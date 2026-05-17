روزنامه تلگراف در گزارشی تحقیقی خبر داد یک شرکت رسانهای مستقر در لندن مرتبط با نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی، از مجوز حمایت مالی ویزای نیروی «کار ماهر» برای انتقال برخی افراد به بریتانیا استفاده کرده است.
این موضوع به گفته کارشناسان امنیتی میتواند خطر سوءاستفاده اطلاعاتی و فعالیتهای خصمانه در خاک بریتانیا را افزایش دهد.
به گزارش تلگراف، شرکت «راد مدیا ورلد» (RAD Media World) که در شمال غرب لندن ثبت شده، با نهادهایی از جمله پرستیوی، رسانه دولتی جمهوری اسلامی، و هیسپان تیوی، شبکه اسپانیاییزبان وابسته به حکومت ایران، ارتباط دارد و از طریق حمایت مالی از ویزای نیروی کار ماهر، افرادی را بهطور قانونی وارد بریتانیا کرده است.
منابع دولتی بریتانیا در پاسخ به این روزنامه تایید کردهاند که این شرکت توانسته برای تعدادی از افراد، ویزای کاری دریافت کند، هرچند گفته شده شمار این افراد محدود بوده است.
ویزای نیروی کار ماهر در بریتانیا میتواند تا پنج سال اعتبار داشته باشد و دارندگان آن امکان انتقال اعضای خانواده خود را نیز دارند. تنها کارفرمایانی که از سوی وزارت کشور بریتانیا تایید شدهاند، اجازه حمایت مالی از این نوع ویزا را دارند.
هشدار کارشناسان: خطر ایجاد «درِ باز» برای فعالیتهای جمهوری اسلامی
به نوشته تلگراف، کارشناسان اطلاعاتی هشدار دادهاند که چنین سازوکاری ممکن است به «دری باز» برای ورود افرادی تبدیل شود که احتمال دارد به نمایندگی از جمهوری اسلامی فعالیتهای اطلاعاتی یا خصمانه انجام دهند.
این هشدارها پس از افزایش سطح تهدید تروریستی در بریتانیا به سطح «شدید» و در پی موجی از حملات علیه یهودیان، کنیسهها و موسسات خیریه مطرح شده است.
جاناتان هکت، افسر سابق اطلاعاتی آمریکا و متخصص عملیات پنهانی ایران، به تلگراف گفته است جمهوری اسلامی از رویکرد نسبتا سهلگیرانه بریتانیا سوءاستفاده میکند و بخشی از فعالیتهای خود را از طریق نهادهای رسانهای و فرهنگی پیش میبرد.
او گفت: «این سازمانها میتوانند پوششی برای ورود ماموران اطلاعاتی ایران به بریتانیا فراهم کنند؛ افرادی که ممکن است برای نظارت، شناسایی، انتقال مخفیانه پول یا دیگر فعالیتهای پنهانی وارد شوند.»
او همچنین گفت: «اهداف جمهوری اسلامی در بریتانیا شامل جامعه یهودیان و مخالفان ایرانی هستند و وجود چنین نهادهایی میتواند امکان اجرای این اهداف را فراهم کند.»
راجر مکمیلان، متخصص مقابله با تروریسم مرتبط با ایران و رییس سابق امنیت شبکه ایراناینترنشنال، نیز هشدار داده که افرادی ممکن است با ویزاهای صادرشده، با هدف «شناسایی خصمانه، تهدید، آزار و حتی اقدامات تروریستی علیه ایرانیان مهاجر و جامعه یهودیان در بریتانیا» وارد کشور شوند. او خواستار بازنگری کامل در سیاستها و روندهای صدور ویزا شده است.
درخواست برای لغو مجوز حمایت مالی از ویزا تلگراف گزارش میدهد از وزارت کشور بریتانیا خواسته شده مجوز موسسه راد برای حمایت مالی از ویزا لغو شده و بررسی جامعی درباره سیاستهای صدور ویزا آغاز شود.
دیوید تیلور، نماینده حزب کارگر در پارلمان بریتانیا، گفته است: «حق حمایت مالی این شرکت از ویزا باید فورا لغو شود و این شرکت باید بلافاصله تحت تحقیق قرار گیرد.»
او همچنین خواستار بررسی فوری افرادی شده که با حمایت این شرکت موفق به دریافت ویزا شدهاند.
ارتباط با پرستیوی، هیسپان تیوی و استودیوهای تولید در لندن
به نوشته تلگراف، شرکت راد مدیا ورلد با «راونور فارم استودیوز» (Ravenor Farm Studios)، استودیویی در غرب لندن، نیز ارتباط دارد؛ جایی که برنامه «Palestine Declassified» متعلق به پرستیوی فیلمبرداری شده بود.
تلگراف میگوید هنگام بازدید از محل شرکت در هفته جاری، با یک واحد خالی در شهرک صنعتی مواجه شده که تحت حفاظت یک شرکت امنیتی حرفهای بوده است؛ شرکتی که گفته هدف حضورش جلوگیری از استقرار افراد بیخانمان یا مسافران در آن محل بوده است.
