بینالملل اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی دستکم دو هزار و ۱۵۹ نفر را در سال ۲۰۲۵ اعدام کردند. آماری که بیش از دو برابر سال ۲۰۲۴ است و بیشترین سهم را در افزایش جهانی اعدامها داشته است.
این گزارش همچنین اعلام کرد که عربستان سعودی شمار اعدامهای خود را به دستکم ۳۵۶ مورد رسانده و بهطور گسترده از مجازات اعدام برای برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر استفاده کرده است.
در سال گذشته میلادی شمار اعدامها در کویت از شش به ۱۷، در مصر از ۱۳ به ۲۳، در سنگاپور از ۹ به ۱۷ و در آمریکا از ۲۵ به ۴۷ مورد افزایش یافت.
در مجموع، شمار اعدامهای ثبتشده در جهان نسبت به سال قبل ۷۸ درصد افزایش داشته است.
در سال ۲۰۲۴ دستکم هزار و ۵۱۸ مورد اعدام ثبت شده بود.
این آمار شامل هزاران اعدامی نمیشود که عفو بینالملل معتقد است همچنان در چین انجام میشود.
چین هنوز بزرگترین مجری اعدام در جهان شناخته میشود.
جمهوری اسلامی و اعدامهای مرتبط با مواد مخدر
عفو بینالملل اعلام کرد سیاستهای سختگیرانه در «مبارزه با مواد مخدر» یکی از عوامل اصلی افزایش اعدامها بوده است.
بر اساس این گزارش، نزدیک به نیمی از اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۵ - معادل هزار و ۲۵۷ مورد - به جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط بودهاند؛ از جمله در ایران، چین، سنگاپور، عربستان سعودی و کویت.
از میان این کشورها، ایران با ۹۹۸ اعدام مرتبط با مواد مخدر، بیشترین سهم را داشته است.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، گفت: «اقلیتی شرمآور از حکومتها از مجازات اعدام برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفتها و تنبیه گروههای به حاشیه رانده شده، استفاده میکنند.»
او افزود: «از چین، ایران، کره شمالی و عربستان سعودی تا یمن، کویت، سنگاپور و آمریکا، این کشورها از اعدام برای ایجاد ترس و نمایش قدرت حکومت استفاده میکنند.»
کشورهای مجری اعدام همچنان در اقلیتاند
عفو بینالملل تاکید کرد با وجود افزایش اعدامها، کشورهای مجری این مجازات همچنان در اقلیت قرار دارند.
آمریکا، ایران، چین، سومالی، عراق، عربستان سعودی، کره شمالی، مصر، ویتنام و یمن، پنج سال متوالی در میان کشورهایی بودهاند که همچنان اعدام اجرا میکنند.
در مقابل، این سازمان اعلام کرد روند جهانی لغو مجازات اعدام ادامه دارد. زمانی که عفو بینالملل در سال ۱۹۷۷ فعالیت علیه اعدام را آغاز کرد، تنها ۱۶ کشور مجازات اعدام را لغو کرده بودند، اما اکنون این تعداد به ۱۱۳ کشور رسیده است.
بر اساس این گزارش، ویتنام مجازات اعدام را برای هشت جرم، از جمله انتقال مواد مخدر، رشوه و اختلاس، لغو کرده و گامبیا نیز اعدام را برای قتل، خیانت و برخی جرایم علیه حکومت کنار گذاشته است.
عفو بینالملل همچنین از تلاشها در قرقیزستان، لبنان و نیجریه برای جلوگیری از بازگشت یا گسترش مجازات اعدام خبر داد.
الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت جمهوری اسلامی، گفت: «در شرایط جنگی، محدودیت موقتی در اینترنت برای حفظ امنیت جامعه اعمال میشود که در تمام دنیا رایج است، اما خاموشی دیجیتال و انسداد طولانیمدت نباید به رویه دائم تبدیل شود.»
او افزود: «بخشی از مردم بهشدت تحت فشار اقتصادی و فرسایش روانی ناشی از قطعی اینترنت بینالملل هستند و کسبوکارهای دیجیتال آسیبهای فراوانی دیدند.»
حضرتی ادامه داد: «سیاست قطعی و بدون عقبنشینی دولت گشایش اینترنت بینالملل است.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، گفت: «اگر در شرایط جنگی هستیم، باید آرایش جنگی بگیریم... نباید بهدروغ ادعا کنیم که هیچ مشکلی نداریم و دشمن در حال نابودی است.»
او افزود: «مسئولان باید صادقانه با جامعه سخن بگویند و از ارائه تصویر کاذب مبنی بر شکوفایی مطلق ما در برابر نابودی طرف مقابل پرهیز کنند.»
پزشکیان ادامه داد: «امروز باید مصرف خود را اصلاح کرده و توقعات خود را پایین بیاوریم؛ دست به دست هم دهیم تا بتوانیم بایستم.»
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت با انتشار بیانیهای بار دیگر تاکید کرد که همه یگانها و تسلیحات این کشور در بالاترین سطح آمادگی و آمادهباش دفاعی قرار دارند.
در این بیانیه آمده است نیروهای بحرینی از آمادگی رزمی پیشرفته و هوشیاری بالا برخوردارند و وظیفه دفاع از کشور و حفظ دستاوردهای آن را بر عهده دارند.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین از شهروندان و ساکنان خواست با احتیاط عمل کنند و از نزدیک شدن یا لمس هرگونه شیء ناشناس یا مشکوک که ممکن است ناشی از بقایای حمله ایران باشد، خودداری کنند.
یک دانشجو با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال گفت: «برای دانشجویان هیچگونه دسترسی به اینترنت آزاد و بینالمللی در نظر گرفته نشده.»
او افزود: «مقالات، پروژهها و پایاننامههای ما بهخاطر دسترسی به چیزی که حق طبیعی هر انسانی است، ناتمام مانده.»