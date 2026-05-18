وزارت خارجه اردن حمله پهپادی به عربستان سعودی محکوم کرد و آن را نقضی آشکار حاکمیت عربستان سعودی و تهدیدی برای امنیت و ثبات این کشور دانست.
در این بیانیه آمده است این اقدام نقضی صریح حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد به شمار میرود و تمامیت اراضی عربستان سعودی را هدف قرار داده است.
وزارت خارجه اردن در ادامه بر همبستگی کامل این کشور با عربستان سعودی تاکید کرد و اعلام کرد در کنار این کشور در تمامی اقداماتی که برای حفاظت از حاکمیت، امنیت، ثبات و سلامت شهروندان و ساکنان خود اتخاذ میکند، خواهد ایستاد.
شهادت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در دادگاه کیفری او دوشنبه ۲۸ اردیبهشت لغو شد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که وکیل او با ارائه درخواستی به دادگاه منطقهای اورشلیم اعلام کرد نخستوزیر باید در طول روز در مجموعهای از نشستهای امنیتی و دیپلماتیک شرکت کند.
وکیل نتانیاهو به دادگاه اعلام کرد برنامه کاری نخستوزیر با این نشستها «تا ساعات پایانی شب» کاملا پر است. او همچنین نسخهای محرمانه از برنامه روزانه نتانیاهو را به دادگاه ارائه کرد.
با وجود لغو جلسه امروز، رسیدگی به این پرونده همچنان برای صبح سهشنبه ۲۹ اردیبهشت برنامهریزی شده است.
حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مجلس، از اقدامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی در «اجرای قاطع احکام جاسوسها و اغتشاشاگران دیماه و توقیف اموال همکاران دشمن به نفع ملت» تمجید کرد.
او «برخورد و توقیف اموال همکاران دشمن» را باعث «شادی دل امت حزبالله» دانست و گفت: «ضروری است با کسانی که با دشمن چه در قالب ارائه اطلاعات یا ایجاد جوسازی روانی توسط چهرهها همکاری میکنند، برخورد قاطع انجام شود.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «انتظار میرود در شرایط جنگ، سرعت اقدامات بیشتر شود و نگاه جامعی در حوزه کسانی که به دشمن کمک میکنند، داشته باشیم... باید هر کس در هر لباس و هر فضایی اگر ذرهای با دشمن همکاری میکند، هزینه آن را بپردازد.»
وزارت دفاع امارات متحده عربی با انتشار ویدیویی از تجهیزات نظامی خود اعلام کرد صنایع ملی و دفاعی این کشور طی پنجاه سال گذشته شاهد تحولی شتابان بودهاند که به تقویت توانمندیهای خودکفایی و حاکمیت انجامیده است.
در متن منتشرشده همراه این ویدیو آمده است که این روند، بیانگر آرمانی مستمر برای نوآوری و ساخت قدرتی ملی و ریشهدار است.
محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرد بهزودی با رای نمایندگان مجلس، پاداش قابل توجهی برای کسی که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را «به درک واصل کند»، در نظر گرفته خواهد شد.
او گفت تهدید مجدد مجتبی خامنهای و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی از زبان برخی مقامهای دشمن شنیده شده است.
نبویان افزود مقامهای آمریکایی و اسرائیلی و سران کشورهای منطقه بدانند، «این بار اگر تعرضی صورت گیرد، آنها را بههمراه کاخهایشان نابود خواهیم کرد».
وزارت خارجه مصر هدف قرار دادن عربستان سعودی با استفاده از پهپادها را بهشدت محکوم کرد و بر همبستگی کامل خود با این کشور تاکید کرد.
در بیانیه وزارت خارجه مصر آمده است که قاهره در برابر هرگونه تهدید علیه عربستان سعودی، موضعی ثابت و حمایتی اتخاذ کرده و از تدابیر و اقداماتی که این کشور برای حفاظت از حاکمیت خود و صیانت از امنیت شهروندان و ساکنانش در اراضی خود انجام میدهد، حمایت میکند.
مصر در این بیانیه هشدار داد که نقضهای آشکار حقوق بینالملل موجب پیچیدهتر شدن وضعیت کنونی منطقه میشود و تلاشها برای کاهش تنش را با مانع روبهرو میکند.