ماه گذشته، این استودیو نامهای از دولت بریتانیا دریافت کرده که در آن به احتمال اقدام حقوقی بر اساس قانون امنیت ملی اشاره شده بود.
بر اساس اسناد ثبت شرکتها، سید مهدی میرطالب تنها مدیر فعلی راد مدیا وورد و حمید خیرالدین مدیر پیشین آن بودهاند. هر دو پیشتر با شرکت منحلشده UK Press TV Ltd و همچنین هیسپان تیوی همکاری داشتهاند.
اسناد رسمی همچنین نشان میدهد یکی از مالکان ثبتشده راونور فارم استودیوز، شرکت «لندن برادکاستینگپارتنرز» (London Broadcasting Partners Limited) است که سید مهدی میرطالب تنها مدیر آن محسوب میشود.
تلگراف میگوید آدرس ثبتشده راد مدیا ورلد در ومبلی لندن، با شرکتهای مرتبط از جمله لندنبرادکاستینگ پارتنرز و هیسپان تیوی مشترک است.
اتهامهای پیشین علیه پرستیوی به گزارش تلگراف، پرستیوی از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا تحریم شده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود این رسانه «برای جذب نیرو توسط سرویسهای اطلاعاتی ایران، از جمله جذب شهروندان آمریکایی، مورد استفاده قرار گرفته است.»
هیسپان تیوی نیز از چندین ماهواره اروپایی و آمریکایی حذف شده، اما گفته میشود همچنان در آمریکای لاتین مخاطبان قابل توجهی دارد.
واکنش متهمان و دولت بریتانیا سید مهدی میرطالب، مدیر فعلی شرکت لندن برادکاستینگپارتنرز، اتهامات مطرحشده را «مزخرفات توطئهمحور» خوانده است. پرستیوی و هیسپان تیوی از اظهارنظر درباره گزارش خودداری کردهاند.
در مقابل، سخنگوی وزارت کشور بریتانیا به تلگراف گفته است: «ما تهدید ناشی از ایران را بسیار جدی میگیریم و حفاظت از منافع و جان شهروندان بریتانیا اولویت نخست ماست.»
او افزود دولت بریتانیا تاکنون سپاه پاسداران و بیش از ۵۵۰ فرد و نهاد ایرانی را تحریم کرده و در هفتههای آینده قوانین جدیدی برای مقابله با فعالیتهای خصمانه دولتهای خارجی و نیروهای نیابتی آنها تصویب خواهد شد.
به نوشته تلگراف، جزئیات ارتباطات راد مدیا ورلد با نهادهای مرتبط با حکومت ایران در قالب پروندهای به واحد مقابله با تروریسم پلیس لندن و وزارت کشور بریتانیا ارائه شده است.
یانیک سینر، تنیسور شماره یک جهان، با پیروزی ۶ بر ۴ و ۶ بر ۴ برابر کاسپر رود نروژی در فینال مسابقات اوپن ایتالیا ۲۰۲۶، به نخستین مرد ایتالیایی از سال ۱۹۷۶ تبدیل شد که عنوان قهرمانی این رقابتها را در رم به دست میآورد.
سینر همچنین با این قهرمانی، «گلدن مسترز» دوران حرفهای خود را کامل کرد؛ رکوردی که به معنای فتح همه مسابقات مسترز هزار امتیازی تنیس است. او پیش از این در سال ۲۰۲۵ نیز به فینال اوپن ایتالیا رسید، اما برابر کارلوس آلکاراس شکست خورد.
سینر که پیش از این دیدار چهار بار رود را شکست داده بود، در حضور تماشاگران ایتالیایی و سرجو ماتارلا، رییسجمهوری ایتالیا، نمایش کماشتباهی ارائه کرد و فاصله خود با رقیب نروژی را بیشتر کرد.
کاسپر رود بازی را بهتر آغاز کرد و در ست نخست پیش افتاد، اما سینر در امتیاز ۴-۴ کنترل مسابقه را در دست گرفت و ست اول را ۶ بر ۴ برد. ست دوم نیز با همین نتیجه به سود تنیسور ایتالیایی پایان یافت.
سینر پیشتر درباره مسابقات رم گفته بود: «این رقابتها برای من و مردم ایتالیا ویژه است.»
اکسیوس گزارش داد که مقامهای آمریکایی میگویند ترامپ خواهان توافقی برای پایان دادن به جنگ علیه جمهوری اسلامی است، اما رد بسیاری از خواستههای او از سوی حکومت ایران و خودداری تهران از ارائه امتیازهای معنادار درباره برنامه هستهایاش، گزینه نظامی را دوباره روی میز قرار داده است.
دو مقام آمریکایی به این رسانه اعلام کردهاند که انتظار میرود ترامپ روز سهشنبه جلسهای در اتاق وضعیت کاخ سفید با تیم ارشد امنیت ملی خود برگزار کند تا گزینههای اقدام نظامی را بررسی کند.
اکسیوس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد ترامپ شنبه نیز در باشگاه گلف خود در ویرجینیا با اعضای تیم امنیت ملی دیدار و درباره ایران رایزنی کرده است.
جیدی ونس، استیو ویتکاف، مارکو روبیو و جان رتکلیف از جمله حاضران در این نشست بودند.